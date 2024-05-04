РФ оккупировала Архангельское: враг 'поднял свою тряпку' на застройке - DeepState

В обед появились кадры ударов по оккупантам в посадках восточнее села, отметили в DeepState.

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Россияне захватили Архангельское на Донетчине / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты, t.me/DeepStateUA

Российские оккупанты захватили село Архангельское в Донецкой области. Враг поднял свой флаг на многоквартирной застройке. Об этом сообщил ресурс DeepState.

"Враг оккупировал Архангельское, подняв свою тряпку у многоквартирной застройки. Кроме того, в обед появились кадры ударов по врагу в посадках восточнее села", - говорится в сообщении.

Также аналитики DeepState добавили карту местности, показывая позиции врага в этом районе:

видео дня

Фото: t.me/DeepStateUA

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграмм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграмм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники.В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения аудитория телеграмм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Наступление России - планы оккупантов до 9 мая

Напомним, Украине удастся удержать оборону, несмотря на попытки российских войск достичь результатов до 9 мая. Украинские военные не потерпят полного разгрома вдоль линии фронта, даже при острой нехватке боеприпасов, сообщает The New York Times

Также у России нет возможностей захватить Часов Яр в Донецкой области, ни до 9 мая, ни вообще. Оккупанты пытаются усложнить логистику и истощить ВСУ, чтобы продвинуться, заявил заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

Как сообщал Главред, российские оккупанты планируют начать наступление до 9 мая. Начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальной кордон" Иван Шевцов заявил, что враг намерен продвигаться на востоке Украины и других направлениях. Он отметил, что украинские защитники готовы к любым планам врага.

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