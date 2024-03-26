Творожная пасха в духовке: рецепт на вес золота

Творожная пасха, запеченная в духовке — прекрасный нежный десерт к праздничному столу. Пасха по этому рецепту, прекрасно держит форму при нарезке и имеет приятный аромат.
Творожная пасха в духовке без муки
- Ингредиенты:
- Творог (жирностью минимум 9%) 500 г
- Сметана (20%) 100 г
- Сливочное масло 80 г
- Яйца 3 шт.
- Сахар 100 г
- Кукурузный крахмал 2 ст. л.
- Изюм 50 г
- Ванилин по вкусу
- Соль (щепотка)
Творожная пасха в духовке пошаговый рецепт
Выньте все продукты из холодильника заранее, чтобы они стали теплыми, а масло мягким.
В глубокую миску отправьте творог, сметану, мягкое масло и кукурузный крахмал. Взбейте все это погружным блендером. Масса должна стать однородной. Если у вас нет блендера, то протрите творог через сито.
В другую миску вбейте яйца. Начинайте их взбивать на небольших скоростях миксера. Порциями всыпьте сахар, хорошо взбивая массу после каждого добавления. Также всыпьте ванилин и соль. Взбивайте яйца до пышной светлой массы.
Соедините творожную и яичную массы. Чтобы они остались воздушными, перемешивайте аккуратными движениями снизу-вверх. Добавьте взбитые яйца порциями, вымешивая после каждой.
Изюм промойте и обсушите. Всыпьте его в пасху. Также, по желанию, можно добавить курагу, цукаты, шоколадные капли или орехи. Перемешайте творожную массу с изюмом.
Возьмите форму диаметром 16-18 см, внутреннюю часть формы выстелите пергаментом, а снаружи оберните ее несколькими слоями фольги. Вылейте творожную массу в подготовленную форму, верх разровняйте.
Установите форму в глубокий противень и влейте в него кипяток так, чтобы он доходил до середины формы.
Духовку разогрейте до 160°С, режим верх-низ, без конвекции. Установите противень в духовку и пеките пасху 1,5-2 часа. Верх должен зарумяниться, а шпажка, вставленная в центр, выйти сухой. Выключите духовку и оставьте пасху в ней на 4 часа. Затем форму с пасхой поставьте в холодильник минимум на 4 часа.
Достаньте пасху из формы и можно лакомиться. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить творожную пасху без муки:
Пасха 2024 - подготовка к празднику, новости по теме:
В Чистый четверг настает важный момент перед Пасхой. В этот день важно помнить о духовном очищении. Но есть и правила, которые помогут в этом не запутаться.
Не все знают, что нельзя святить на пасху - есть целый список продуктов напитков, которые лучше съесть или выпить дома. Но есть и традиции и символические элементы, которые принято включать в пасхальную корзину
Читайте больше:
- Когда можно убирать на кладбище перед Пасхой: категорически запрещенные дни
- Погода на Пасху 2024: синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет
- Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиков
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред