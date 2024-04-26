РФ пытается взять в клещи Часов Яр: в ВСУ назвали три самых горячих направления

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются обойти Часов Яр по флангам через Богдановку и Ивановское, чтобы взять город в оперативное окружение, рассказал Волошин.

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РФ вводит дополнительные силы, чтобы прорвать оборону ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр адмирала Михаила Белинского

Сейчас самые интенсивные бои ведутся на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Российские оккупанты непрерывно проводят штурмы. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Волошин отметил, что на направлении Новобахмутовка-Очеретино оккупанты ввели дополнительные резервы, чтобы прорвать оборону ВСУ, в частности, 55-ю отдельную мотострелковую бригаду Вооруженных сил РФ.

"Две трети поселка Очеретино под контролем Сил обороны, а часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противник там заблокирован и принимаются все меры для отражения оттуда врага. Продолжаются бои", - рассказал спикер. видео дня

По его словам, на Бахмутском направлении российские войска пытаются обойти Часов Яр по флангам через Богдановку и Ивановское. Враг стремится взять город в оперативное окружение, чтобы захватить его и создать условия для дальнейшего продвижения. Однако за последние семь дней никаких успехов россияне не достигли.

"Штурмовые действия продолжаются круглосуточно. Враг также сосредоточивает свои усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец - Донбасс для завладения населенным пунктом Часов Яр и создания там условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации", - отметил спикер.

Волошин рассказал, что оккупанты безуспешно пытаются штурмовать Андреевку и Клещеевку, чтобы выровнять линию боевого соприкосновения. Также вблизи Клещеевки наблюдается увеличение количества личного состава армии оккупантов.

"Они любой ценой пытается взять село Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы зайти в Часовой Яр. Оккупанты активно штурмуют эти два населенных пункта, чтобы взять в клещи Часов Яр", - отметил Волошин.

Спикер добавил, что за сутки на Часояровском направлении больше всего штурмов россиян произошло возле Белогоровки.

"Противник перегруппировывается, подвозит боекомплект, пытается разминировать наши заминированные территории. Но ему это не удается", - добавил спикер.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, войска РФ представляют реальную угрозу захвата Часового Яра в Донецкой области, что может позволить им начать дальнейшие наступательные операции против ключевых городов, которые являются значительным оборонительным поясом Украины. Однако аналитики Института изучения войны считают, что оккупанты, вероятно, не смогут захватить Часов Яр быстро.

Также военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что ситуация на фронте остается сложной, но в ближайшей перспективе ВСУ могут получить значительную поддержку от США и рекордный пакет помощи от Великобритании. Это будет способствовать выравниванию баланса сил и поможет Украине эффективнее противодействовать обстрелам КАБами.

Как сообщал Главред, в течение последней недели российские войска активизировали свое продвижение к западу от Авдеевки в Донецкой области. Они создали узкий выступ вглубь украинской территории, войдя в Очеретино, говорится в новом отчете разведки Великобритании.

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