Зачем Россия начала бить по энергообъектам весной: в Минэнерго дали ответ

Российские оккупанты возобновили тактику массированных ракетных ударов по объектам критической и энергетической инфраструктуры Украины не во время отопительного сезона, а в условно теплое время года. Изменение российской стратегии ракетно-дронных ударов может быть связано с политической и экономической ситуацией. Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Почему они сейчас решили масштабировать это на всю страну? Я думаю, что, во-первых, это то, что экономика показала рост за последний год стабильной поставки электроэнергии", - предположил чиновник.
Он также отметил, что может существовать и масса других факторов, в частности попытки врага сорвать проведение первого саммита мира в Швейцарии.
"Возможно - саммит мира. Это то, что мы стабильно движемся вперед. Я думаю, что это является одной из причин этого", - озвучил мнение Галущенко.
Он отметил, что помощь стран-союзников для восстановления объектов энергетической инфраструктуры, которые получили повреждения в результате российских обстрелов уже находится в пути в Украину.
"Литва уже много сделала, и сейчас в процессе. Но не только Литва - почти все наши соседние страны (помогают Украине), также Германия", - сказал чиновник.
Руководитель Минэнерго добавил, что украинская сторона взаимодействует со всеми странами, которые могут быстро предоставить необходимое оборудование для ремонта энергетических объектов.
Кто такой Герман Галущенко?
Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".
Удары по территории Украины - последствия для энергетики
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия возобновила массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому украинцам нужно быть готовыми к любым сценариям этой весной и летом. Такое заявление сделал министр энергетики Герман Галущенко. Он подчеркнул, что общая ситуация в энергетике, в частности риск блэкаутов, зависит от обстрелов российских оккупантов.
Этим летом в Украине могут возникнуть аварийные отключения электроэнергии из-за дефицита, который уже зафиксирован. Страна закупает значительное количество электроэнергии в Евросоюзе, поэтому требуется дополнительное оборудование и финансирование. Об этом сообщил бывший министр энергетики Иван Плачков.
В то же время, пока не ведутся обсуждения по повышению тарифов на электроэнергию для населения. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в комментарии для "BBC News Украина".
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