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Россия подвергается мощным атакам по НПЗ: в Пентагоне раскрыли серьезные последствия

Юлия Закрепа
18 мая 2024, 11:58
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Удары по энергетическим объектам "привели к незначительному сбою в снабжении электроэнергии российским военным и гражданскому населению".
Россия подвергается мощным атакам по НПЗ: в Пентагоне раскрыли серьезные последствия
Украина атакует российские НПЗ / Колллаж: Главред, фото: Astra, Shot

В разведывательной службе Пентагона заявили, что удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале 2024 года привели к выходу из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей России и повысили внутренние цены на топливо.

Издание Bloomberg отмечает, что потеря некоторых нефтеперерабатывающих мощностей заставила внутренние цены в России вырасти на 20-30% к середине марта и привела к прекращению экспорта из-за необходимости сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса.

"Чтобы смягчить последствия этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с марта, начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, планировала импорт из Казахстана, а также отдала приоритет транспортировке нефтепродуктов по железной дороге, а не другими видами транспорта", - говорится в издании.

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Украина, которая полагается на иностранную военную и экономическую помощь под руководством США для борьбы с Россией, наращивает все более агрессивные удары по целям на территории России. Хотя атаки на нефтеперерабатывающие заводы направлены на истощение запасов топлива и доходов от экспорта Вооруженных сил РФ, США критикуют удары как "создание риска для мировых цен на нефть".

Удары по энергетическим объектам "привели к незначительному сбою в поставках электроэнергии российским военным и гражданскому населению". Отмечается, что это из-за того, что "Россия имеет надежные генерирующие мощности - третьи по величине в мире - и высокую степень резервирования в ее сети".

Согласно отраслевым данным и информации Международного энергетического агентства, нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, который атаковали на днях, был отключен в течение трех месяцев после нападения в конце января и возобновил работу лишь недавно.

Украинские удары по Черноморскому флоту России с использованием военно-морских дронов "изменили модели операций российского флота". В частности, Черноморский флот России теперь избегает украинского побережья и отводит часть кораблей от основной базы в оккупированном Севастополе в Крыму.

Что такое Пентагон?

Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

Удары по российским НПЗ

Напомним, что 17 мая ГУР и СБУ масштабно ударили по объектам в РФ и Крыму. Целью атаки были корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ, но из-за работы российских ПВО и РЭБ были поражены и другие объекты. Атака была осуществлена с применением надводных и воздушных дронов.

10 мая в Калужской области прогремели мощные взрывы на НПЗ. По словам очевидцев, перед взрывами на территории "Первого завода" в небе было слышно пролетающие БпЛА, а также работу противовоздушной обороны. На месте попадания дронов начался сильный пожар, огонь охватил емкости с топливом и мазутом.

Краснодарский край оказался под мощной атакой дронов. Известно, что загорелись два НПЗ и военный аэродром. В Славянском, Северском и Кущевском районах якобы уничтожили более 10 беспилотников. Во время атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае повреждена ректификационная колонна.

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