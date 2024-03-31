В Харькове снова будут отключать свет: где и когда не будет электроэнергии

Графики отключения света в Харькове будут действовать до стабилизации ситуации с электроэнергией в городе, сказали в Министерстве энергетики.

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В районах Харькова и области свет будут выключать в разное время / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В Харькове снова будут подавать свет в рамках графиков почасовых отключений. Такой режим будет действовать до полной стабилизации ситуации с электричеством в городе, и зависит как от уровня потребления, так и от возможных дальнейших атак российских оккупантов. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины.

В пресс-службе Минэнерго сообщили, что в воскресенье, 31 марта, ведомство обновило данные о ситуации в энергетической системе.

"В Харькове энергетики вынуждены вернуться к применению графиков почасовых отключений. Это связано с ненадежностью системы передачи электроэнергии после масштабных вражеских атак, а также недостаточностью локального поколения вследствие разрушения электростанций и роста потребления", - сказали в министерстве. видео дня

Как уточнили в ведомстве, графики будут действовать до стабилизации ситуации. Энергетики работают в круглосуточном режиме.

"Графики будут действовать до полной стабилизации ситуации, и будут зависеть также от уровня потребления и последствий возможных последующих атак. Энергетики работают 24/7, чтобы харьковчане и все украинцы были со светом и теплом", - подчеркнули в Министерстве энергетики.

График отключения света Харьков с 1 апреля 2024

Ранее в Харьковоблэнерго опубликовали график отключения света в городе и области.

График будет действовать с 1 по 7 апреля. Посмотреть свой район и скачать документ можно по закрепленной ссылке. Свет будут выключать в среднем на 4 часа.

Ситуация со светом в Харькове

22 марта войска РФ нанесли более 15 ударов по Харькову. Оккупанты применили баллистические ракеты. В результате атаки по энергетической инфраструктуре враг вывел из строя местные подстанции и ТЭС. Город временно был полностью обесточен.

Мэр Игорь Терехов заявил, что Россия уничтожила все трансформаторные подстанции в Харькове. Градоначальник акцентировал внимание на серьезных разрушениях энергетической инфраструктуры.

В Харькове сложилась критическая ситуация с подачей электроэнергии бытовым потребителям. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харькове и области ввели почасовые графики отключения света.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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