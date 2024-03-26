Творожная пасха в духовке: рецепт на вес золота

Главред расскажет вам, как приготовить творожную пасху в духовке без муки.

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Творожная пасха в духовке без муки / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Творожная пасха, запеченная в духовке — прекрасный нежный десерт к праздничному столу. Пасха по этому рецепту, прекрасно держит форму при нарезке и имеет приятный аромат.

Творожная пасха в духовке без муки

Ингредиенты:

Творог (жирностью минимум 9%) 500 г

Сметана (20%) 100 г

Сливочное масло 80 г

Яйца 3 шт.

Сахар 100 г

Кукурузный крахмал 2 ст. л.

Изюм 50 г

Ванилин по вкусу

Соль (щепотка)

Творожная пасха в духовке пошаговый рецепт

Выньте все продукты из холодильника заранее, чтобы они стали теплыми, а масло мягким.

В глубокую миску отправьте творог, сметану, мягкое масло и кукурузный крахмал. Взбейте все это погружным блендером. Масса должна стать однородной. Если у вас нет блендера, то протрите творог через сито.

В другую миску вбейте яйца. Начинайте их взбивать на небольших скоростях миксера. Порциями всыпьте сахар, хорошо взбивая массу после каждого добавления. Также всыпьте ванилин и соль. Взбивайте яйца до пышной светлой массы.

Соедините творожную и яичную массы. Чтобы они остались воздушными, перемешивайте аккуратными движениями снизу-вверх. Добавьте взбитые яйца порциями, вымешивая после каждой.

Изюм промойте и обсушите. Всыпьте его в пасху. Также, по желанию, можно добавить курагу, цукаты, шоколадные капли или орехи. Перемешайте творожную массу с изюмом.

Возьмите форму диаметром 16-18 см, внутреннюю часть формы выстелите пергаментом, а снаружи оберните ее несколькими слоями фольги. Вылейте творожную массу в подготовленную форму, верх разровняйте.

Установите форму в глубокий противень и влейте в него кипяток так, чтобы он доходил до середины формы.

Духовку разогрейте до 160°С, режим верх-низ, без конвекции. Установите противень в духовку и пеките пасху 1,5-2 часа. Верх должен зарумяниться, а шпажка, вставленная в центр, выйти сухой. Выключите духовку и оставьте пасху в ней на 4 часа. Затем форму с пасхой поставьте в холодильник минимум на 4 часа.

Достаньте пасху из формы и можно лакомиться. Приятного аппетита!

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