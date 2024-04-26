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Тарифы на электричество с 1 мая: в Минэнерго рассказали, будет ли свет дорожать

Дмитрий Видоменко
26 апреля 2024, 14:07
В Министерстве энергетики Украины утверждают, что на данный момент нет обсуждений о повышении тарифов на электроэнергию для населения.
Свет, тарифы
Тарифы на свет в Украине - в Минэнерго рассказали, вырастет ли стоимость электричества в мае / коллаж Главред, фото УНИАН

Пока не идут обсуждения о повышении тарифов на электроэнергию для населения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об этом в комментарии "BBC News Украина".

"Пока нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов", –рассказал министр. По его словам, в связи с этим с 1 мая 2024 года граждане продолжат рассчитываться за услуги по прежним тарифам, которые остаются на уровне 2,64 грн/кВт-ч.

Кто такой Герман Галущенко?

Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

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Что будет с тарифами на электричество

"Тарифы в прошлом году повышали как следствие масштабных атак на энергетику. Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не пошли бы зиму так, как мы ее прошли, – спокойно, стабильно и без отключений", – ранее говорил Галущенко.

В свою очередь Елена Павленко, президент аналитического центра Dixi Group, считает, что регулирование проблем, связанных с последствиями повреждений энергосистемы, потребует повышения тарифов. Однако рано или поздно, говорит она, тарифы придется повышать.

Согласно недавно обнародованному консенсус-прогнозу за апрель 2024 года от экспертов и чиновников, который опубликовало Минэкономики, в нынешнем году электроэнергия может подорожать на 15%. Ожидается также, что услуга продолжит дорожать также в 2025 году ‒ и может вырасти еще на 15%.

Удары по объектам инфраструктуры Украины - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия в середине весны устроила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных обстрелов введены графики аварийных отключений по областям страны.

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что восстановление поврежденных объектов энергосистемы украинцам придется финансировать за собственные средства.

Ситуация с поставками электроэнергии в Харькове остается критической, но есть возможности улучшить ее в ближайшее время. Жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога рекомендуется экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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Минэнерго тарифы на электроэнергию Герман Галущенко
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