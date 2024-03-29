Что должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции

Главред расскажет вам, что должно быть на столе на пасху, чтобы вы подготовились заранее.

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Что должно быть на столе на Пасху / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

На светлый праздник Пасхи обычно накрывают богатый стол, и каждая хозяйка планирует, что подать на стол на Пасху. Ранее считалось, что на столе должно быть 48 блюд, но сейчас уже отошли от этой традиции.

Обязательно разнообразьте праздничный стол, а рецептами интересных блюд поделился Евгений Клопотенко.

Какие продукты должны быть на Пасху?

Пасхальные яйца - символ новой жизни и воскрешения. Традиционно яйца красят в яркие цвета, а также украшают узорами.

Кулич - традиционный сладкий хлеб, который выпекается только раз в году на Пасху. Куличи украшают глазурью и разноцветной посыпкой.

Пасхальное мясо - это может быть курица, говядина, баранина или свинина. Мясо запекается в духовке с разными специями.

Пасхальный сыр - может быть твердый или мягкий сыр, обычно используют домашний творог, подав его в отдельной тарелке.

Хрен – можно подавать просто очищенный корень или же соус из свежего хрена.

Что подать на стол на Пасху?

Мясо. Здесь ограничений нет: можно приготовить несколько блюд.

Салаты. Рекомендуем вам приготовить легкие салаты из овощей на свой вкус, они прекрасно дополнят тяжелые блюда из мяса.

Закуски. Овощей и соленья, сельдь, рыба, холодец, грибы – станут идеальным дополнением праздничного стола.

Как правильно встречать Пасху дома?

Нужно умыться водой из колодца или родника. Такой обряд принесет здоровье тому, кто его совершил. А также съешьте освященное яблоко и ваша мечта обязательно сбудется.

Ну и не забудьте о традиции – христосование. Все, кто присутствует за пасхальным столом должны взять в руку по яйцу и удариться друг с другом.

Смотрите видео, что можно подать на стол на Пасху:

Как часто дата Пасхи совпадает у православных и католиков? По Григорианскому календарю в 45% случаев Пасху празднуют на неделю раньше, чем по Юлианскому, в 30% - даты совпадают, в 20% - разница составляет более чем лунный цикл.

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Отметим, что все, что кладется в пасхальную корзину, должно быть съедено, так как выбрасывать освященную пищу нельзя. Если пасхальная корзина испортилась, ее следует сжечь.

А также в 2024 году Чистый четверг отмечается 2 мая. Этот день также известен как Великий четверг по церковному календарю.

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