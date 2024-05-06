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Контрнаступление ВСУ в 2025 году: в США назвали главную задачу для Украины

Юрий Берендий
6 мая 2024, 08:24
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Аналитики отмечают, что тактика активной обороны со стороны украинских войск может создать условия, при которых РФ будет контролировать ход боевых действий.
Контрнаступление ВСУ в 2025 году: в США назвали главную задачу для Украины
Аналитики ISW назвали главную задачу ВСУ для контрнаступления в 2025 году / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

В американском правительстве заявили о готовности поддержки будущего контрнаступления украинских войск в 2025 году. Однако, для этого Вооруженные силы Украины должны в короткие сроки вернуть себе стратегическую инициативу на фронте, ведь преимущество РФ в 2024 году может стать угрожающим фактором. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что если Украина не сможет перехватить инициативу на фронте, то Россия может получить преимущество. Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан для Financial Times указал на то, что украинские войска могут провести контрнаступательную операцию в следующем году с использованием полученной от США военной помощи. Однако, это возможно после остановки дальнейшего продвижения российских войск в 2024 году.

ISW считает, что задержка контрнаступления до 2025 года даст России возможность создать благоприятные условия на поле боя, определять время, место и интенсивность атак.

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В отчете отмечено, что один из российских военных блогеров положительно отреагировал на публикацию Financial Times и высказал мнение, что оккупанты могут осуществлять авиаудары авиабомбами по украинским позициям до конца 2024 года, если ВСУ не планируют начать контрнаступательную операцию.

"Украинские силы, конечно, должны получить и интегрировать военную помощь США, стабилизировать линию фронта, защититься от предполагаемого наступления России летом, прежде чем они смогут провести контрнаступательную операцию в конце 2024-го или в 2025 году", - указывают эксперты ISW.

Согласно отчету Financial Times, американские чиновники в январе 2024 года советовали Украине принять более "консервативную" "активную оборону" в текущем году и готовиться к контрнаступлению в 2025-м.

Однако Институт изучения войны подчеркивает, что такая стратегия может позволить России контролировать инициативу на театре военных действий в течение года, что может привести к созданию агрессором более благоприятных условий для своих атак.

"Способность Украины освободить свою территорию и провести контрнаступательные операции, зависит от ряда непринятых решений на Западе, в России и Украине, а любые внешние попытки навязать временные рамки для украинских контрнаступательных операций, игнорируют реальную ситуацию на поле боя", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Контрнаступление ВСУ в 2025 году - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, после принятия в США решения о предоставлении военной помощи в размере 61 миллиарда долларов, Украина работает над планами для нового контрнаступления в 2025 году. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

С прибытием дополнительной военной помощи, динамика войны может измениться. Экс-советник госсекретаря США Мэттью Брайза отметил, что существует вероятность того, что в 2025 году Украина сможет провести контрнаступление.

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), украинские войска, получившие американскую помощь, имеют шанс предотвратить масштабное наступление российских оккупантов этим летом и могут стабилизировать линию фронта в ближайшие месяцы. Кроме того, ВСУ сами смогут восстановить силы к контрнаступлению в конце 2024 - начале 2025 года.

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война в Украине Институт изучения войны
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