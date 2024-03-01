Чистый четверг в 2024 году: что нельзя делать перед Пасхой, дата

Чистый четверг приходится на самую строгую неделю Великого поста.

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Чистый четверг 2024/ / Коллаж Главред, фото freepik

В Чистый четверг настает важный момент перед Пасхой. В этот день важно помнить о духовном очищении. Но есть и правила, которые помогут в этом не запутаться. Главред рассказывает, когда в 2024 году Чистый четверг и что запрещено делать в этот день.

Когда в 2024 году Чистый четверг

Праздник выпадает на седьмую неделю Великого поста, за три дня до Пасхи. В 2024 году Чистый четверг отмечается 2 мая. Этот день также известен как Великий четверг по церковному календарю.

Традиции и приметы в Чистый четверг

В Чистый четверг православные обязательно проводят омовение, однако это следует делать не вечером, как считают многие, а рано утром – до восхода солнца. Традиционно используется серебряная посуда для умывания лица, даже обычная ложка подойдет. Просто черпайте воду и обливайте ею лицо, поскольку предки считали, что таким образом можно очиститься от грехов.

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После омовения и купания дома тщательно прибираются: вытирают пыль, моют полы и окна, заботливо проверяя каждый уголок жилища. По традиции, считалось, что вместе с комнатной пылью уходит из жизни все негативное.

Также в этот день принято пересчитывать все деньги не один, а три раза: до восхода солнца, в полдень и после заката. Этот обряд направлен на привлечение благосостояния.

Основная традиция Чистого четверга – приготовление пасхальных куличей и окрашивание яиц. Тесто ставится утром, а к вечеру, после молитвы, приступают к выпечке. От качества куличей зависит прогноз на год: пушистый кулич – счастье и благополучие, черствый – болезни и бедность.

В Чистый четверг традиционно дома приносили можжевельник и вереск, а веточки крепили у входной двери, чтобы защитить дом от несчастий.

Среди народных обычаев всегда существовало стрижение волос в Чистый четверг. Поверяли, что обрезая волосы, человек очищается от грехов.

Чистый четверг Великий четверг (Страстной четверг, Чистый четверг, Великий четверток) — в христианстве четверг Страстной недели (Великой седмицы), в который вспоминаются Тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, молитва Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды, согласно информации в Википедии.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Чистый четверг приходится на самую строгую неделю Великого поста, поэтому в этот день настоятельно рекомендуется воздерживаться от следующих действий:

Устраивать шумные праздники, такие как свадьбы или дни рождения.

Говорить оскорбительные или нецензурные слова.

Употреблять алкоголь.

Давать взаймы деньги или отдавать во временное пользование свои вещи, так как это может привести к утрате счастья и достатка.

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