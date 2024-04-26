'Дефицит будет расти': в Раде сделали важное заявление об отключении света

В энергосистеме страны существует постоянный дефицит мощностей, закупка электроэнергии за рубежом не решает проблему, рассказал нардеп Алексей Кучеренко.

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Закупка электроэнергии за рубежом не покрывает дефицит в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В энергосистеме Украины существует постоянный дефицит мощностей. Ракетные удары России по энергетической инфраструктуре вывели из строя 6000 МВт, что, безусловно, приведет к графикам ограничения электроснабжения. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Кучеренко в эфире "Эспрессо".

"Мы закупаем электроэнергию на уровне минимум 700 МВт. Это достаточно мощный объем. То есть без импорта электроэнергии мы сегодня не обойдемся. Этот дефицит будет расти", - пояснил нардеп.

Кучеренко отметил, что энергетики пытаются выйти на уровень способности сетей в 1500 МВт, но этого все еще будет недостаточно для удовлетворения потребностей всей страны. По его словам, даже закупка электроэнергии за рубежом не помогает полностью решить проблему.

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"Ракетные удары вывели из строя 6000 МВт. А мы сейчас за счет импорта можем покрыть максимум 1500 МВт. Относительно последствий, это однозначно будут графики ограничения", - отметил народный депутат.

Также Кучеренко обеспокоен тем, что правительство может принять решение о ценовых тарифах, поскольку не будет хватать средств для работы энергетики по рыночным схемам.

Удары РФ по энергетике - ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, генеральный директор энергоснабжающей компании "ДТЭК" Максим Тимченко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины сейчас является самой сложной с начала войны. В интервью CNN он рассказал, что после атак России на энергетическую инфраструктуру Украина потеряла 80% мощностей.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил, что Россия готовит новые атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Однако, он отметил, что полного блэкаута в стране не ожидается.

Кроме этого, Галущенко заявил, что пока не рассматривается вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для населения. Поэтому граждане и в дальнейшем продолжат платить за электроэнергию по текущим тарифам, которые составляют 2,64 грн/кВт-ч.

Что известно о фиксированной цене на электроэнергию Постановлением Кабинета Министров Украины предусмотрено установление фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей в размере 2,64 гривны за 1 кВт-ч, сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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