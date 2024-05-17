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В Пентагоне ответили, может ли Украина бить по РФ американским оружием

Анна Ярославская
17 мая 2024, 09:29
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В Минобороны США не изменили своей позиции относительно применения Украиной оружия, которое предоставляет США в рамках военной помощи.
Сабрина Сингх, Путин, ракета
В Пентагоне ответили, может ли Украина бить по РФ американским оружием / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, ua.depositphotos.com

Украина может применять американское оружие только в пределах своей территории, а не для ударов по территории страны-агрессора РФ. Об этом сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, в Минобороны США не изменили своей позиции относительно применения Украиной оружия, которое предоставляет США в рамках военной помощи.

"Мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что то оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", – сказала Сингх во время брифинга.

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Представительница Пентагона добавила, что США сделали свои просьбы по этому поводу "достаточно публичными".

Сингх отметила, что глава Пентагона Ллойд Остин в своих разговорах с украинским министром обороны Рустемом Умеровым обсуждает, как лучше всего использовать предоставленные средства.

"И мы считаем, что это (должно быть) в пределах украинской территории", – добавила она.

"Бавовна" в России и оккупированном Крыму 17 мая - последние новости

В ночь на 17 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы.

В Новороссийске местные жители насчитали 33 беспилотника и более 35 взрывов. По их словам, беспилотники атаковали местный порт и нефтебазу

В Туапсе Краснодарского края также прогремели взрывы - там атакован НПЗ. После атаки дронов на заводе вспыхнул пожар, который якобы уже локализован. Местные жители сообщают о перебоях со связью.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ России - карта / Инфографика Главреда

В ночь на 17 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Севастополе и Балаклаве частично исчез свет. Оккупационные власти Севастополя сообщили об отражении атаки БпЛА и морских дронов.

В Минобороны страны-агрессора РФ заявили, что ночью оккупанты отражали "атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров". Всего якобы уничтожено более сотни дронов.

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