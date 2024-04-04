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В шести областях Украины ввели отключения света: в "Укрэнерго" предупредили украинцев

Юлия Закрепа
4 апреля 2024, 20:09
В Украине отсутствует достаточный объем генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны.
В шести областях Украины ввели отключения света: в 'Укрэнерго' предупредили украинцев
В Украине вводят отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что компания вынуждена применить временные меры ограничения потребления электроэнергии.

В "Укрэнерго" сообщили, что ограничения будут действовать с 18:20 до 22:00 часов и будут применены в шести областях Украины:

  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Кировоградской,
  • Полтавской,
  • Сумской областях.

"Причины применения ограничений - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это является следствием последних массированных российских атак на украинские электростанции. Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания", - пояснили специалисты.

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Также в компании сообщили, что объем ограничений является умеренным. Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей.

"Продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и для промышленных потребителей в Кривом Роге. Просим потреблять электроэнергию экономно", - добавили эксперты.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Напомним, что после массированных атак РФ по Украине, в городах начались отключения света. В Одессе и прилегающих районах начались аварийные отключения из-за повреждения оборудования энергетики.

В "Укрэнерго" сделали важное заявление об аварийных отключениях. Из-за ночной атаки оккупантов, которая вызвала возникновение недостаточного объема мощности в энергосети, еще больше областей Украины затронут ограничения.

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