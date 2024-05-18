Когда пишут кровью вместо чернил: рецензия на фильм "Дом Слово: бесконечный роман"

В Украине в прокате идет историческое кино "Дом Слово: бесконечный роман" - посвященная расправе советского режима над украинскими литераторами в 30-х годах.

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Вячеслав Довженко в фильме "Дом Слово: бесконечный роман" / Fresh Production Group

В конце 20-х в Харькове - тогдашней столице советской Украины - сталинские клевреты по указке из Кремля строят специальный дом для литераторов - чтобы творцы, которая раньше ютились по коммуналкам типа: "На 38 комнаток - всего одна уборная", пожили в шикарных условиях и в благодарность начали воспевать коммунистический строй. Но план терпит неудачу. Творцы, конечно, с удовольствием обживаются на больших квадратных метров, и принимают от обслуги к обеду 200 граммчиков под борщ, но как-то не торопятся воспевать СССР и лично ряболикого "великого кормчего и рулевого". Запевала и заводила в компании литераторов Мыкола Хвылевой (Вячеслав Довженко) - бывший красный командир и человек, сильно травмированный ужасами Гражданской. Другие творцы - Майк Йогансен (Андрей Исаенко), Михайль Семенко (Геннадий Попенко), Павло Тычина (Константин Темляк), Владимир Сосюра (Андрей Май) и прочие будущие классики литературы к Хвылевому прислушиваются. А тот и вовсе позволяет себе дикие, по мнению чекистов выходки - по типу того, что продвигает публично лозунг: "Геть від Москви". И тут подлый гэбешник Менер (Юрий Одинокий) делает классическую провокацию - предлагает юному бездарному поэту Володе Акимову (Дмитрий Олейник) шпионить за соседями (благо, в каждой квартире заботливо понатыканы микрофоны), а взамен вина как из кладезя и сортир в домУ восемь на десять. Тот, недолго думая, соглашается.

В украинском кино мало о каком фильме можно сказать, что он появился на свет легко и без приключений. У "Дома "Слово" (именно так в народе прозвали это легендарное здание - потому как построено оно в форме буквы "С" и славу ему принесли литераторы) тоже судьба была весьма непростой. Известный документалист Тарас Томенко вместе с не менее известной литераторкой Любовью Якимчук задумали проект о литераторах "Расстрелянного Возрождения" (а именно так принято называть практически полностью погубленную коммунистами волну украинской литературы 1920-1930-х) еще 12 лет назад - но финансирование на проект получить долго не могли. Дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда они сделали монтажную документалку на эту тему, которая имела большой успех. Наконец, деньги все же удалось собрать и съемки игрового кино стартовали. Фестивальная премьера состоялась еще в 2021 году, а вот в широкий прокат выходит только сейчас.

Если - хоть и с большим трудом это можно сделать - постараться оценивать кино безэмоционально - то у него два главных козыря: актерская игра и визуальный ряд.

Поскольку фильм по-большей части камерный и действие развивается всего в нескольких локациях, то и артисты тяготеют к избыточности и театральности. И, право же, сложно припомнить сходу украинское кино, в котором был бы настолько слаженный актерский ансамбль (видно, что на репетициях они пролили много литров пота). Плюс несмотря на то, что кино - "многонаселенное", практические у каждого артиста (у кого-то больше, у кого-то меньше) есть яркие эпизоды - эти "Дом Слово" даже местами напоминает работы классика Нового Голливуда Роберта Олтмена (вроде "Нэшвилла" или "Высокой моды"). Особенно хорошо запоминается линия двух кухарох из обслуги дома: матерой Вали (Нина Набока) и юной-трепетной Гали (Марина Кошкина) - которой приходится играть едва ли не самую мощную по накалу эмоций смену фильма.

А вот визуальный ряд фильма - это нечто такое, что вообще трудно описать словами. Оператор Михаил Любарский (для которого это формально дебют в полнометражном кино, но он работал с Томенко над документалкой "Терриконы" плюс сделанный им для Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", хоть и снимался позже "Дома", но вышел в прокат на год раньше) - реальный кудесник камеры, иначе не скажешь. Его камера орлом - легко и плавно - порхает облетая меж актерами и декорациями, подмечая мельчайшие детали. И при этом фильм как бы притворяется черно-белым, но именно что прикидывается - такой монохромной игры цветов видеть давно не приходилось. При этом в начале, "Дом Слово" - реально светлый и полный воздуха фильм, но чем ближе к концу - и чем больше мерзостей творит Акимов (режиссер прямо говорит, что это выдуманного героя списал с нынешнего русского диктатора Путин) и его хозяева-чекисты, тем больше мрака и меньше воздуха получается в визуале, который делает Любарский. А от того, как мощно и скупо сняты сцены путешествия Хвылевого вместе с Аркадией Любченко (Роман Халаимов) по опустошенной Голодомором Полтавщине замирает дух и из глаз начинают литься слезы.

Подытоживая, скажем, что у создателей "Дома "Слово"" получилось добиться очень сложной штуки - показать классиков литературы (и незаслуженного забытых авторов) не одномерными иллюстрациями скупых строчек из "Википедии", а живыми и очень сложными людьми, которых перепахала машина русского террора.

Смотрите на видео трейлер фильма "Дом "Слово"":

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