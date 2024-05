Контрнаступление ВСУ в 2025 году: в США назвали главную задачу для Украины

В американском правительстве заявили о готовности поддержки будущего контрнаступления украинских войск в 2025 году. Однако, для этого Вооруженные силы Украины должны в короткие сроки вернуть себе стратегическую инициативу на фронте, ведь преимущество РФ в 2024 году может стать угрожающим фактором. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что если Украина не сможет перехватить инициативу на фронте, то Россия может получить преимущество. Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан для Financial Times указал на то, что украинские войска могут провести контрнаступательную операцию в следующем году с использованием полученной от США военной помощи. Однако, это возможно после остановки дальнейшего продвижения российских войск в 2024 году.

ISW считает, что задержка контрнаступления до 2025 года даст России возможность создать благоприятные условия на поле боя, определять время, место и интенсивность атак.

В отчете отмечено, что один из российских военных блогеров положительно отреагировал на публикацию Financial Times и высказал мнение, что оккупанты могут осуществлять авиаудары авиабомбами по украинским позициям до конца 2024 года, если ВСУ не планируют начать контрнаступательную операцию.

Согласно отчету Financial Times, американские чиновники в январе 2024 года советовали Украине принять более "консервативную" "активную оборону" в текущем году и готовиться к контрнаступлению в 2025-м.

Однако Институт изучения войны подчеркивает, что такая стратегия может позволить России контролировать инициативу на театре военных действий в течение года, что может привести к созданию агрессором более благоприятных условий для своих атак.

"Способность Украины освободить свою территорию и провести контрнаступательные операции, зависит от ряда непринятых решений на Западе, в России и Украине, а любые внешние попытки навязать временные рамки для украинских контрнаступательных операций, игнорируют реальную ситуацию на поле боя", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.