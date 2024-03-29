Что должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции

На светлый праздник Пасхи обычно накрывают богатый стол, и каждая хозяйка планирует, что подать на стол на Пасху. Ранее считалось, что на столе должно быть 48 блюд, но сейчас уже отошли от этой традиции.
Обязательно разнообразьте праздничный стол, а рецептами интересных блюд поделился Евгений Клопотенко.
Какие продукты должны быть на Пасху?
- Пасхальные яйца - символ новой жизни и воскрешения. Традиционно яйца красят в яркие цвета, а также украшают узорами.
- Кулич - традиционный сладкий хлеб, который выпекается только раз в году на Пасху. Куличи украшают глазурью и разноцветной посыпкой.
- Пасхальное мясо - это может быть курица, говядина, баранина или свинина. Мясо запекается в духовке с разными специями.
- Пасхальный сыр - может быть твердый или мягкий сыр, обычно используют домашний творог, подав его в отдельной тарелке.
- Хрен – можно подавать просто очищенный корень или же соус из свежего хрена.
Что подать на стол на Пасху?
Мясо. Здесь ограничений нет: можно приготовить несколько блюд.
Салаты. Рекомендуем вам приготовить легкие салаты из овощей на свой вкус, они прекрасно дополнят тяжелые блюда из мяса.
Закуски. Овощей и соленья, сельдь, рыба, холодец, грибы – станут идеальным дополнением праздничного стола.
Как правильно встречать Пасху дома?
Нужно умыться водой из колодца или родника. Такой обряд принесет здоровье тому, кто его совершил. А также съешьте освященное яблоко и ваша мечта обязательно сбудется.
Ну и не забудьте о традиции – христосование. Все, кто присутствует за пасхальным столом должны взять в руку по яйцу и удариться друг с другом.
Смотрите видео, что можно подать на стол на Пасху:
Как часто дата Пасхи совпадает у православных и католиков?
По Григорианскому календарю в 45% случаев Пасху празднуют на неделю раньше, чем по Юлианскому, в 30% - даты совпадают, в 20% - разница составляет более чем лунный цикл.
Пасха 2024 - подготовка к празднику, новости по теме:
Отметим, что все, что кладется в пасхальную корзину, должно быть съедено, так как выбрасывать освященную пищу нельзя. Если пасхальная корзина испортилась, ее следует сжечь.
А также в 2024 году Чистый четверг отмечается 2 мая. Этот день также известен как Великий четверг по церковному календарю.
Вас также может заинтересовать:
- Когда Пасха, Троица и поминальные дни в 2024 году - важные даты
- Когда можно убирать на кладбище перед Пасхой: категорически запрещенные дни
- Погода на Пасху 2024: синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред