Сбитие российского Су-25 на Донбассе: в ВСУ рассказали подробности операции

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что для лучшего противодействия российской авиации в небе над Украиной ВСУ нужны дополнительные зенитно-ракетные комплексы.

https://glavred.info/ukraine/sbitie-rossiyskogo-su-25-na-donbasse-v-vsu-raskryli-detali-operacii-10562762.html Ссылка скопирована

В ВСУ рассказали, чем удалось уничтожить российский самолет на Донбассе / Коллаж Главред, фото: ГПСУ, УНИАН

Сбитие в небе над Донбассом российского штурмовика Су-25 свидетельствует об эффективной работе сил ПВО подразделений Сухопутных войск. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Это было подразделение Сухопутных войск. В Сухопутных войсках также есть подразделения противовоздушной обороны. В частности, мы видим отличную работу, и в том числе работу малого и среднего радиуса действия ПВО, которые могут эффективно справляться с разного типа воздушными целями, в том числе и самолетами", - сказал Елаш.

По его словам, это еще раз подтверждает, что украинским военным на передовой нужны переносные системы ПЗРК, которые позволят эффективно бороться как с низколетящими воздушными целями, так и с беспилотниками.

видео дня

Он добавил, что для противодействия российской авиации в небе над Украиной Силам обороны нужны модернизированные зенитно-ракетные системы, такие как украинские "Буки", и западные аналоги вооружения.

Кроме того, он не исключил, что на сбитие самолета мог повлиять и фактор пилота.

"Если он (пилот, - ред) почувствовал себя бесстрашным и уже сделал несколько вылетов и его не достали, то это не значит, что его не достанут завтра-послезавтра. Вероятнее всего он решил, что сейчас может выполнить определенный пролет, но был подстрелен ВСУ и уничтожен", - констатировал он.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - представитель Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Уничтожение российской авиации - сбитие Су-25 над Донбассом

4 мая в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось эффективно уничтожить российский штурмовик Су-25. Самолет был успешно сбит воинам 110-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Украины, совместно с Главным управлением разведки, впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3 19 апреля. Этот самолет атаковал украинские города крылатыми ракетами Х-22, а также были уничтожены две такие ракеты.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш подчеркнул, что это был ответ на обстрелы украинских городов, в частности Днепра и Днепропетровщины, и что такие действия помогут ослабить возможности России в обстрелах Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред