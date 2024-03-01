Чистый четверг в 2024 году: что нельзя делать перед Пасхой, дата

В Чистый четверг настает важный момент перед Пасхой. В этот день важно помнить о духовном очищении. Но есть и правила, которые помогут в этом не запутаться. Главред рассказывает, когда в 2024 году Чистый четверг и что запрещено делать в этот день.
Когда в 2024 году Чистый четверг
Праздник выпадает на седьмую неделю Великого поста, за три дня до Пасхи. В 2024 году Чистый четверг отмечается 2 мая. Этот день также известен как Великий четверг по церковному календарю.
Традиции и приметы в Чистый четверг
В Чистый четверг православные обязательно проводят омовение, однако это следует делать не вечером, как считают многие, а рано утром – до восхода солнца. Традиционно используется серебряная посуда для умывания лица, даже обычная ложка подойдет. Просто черпайте воду и обливайте ею лицо, поскольку предки считали, что таким образом можно очиститься от грехов.
После омовения и купания дома тщательно прибираются: вытирают пыль, моют полы и окна, заботливо проверяя каждый уголок жилища. По традиции, считалось, что вместе с комнатной пылью уходит из жизни все негативное.
Также в этот день принято пересчитывать все деньги не один, а три раза: до восхода солнца, в полдень и после заката. Этот обряд направлен на привлечение благосостояния.
Основная традиция Чистого четверга – приготовление пасхальных куличей и окрашивание яиц. Тесто ставится утром, а к вечеру, после молитвы, приступают к выпечке. От качества куличей зависит прогноз на год: пушистый кулич – счастье и благополучие, черствый – болезни и бедность.
В Чистый четверг традиционно дома приносили можжевельник и вереск, а веточки крепили у входной двери, чтобы защитить дом от несчастий.
Среди народных обычаев всегда существовало стрижение волос в Чистый четверг. Поверяли, что обрезая волосы, человек очищается от грехов.
Чистый четверг
Великий четверг (Страстной четверг, Чистый четверг, Великий четверток) — в христианстве четверг Страстной недели (Великой седмицы), в который вспоминаются Тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, молитва Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды, согласно информации в Википедии.
Что нельзя делать в Чистый четверг
Чистый четверг приходится на самую строгую неделю Великого поста, поэтому в этот день настоятельно рекомендуется воздерживаться от следующих действий:
- Устраивать шумные праздники, такие как свадьбы или дни рождения.
- Говорить оскорбительные или нецензурные слова.
- Употреблять алкоголь.
- Давать взаймы деньги или отдавать во временное пользование свои вещи, так как это может привести к утрате счастья и достатка.
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