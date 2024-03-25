Пасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину

Не все знают, что нельзя святить на пасху - есть целый список продуктов напитков, которые лучше съесть или выпить дома.

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Что можно и нельзя класть в пасхальную корзину / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Пасха — это самый важный и древний христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа. Это событие считается центральным в библейской истории, поэтому и существует много запретов, которые связаны с Пасхой

Что нельзя класть в пасхальную корзину?

Не все знают, что нельзя святить на пасху - есть целый список продуктов напитков, которые лучше съесть или выпить дома, пишут Вікна.

Алкогольные напитки: Кроме кагора, другие алкогольные напитки не допускаются.

Кровяная колбаса: Продукты из крови животных, включая кровяную колбасу, запрещены.

Материальные ценности: Драгоценности, деньги, кошельки и украшения не принято класть в корзину.

Фрукты и овощи: Обычно не кладут, так как их можно было употреблять во время поста.

Соль и перец: Также не рекомендуется класть в корзину.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. видео дня Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что можно класть в пасхальную корзину?

Помимо этого, есть и другие традиции и символические элементы, которые принято включать в пасхальную корзину:

Кулич: Символизирует хлеб, который Христос разломил и раздал своим ученикам.

Пасхальные яйца: Означают начало новой жизни.

Хрен: Символ силы духа и несокрушимости.

Мясные продукты: Ветчина, колбаса и копчености символизируют жертвенного ягненка.

Свеча: Должна быть зажжена во время освящения, символизирует свет между людьми.

Важно помнить, что все, что кладется в корзину, должно быть съедено, так как выбрасывать освященную пищу нельзя. Если пасхальная корзина испортилась, ее следует сжечь.

Что нельзя делать на Пасху?

Также в этот светлый праздник есть определенный запреты, которые наши предки старались не нарушать.

Избегайте тяжелого домашнего труда, такого как уборка, стирка или глажка.

В этот день не принято ходить в баню.

Подстригание волос считается нежелательным.

Работа на земле, в саду или на огороде, не рекомендуется.

Посещение кладбищ и поминовение усопших откладывают на другой день.

Воздерживайтесь от грубых слов и сплетен.

Избегайте конфликтов и обид.

Остатки праздничной еды выбрасывать нельзя.

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