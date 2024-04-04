'Цифра в 3,5 гривны - это чушь': эксперт о повышении тарифов на свет

В Украине необходимо провести кардинальную реформу в энергетическом секторе, сказал Александр Харченко.

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Ждать ли украинцам повышения тарифов на электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/libkos

Повышение тарифов на электроэнергию до уровня 3,5 гривен является необоснованным. Такой рост тарифов не приведет к решению проблем в энергетике Украины, а только навредит населению. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Я искренне считаю, что цифра в 3,5 гривны - это чушь, потому что за ней нет никаких реальных расчетов и работы по поводу того, что надо делать. То есть это никому не поможет, но навредит населению", - отметил эксперт.

По его словам, необходимо провести кардинальную реформу в энергетическом секторе, которая будет включать изменение формата энергорынка. Харченко отметил, что Украине следует изменить подходы к тарифам для населения и перейти на рыночную ситуацию с "соответствующей адресной помощью всем, кто будет в ней нуждаться".

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"Тогда мы хоть немного выровняем ситуацию с финансированием в энергетической отрасли. Но если быть откровенным, то подготовки к такому сценарию сейчас нет", - добавил он.

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Ракетные удары РФ - прилеты по критической инфраструктуре

Напомним, Россия уничтожила в Харькове почти всю критическую инфраструктуру, что привело к полному блэкауту. Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что восстановление всего, что разрушила Россия в Харькове, потребует более 10 миллиардов долларов, при этом сумма растет ежедневно.

Также в ночь на 4 апреля российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома. Погибло трое спасателей.

Кроме этого, в ночь на 2 апреля оккупанты атаковали Украину десятью дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 9 "Шахедов". В результате атаки повреждения получил объект энергетической инфраструктуры.

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