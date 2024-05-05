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В ночь на Пасху: РФ массово атаковала Украину Шахедами - сколько удалось сбить

Юрий Берендий
5 мая 2024, 08:42
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Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что боевая работа по отражению российского воздушного удара велась в 3 областях Украины.
В ночь на Пасху: РФ массово атаковала Украину Шахедами - сколько удалось сбить
Взрывы были слышны в 3 областях Украины / Коллаж Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, скриншот из видео

В ночь на 5 мая российские войска атаковали территорию Украины с применением 24 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силами украинских сил ПВО было уничтожено 23 БпЛА. Об этом в своем Телеграмме сообщил Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что пуски БпЛА были зафиксированы из Курской области РФ и с мыса Чауда на территории временно оккупированного Крыма.

Боевую работу по уничтожению российских дронов вели зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

видео дня

"В результате боевой работы уничтожено 23 ударных БпЛА в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. Всем спасибо за боевую работу", - написал он.

В ночь на Пасху: РФ массово атаковала Украину Шахедами - сколько удалось сбить
Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары по территории Украины - последствия обстрелов

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 мая российские оккупанты ударили ракетами по Харькову. Целью российского ракетного обстрела стала гражданская инфраструктура города. Об этом сообщили начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

В ночь на 4 мая враг совершил атаку по территории Украины с применением 13 БпЛП типа "Шахед. Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что враг пытался нацелить свои удары на гражданскую инфраструктуру в Харькове и в Днепропетровской области.

Россия продолжает наносить новые удары по Украине, преимущественно с целью помешать переброске западного вооружения на передовую. Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс прогнозирует, что агрессивная тактика РФ будет продолжаться, и война не закончится в ближайшее время.

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