Летом Украине грозят отключения света: экс-министр энергетики сделал прогноз

Дефицит электроэнергии в стране фиксируется уже сейчас, нужны оборудование и средства, сказал бывший министр энергетики Иван Плачков журналистам.

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В июле-августе украинцев могут попросить экономить электроэнергию - бывший министр энергетики / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Летом в Украине могут быть аварийные отключения света. Дефицит фиксируется уже сейчас. Страна закупает большой объем электроэнергии в Евросоюзе, поэтому ей нужны оборудование и средства. Об этом заявил бывший министр энергетики Иван Плачков.

В эфире телеканала Киев 24 он рассказал о том, что дефицит электроэнергии есть уже сейчас.

"Дефицит уже есть на сегодняшний день", - полагает Плачков.

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По словам бывшего министра, Украина проводит закупку внушительных объемов электроэнергии у государств ЕС, стране нужны оборудование и средства.

Также Плачков утверждает, что у Украины большие долги на энергетическом рынке. Возможно, речь идет о десятках миллиардов гривен. В этой ситуации он призвал потребителей вовремя платить за электроэнергию.

"Что касается дефицита, то я думаю, что во время летнего сезона, когда температуры будут высокими, то будет сокращение поставок, будут аварийные отключения", - добавил Иван Плачков и подчеркнул, что оптимальным вариантом стали бы веерные отключения во всех регионах в рамках определенных графиков.

Что со светом в Украине сегодня – главные новости:

В шести областях Украины ввели отключения света – в частности, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях будут отключать электроэнергию в вечернее время. Причина – атаки российских оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее в Харькове ввели почасовые отключения света. В городе критическая ситуация с подачей электроэнергии из-за ударов войск РФ. Свет в Харькове отключают более чем на 10 часов за сутки.

В июле-августе украинцев могут попросить экономить электроэнергию, сказал министр энергетики Герман Галущенко. Правительство рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию, чтобы покрыть стоимость ремонта энергообъектов.

Что такое блэкаут Блэкаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления. Считается, что слово вошло в языковой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

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