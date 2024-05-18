УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и сериалы

Когда пишут кровью вместо чернил: рецензия на фильм "Дом Слово: бесконечный роман"

Дмитрий Видоменко
18 мая 2024, 15:30
30
В Украине в прокате идет историческое кино "Дом Слово: бесконечный роман" - посвященная расправе советского режима над украинскими литераторами в 30-х годах.
Дом Слово
Вячеслав Довженко в фильме "Дом Слово: бесконечный роман" / Fresh Production Group

В конце 20-х в Харькове - тогдашней столице советской Украины - сталинские клевреты по указке из Кремля строят специальный дом для литераторов - чтобы творцы, которая раньше ютились по коммуналкам типа: "На 38 комнаток - всего одна уборная", пожили в шикарных условиях и в благодарность начали воспевать коммунистический строй. Но план терпит неудачу. Творцы, конечно, с удовольствием обживаются на больших квадратных метров, и принимают от обслуги к обеду 200 граммчиков под борщ, но как-то не торопятся воспевать СССР и лично ряболикого "великого кормчего и рулевого". Запевала и заводила в компании литераторов Мыкола Хвылевой (Вячеслав Довженко) - бывший красный командир и человек, сильно травмированный ужасами Гражданской. Другие творцы - Майк Йогансен (Андрей Исаенко), Михайль Семенко (Геннадий Попенко), Павло Тычина (Константин Темляк), Владимир Сосюра (Андрей Май) и прочие будущие классики литературы к Хвылевому прислушиваются. А тот и вовсе позволяет себе дикие, по мнению чекистов выходки - по типу того, что продвигает публично лозунг: "Геть від Москви". И тут подлый гэбешник Менер (Юрий Одинокий) делает классическую провокацию - предлагает юному бездарному поэту Володе Акимову (Дмитрий Олейник) шпионить за соседями (благо, в каждой квартире заботливо понатыканы микрофоны), а взамен вина как из кладезя и сортир в домУ восемь на десять. Тот, недолго думая, соглашается.

В украинском кино мало о каком фильме можно сказать, что он появился на свет легко и без приключений. У "Дома "Слово" (именно так в народе прозвали это легендарное здание - потому как построено оно в форме буквы "С" и славу ему принесли литераторы) тоже судьба была весьма непростой. Известный документалист Тарас Томенко вместе с не менее известной литераторкой Любовью Якимчук задумали проект о литераторах "Расстрелянного Возрождения" (а именно так принято называть практически полностью погубленную коммунистами волну украинской литературы 1920-1930-х) еще 12 лет назад - но финансирование на проект получить долго не могли. Дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда они сделали монтажную документалку на эту тему, которая имела большой успех. Наконец, деньги все же удалось собрать и съемки игрового кино стартовали. Фестивальная премьера состоялась еще в 2021 году, а вот в широкий прокат выходит только сейчас.

Дом Слово

Если - хоть и с большим трудом это можно сделать - постараться оценивать кино безэмоционально - то у него два главных козыря: актерская игра и визуальный ряд.

Поскольку фильм по-большей части камерный и действие развивается всего в нескольких локациях, то и артисты тяготеют к избыточности и театральности. И, право же, сложно припомнить сходу украинское кино, в котором был бы настолько слаженный актерский ансамбль (видно, что на репетициях они пролили много литров пота). Плюс несмотря на то, что кино - "многонаселенное", практические у каждого артиста (у кого-то больше, у кого-то меньше) есть яркие эпизоды - эти "Дом Слово" даже местами напоминает работы классика Нового Голливуда Роберта Олтмена (вроде "Нэшвилла" или "Высокой моды"). Особенно хорошо запоминается линия двух кухарох из обслуги дома: матерой Вали (Нина Набока) и юной-трепетной Гали (Марина Кошкина) - которой приходится играть едва ли не самую мощную по накалу эмоций смену фильма.

А вот визуальный ряд фильма - это нечто такое, что вообще трудно описать словами. Оператор Михаил Любарский (для которого это формально дебют в полнометражном кино, но он работал с Томенко над документалкой "Терриконы" плюс сделанный им для Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", хоть и снимался позже "Дома", но вышел в прокат на год раньше) - реальный кудесник камеры, иначе не скажешь. Его камера орлом - легко и плавно - порхает облетая меж актерами и декорациями, подмечая мельчайшие детали. И при этом фильм как бы притворяется черно-белым, но именно что прикидывается - такой монохромной игры цветов видеть давно не приходилось. При этом в начале, "Дом Слово" - реально светлый и полный воздуха фильм, но чем ближе к концу - и чем больше мерзостей творит Акимов (режиссер прямо говорит, что это выдуманного героя списал с нынешнего русского диктатора Путин) и его хозяева-чекисты, тем больше мрака и меньше воздуха получается в визуале, который делает Любарский. А от того, как мощно и скупо сняты сцены путешествия Хвылевого вместе с Аркадией Любченко (Роман Халаимов) по опустошенной Голодомором Полтавщине замирает дух и из глаз начинают литься слезы.

Дом Слово

Подытоживая, скажем, что у создателей "Дома "Слово"" получилось добиться очень сложной штуки - показать классиков литературы (и незаслуженного забытых авторов) не одномерными иллюстрациями скупых строчек из "Википедии", а живыми и очень сложными людьми, которых перепахала машина русского террора.

Смотрите на видео трейлер фильма "Дом "Слово"":

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Довженко новости кино рецензия
Реклама

Главное за день

В Харькове прогремела серия взрывов: есть "прилет", ранены дети

В Харькове прогремела серия взрывов: есть "прилет", ранены дети

15:48 Украина
ВСУ смогут провести новое контрнаступление: Зеленский назвал условие и оценил дату

ВСУ смогут провести новое контрнаступление: Зеленский назвал условие и оценил дату

15:46 Украина
ВСУ остановили штурм РФ на Харьковщине и перешли в атаку: названо направление

ВСУ остановили штурм РФ на Харьковщине и перешли в атаку: названо направление

15:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ 58954

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ

За что штрафуют тех, кто самостоятельно пришли в ТЦК: объяснение юриста 26740

За что штрафуют тех, кто самостоятельно пришли в ТЦК: объяснение юриста

Все знают об этом : внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал громкое заявление 24560

"Все знают об этом": внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал громкое заявление

Ворвутся дожди с грозами: в каких областях будет бушевать непогода 14736

Ворвутся дожди с грозами: в каких областях будет бушевать непогода

Последние новости

15:48

В Харькове прогремела серия взрывов: есть "прилет", ранены дети

15:46

ВСУ смогут провести новое контрнаступление: Зеленский назвал условие и оценил дату

15:30

Когда пишут кровью вместо чернил: рецензия на фильм "Дом Слово: бесконечный роман"

15:13

ВСУ остановили штурм РФ на Харьковщине и перешли в атаку: названо направление

15:05

Уничтоженные МИГ-31 и не только: в разведке раскрыли детали атаки на аэродром Бельбек

Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана ТрампаВойна с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа
14:49

"Заговор генералов": Подоляк раскрыл план Путина об увольнении чиновников Кремля

14:37

Как избавится от пищевой моли навсегда: простой и действенный метод

14:31

Ударит +26 градусов: в Украине резко изменится погода на следующей неделе

14:15

Продолжается расследование: у победителей Евровидения-2024 отобрали хрустальный микрофон

Реклама
14:13

Наступление РФ на Харьковщине: Умеров рассказал, что нужно для удержания фронта

13:55

Антикоррупционер Шабунин присвоил предназначенное для фронта авто – журналистВидео

13:44

Давай признаемся: путинисты Лазарев и Кудрявцева воссоединились и отдохнули в Турции

13:32

Чем поливать денежное дерево, чтобы хорошо росло: раскрыт секрет цветоводов

13:31

"Придется считаться": Зеленский объяснил позицию Китая относительно войны в Украине

13:09

"Нужно 130 истребителей": Украина имеет лишь 25% необходимого для защиты неба - Зеленский

12:55

Россия пытается захватить весь Волчанск: в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию на границе

12:45

Британцы выдохнули: появились хорошие новости о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон

12:38

Перемирие во время Олимпийских игр: Зеленский жестко оценил идею Макрона

12:26

Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетникиВидео

12:00

Войска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – ГетьманВидео

Реклама
11:58

Россия подвергается мощным атакам по НПЗ: в Пентагоне раскрыли серьезные последствия

11:49

"Это была первая волна": Зеленский сделал заявление о наступлении РФ на Харьков

11:49

Эскортница Овсянникова платит Филиппу Киркорову миллионы за услуги - детали

11:42

Почему говорить "велике дякую" неправильно: какой распространенной ошибки стоит избегатьВидео

11:03

Церковный праздник 19 мая: что запрещено делать во второе воскресенье после Пасхи

10:48

Оккупанты могут начать 2-й этап наступления: генерал сказал, какой регион под угрозой

10:36

Китайский гороскоп на завтра 19 мая: Змеям - финансовые проблемы, Лошадям - гнев и обида

10:02

Сразу уехали домой: Андрей Данилко разозлил фанатов на концерте - причина

09:59

Гороскоп Таро на июнь 2024: Весам - счастье, Скорпионам - награда, Стрельцам - успехВидео

09:41

Это подрывает обороноспособность Украины: ISW - о запрете США бить по РФ западным оружием

09:09

Гороскоп на завтра 19 мая: Весам - истощение, Девы - проведите время с коллегой

08:55

"Буферная зона на Харьковщине": в ISW раскрыли коварный план наступления Путина

08:27

Гороскоп Таро на июнь 2024: Ракам - радость, Львам - деньги, Девам - разочарованиеВидео

08:24

РФ ночью атаковала дронами 5 областей Украины, были атакованы 2 энергообъекта: детали

08:00

Трамп не даст Путину водить его за нос в Украинемнение

07:42

Украина хочет бить американским оружием по РФ и попросила разрешения у США - WSJ

07:10

Загадка для самых внимательных: надо найти число 56 среди 55 за 10 секунд

06:36

Наступление на Киев 2.0: есть ли повод для паники?мнение

05:43

Носки будут как новые: мужчина поделился лайфхаком, как отбелить старые носкиВидео

05:10

Почему нельзя говорить "нижня білизна": какую распространенную ошибку часто делают украинцыВидео

Реклама
04:35

Когда начнутся переговоры о мире и причем тут Китай: эксперт дал ответ

03:15

Как зарядить iPhone без зарядки: мужчина показал гениальный метод с батарейкойВидео

02:35

"Будут очень болезненные удары": полковник анонсировал мощные "прилеты" в РФ

02:00

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ

01:47

Загорелось 8000 кв. м, есть жертвы: подробности ракетной атаки в Одесской областиФотоВидео

01:30

Китай "нарывается на санкции": когда Пекин может пойти на уступки – мнение

00:02

Победа Украины не обезопасит НАТО: генерал заявил, что РФ будет угрозой на долгие годы

17 мая, пятница
23:10

На территории военной академии в Петербурге произошел загадочный взрыв: что случилось

22:58

В Туапсе остановился НПЗ после атаки беспилотников - Reuters

22:50

Хитро и гениально: зачем кладут губку для посуды в отсек стиралки и в барабанВидео

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздник
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиЖенские стрижкиНовости модыОкрашивание волосСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять