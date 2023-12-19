Церковный календарь на 2024 год: когда по новому стилю празднуем главные праздники

Рассказываем, когда праздновать большие церковные праздники.
С переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь празднование всех церковных праздников, не связанных с Пасхой, изменилось. Главред рассказывает о том, когда состоятся большие церковные праздники в 2024 году.
Главные церковные праздники в 2024 году
Январь
- 1 января 2024 года - праздник Пресвятой Богородицы Девы Марии;
- 5 января 2024 года- Крещенский сочельник;
- 6 января 2024 года - Богоявление Господне (Крещение);
- 12 января 2024 года - святой мученицы Татианы;
- 30 января 2024 года-трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.
Лютый
видео дня
- 2 февраля 2024 года- Сретение Господне;
- 14 февраля 2024 года - Пепельная среда (начало Великого католического поста).
Март
- 18 марта 2024 года - начало Великого поста у православных;
- 19 марта года - День Святого Иосифа;
- 24 марта 2024 года - Пальмовое воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, последнее воскресенье перед Пасхой);
- 25 марта 2024 года- Благовещение Девы Марии у греко-католиков;
- 30 марта 2024 года - окончание Великого католического поста;
- 31 марта 2024 года - Пасха по западному обряду (у католиков).
Апрель
- 4 апреля 2024 года - День святого Исидора;
- 9 апреля 2024 года - Радуница;
- 28 апреля 2024 года- Вход Господень в Иерусалим.
Май
- 4 мая 2024 года - окончание Великого поста по восточному обряду;
- 5 мая 2024 года - Пасха по восточному обряду (у православных);
- 9 мая 2024 года - Вознесение Господне по западному обряду;
- 19 мая 2024 года - Послание Святого Духа (Пятидесятница);
- 25 мая 2024 года - Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
- 26 мая 2024 года - Святая Троица;
- 30 мая 2024 года - праздник Пресвятой Евхаристии.
Июнь
- 11 июня 2024 года - День святого Варнавы;
- 13 июня 2024 года - День Святого Антония и Вознесение Господне по восточному обряду;
- 23 июня 2024 года - Троица по восточному обряду;
- 24 июня 2024 года - Рождество святого Иоанна Крестителя, или же его еще называют Ивана Купала;
- 29 июня 2024 года - День святых апостолов Петра и Павла.
Июль
- 7 июля 2024 года - Матери Божьей Неустанной Помощи;
- 15 июля 2024 года - святого равноапостольного князя Владимира Великого;
- 20 июля 2024 года - День пророка Илии;
- 26 июля 2024 года - день родителей Пресвятой Девы Марии святых Иоакима и Анны.
Август
- 1 августа 2024 года - Маковея (Медовый Спас)
- 6 августа 2024 года - Преображение Господне (Яблочный Спас)
- 15 августа 2024 года- Успение и Вознесение Девы Марии;
- 16 августа 2024 года - Ореховый Спас;
- 29 августа 2024 года - Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.
Сентябрь
- 8 сентября 2024 года - Рождество Пресвятой Богородицы;
- 14 сентября 2024 года - Воздвижение Креста Господня.
Октябрь
- 1 октября 2024 года - Покров Пресвятой Богородицы.
Ноябрь
- 1 ноября 2024 года - День Всех Святых;
- 8 ноября 2024 года - Собор архистратига Михаила;
- 21 ноября 2024 года - Введение Богородицы в храм;
- 30 ноября 2024 года - святого апостола Андрея Первозванного.
Декабрь
- 6 декабря 2024 года - День Святого Николая;
- 9 декабря - непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
- 24 декабря 2024 года - Сочельник;
- 25 декабря 2024 года - Рождество Христово;
- 29 декабря 2024 года - День Святого Семейства.
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