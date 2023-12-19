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Церковный календарь на 2024 год: когда по новому стилю празднуем главные праздники

Лидия Неплях
19 декабря 2023, 14:40
Рассказываем, когда праздновать большие церковные праздники.
Церковный календарь на 2024 год
Церковный календарь на 2024 год / коллаж Главред, фото ukr.media, freepik

С переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь празднование всех церковных праздников, не связанных с Пасхой, изменилось. Главред рассказывает о том, когда состоятся большие церковные праздники в 2024 году.

Главные церковные праздники в 2024 году

Январь

  • 1 января 2024 года - праздник Пресвятой Богородицы Девы Марии;
  • 5 января 2024 года- Крещенский сочельник;
  • 6 января 2024 года - Богоявление Господне (Крещение);
  • 12 января 2024 года - святой мученицы Татианы;
  • 30 января 2024 года-трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Лютый

видео дня
  • 2 февраля 2024 года- Сретение Господне;
  • 14 февраля 2024 года - Пепельная среда (начало Великого католического поста).

Март

  • 18 марта 2024 года - начало Великого поста у православных;
  • 19 марта года - День Святого Иосифа;
  • 24 марта 2024 года - Пальмовое воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, последнее воскресенье перед Пасхой);
  • 25 марта 2024 года- Благовещение Девы Марии у греко-католиков;
  • 30 марта 2024 года - окончание Великого католического поста;
  • 31 марта 2024 года - Пасха по западному обряду (у католиков).

Апрель

  • 4 апреля 2024 года - День святого Исидора;
  • 9 апреля 2024 года - Радуница;
  • 28 апреля 2024 года- Вход Господень в Иерусалим.

Май

  • 4 мая 2024 года - окончание Великого поста по восточному обряду;
  • 5 мая 2024 года - Пасха по восточному обряду (у православных);
  • 9 мая 2024 года - Вознесение Господне по западному обряду;
  • 19 мая 2024 года - Послание Святого Духа (Пятидесятница);
  • 25 мая 2024 года - Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
  • 26 мая 2024 года - Святая Троица;
  • 30 мая 2024 года - праздник Пресвятой Евхаристии.

Июнь

  • 11 июня 2024 года - День святого Варнавы;
  • 13 июня 2024 года - День Святого Антония и Вознесение Господне по восточному обряду;
  • 23 июня 2024 года​​​​​​​ - Троица по восточному обряду;
  • 24 июня 2024 года - Рождество святого Иоанна Крестителя, или же его еще называют Ивана Купала;
  • 29 июня 2024 года - День святых апостолов Петра и Павла.

Июль

  • 7 июля 2024 года​​​​​​​ - Матери Божьей Неустанной Помощи;
  • 15 июля 2024 года - святого равноапостольного князя Владимира Великого;
  • 20 июля 2024 года - День пророка Илии;
  • 26 июля 2024 года - день родителей Пресвятой Девы Марии святых Иоакима и Анны.

Август

  • 1 августа 2024 года​​​​​​​ - Маковея (Медовый Спас)
  • 6 августа 2024 года​​​​​​​ - Преображение Господне (Яблочный Спас)
  • 15 августа 2024 года- Успение и Вознесение Девы Марии;
  • 16 августа 2024 года - Ореховый Спас;
  • 29 августа 2024 года​​​​​​​ - Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Сентябрь

  • 8 сентября 2024 года - Рождество Пресвятой Богородицы;
  • 14 сентября 2024 года - Воздвижение Креста Господня.

Октябрь

  • 1 октября 2024 года - Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь

  • 1 ноября 2024 года - День Всех Святых;
  • 8 ноября 2024 года​​​​​​​ - Собор архистратига Михаила;
  • 21 ноября 2024 года - Введение Богородицы в храм;
  • 30 ноября 2024 года​​​​​​​ - святого апостола Андрея Первозванного.

Декабрь

  • 6 декабря 2024 года - День Святого Николая;
  • 9 декабря - непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
  • 24 декабря 2024 года - Сочельник;
  • 25 декабря 2024 года - Рождество Христово;
  • 29 декабря 2024 года - День Святого Семейства.

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