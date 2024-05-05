Аэродромы в огне: генерал ВСУ раскрыл влияние ATACMS на ход боевых действий

Генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко проанализировал влияние дальнобойных ракет ATACMS на ситуацию на фронте.

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Генерал раскрыл последствия ударов ракет ATACMS по оккупантам / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ, УНИАН, скриншот из видео

Российские оккупанты продолжают проводить наступательные операции на Юге и Востоке Украины. Вследствие этого количество ликвидированных военнослужащих РФ увеличивается, в частности из-за ударов ракеты ATACM по местам скопления сил противника. Об этом в эфире телемарафона сообщил генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, четко видны последствия ударов по российским оккупантам с использованием ракет ATACMS.

"Благодаря тому, что они применяются на большей дальности - до 300 км и именно по местам скопления врага, логистическим местам, аэродромам, где враг не ожидал такого воздействия. Боевые части этих ракет кассетные, они применяют в первую очередь против пехоты и легкобронированных целей. Применение именно по таким целям является наиболее эффективным", - прокомментировал он. видео дня

Романенко отметил, что последние данные касаются ударов по самолетам противника, которые находятся на аэродромах - "Кущевская" и других.

"Поскольку применение было неожиданным по этим местам, враг быстро пытается то, что осталось боеготовым, рассредоточить, чтобы уменьшить свои потери. Процесс идет с применением новых для нас элементов, которыми являются ATACMS с дальностью не 130, а 300 км", - резюмировал Игорь Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Передача Украине ракет ATACMS - удары по российским оккупантам

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшее время Украину может ожидать новый пакет военной помощи, который будет включать в себя дальнобойные ракеты ATACMS. Этот пакет оценивается в 1 миллиард долларов и, по сообщению CNN, должен быть отправлен в Украину из запасов американской армии. Такой вариант поставки является самым быстрым среди других доступных.

Кроме того, отмечается, что Силы обороны Украины могли нанести удар ракетами ATACMS по расположению российских оккупантов в Луганской области. Журналисты "Донбасс.Реалии" сообщают, что среди раненых были российские военнослужащие, военные грузовики (скорее всего, "Уралы") и по меньшей мере два бронетранспортера. Количество уничтоженного личного состава, которое видно на снимках с аэроразведки, оценивается примерно в 80 человек.

США дали разрешение Украине на использование дальнобойных баллистических ракет ATACMS для поражения объектов на территории Крыма. Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона (Минобороны США).

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