Церковный календарь на 2024 год: когда по новому стилю празднуем главные праздники

Рассказываем, когда праздновать большие церковные праздники.

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Церковный календарь на 2024 год / коллаж Главред, фото ukr.media, freepik

С переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь празднование всех церковных праздников, не связанных с Пасхой, изменилось. Главред рассказывает о том, когда состоятся большие церковные праздники в 2024 году.

Главные церковные праздники в 2024 году

Январь

1 января 2024 года - праздник Пресвятой Богородицы Девы Марии;

5 января 2024 года - Крещенский сочельник;

6 января 2024 года - Богоявление Господне (Крещение);

12 января 2024 года - святой мученицы Татианы;

30 января 2024 года -трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Лютый

видео дня

2 февраля 2024 года - Сретение Господне;

- 14 февраля 2024 года - Пепельная среда (начало Великого католического поста).

Март

18 марта 2024 года - начало Великого поста у православных;

19 марта года - День Святого Иосифа;

24 марта 2024 года - Пальмовое воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, последнее воскресенье перед Пасхой);

25 марта 2024 года - Благовещение Девы Марии у греко-католиков;

- 30 марта 2024 года - окончание Великого католического поста;

31 марта 2024 года - Пасха по западному обряду (у католиков).

Апрель

4 апреля 2024 года - День святого Исидора;

9 апреля 2024 года - Радуница;

28 апреля 2024 года - Вход Господень в Иерусалим.

Май

4 мая 2024 года - окончание Великого поста по восточному обряду;

5 мая 2024 года - Пасха по восточному обряду (у православных);

- 9 мая 2024 года - Вознесение Господне по западному обряду;

19 мая 2024 года - Послание Святого Духа (Пятидесятница);

25 мая 2024 года - Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

- 26 мая 2024 года - Святая Троица;

30 мая 2024 года - праздник Пресвятой Евхаристии.

Июнь

11 июня 2024 года - День святого Варнавы;

13 июня 2024 года - День Святого Антония и Вознесение Господне по восточному обряду;

- 23 июня 2024 года​​​​​​​ - Троица по восточному обряду;

- 24 июня 2024 года - Рождество святого Иоанна Крестителя, или же его еще называют Ивана Купала;

- 29 июня 2024 года - День святых апостолов Петра и Павла.

Июль

7 июля 2024 года​​​​​​​ - Матери Божьей Неустанной Помощи;

- 15 июля 2024 года - святого равноапостольного князя Владимира Великого;

- 20 июля 2024 года - День пророка Илии;

26 июля 2024 года - день родителей Пресвятой Девы Марии святых Иоакима и Анны.

Август

1 августа 2024 года​​​​​​​ - Маковея (Медовый Спас)

- 6 августа 2024 года​​​​​​​ - Преображение Господне (Яблочный Спас)

- 15 августа 2024 года - Успение и Вознесение Девы Марии;

- 16 августа 2024 года - Ореховый Спас;

29 августа 2024 года​​​​​​​ - Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Сентябрь

8 сентября 2024 года - Рождество Пресвятой Богородицы;

- 14 сентября 2024 года - Воздвижение Креста Господня.

Октябрь

1 октября 2024 года - Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь

1 ноября 2024 года - День Всех Святых;

8 ноября 2024 года​​​​​​​ - Собор архистратига Михаила;

- 21 ноября 2024 года - Введение Богородицы в храм;

- 30 ноября 2024 года​​​​​​​ - святого апостола Андрея Первозванного.

Декабрь

6 декабря 2024 года - День Святого Николая;

9 декабря - непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

- 24 декабря 2024 года - Сочельник;

25 декабря 2024 года - Рождество Христово;

- 29 декабря 2024 года - День Святого Семейства.

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