Эти 5 знаков проживут 2024 год без проишествий: известный астролог рассказал, что ждать в Новом году

Один из знаков зодиака должен опасаться дороги, ведь есть риск попасть в новом году в ДТП.

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Астропрогноз от Влада Росса на 2024 год / Коллаж Главред, фото УНИАН, freepik

Высокосный 2024 год будет разным для каждого знака зодиака. Если одна часть из них будет удачливой, другой не повезет, то для третьих звезды готовят жизненные горки - году будет нейтральным. Нейтральным 2024 год будет для следующих знаков зодиака: Овен, Рак, Лев Козерог и Стрелец.

Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Овен

Для Овна 2024 год обещает быть успешным, особенно в финансовом плане. Весной открываются отличные возможности для дополнительного заработка, и Овен ощутит прилив сил и энергии благодаря нахождению Юпитера в доме финансов.

В течение 2024 года у Овна гармонично складываются отношения с родственниками, близкими и знакомыми, особенно это заметно летом и осенью. Близкие и друзья окажут поддержку не только словом, но и делом, когда Овен принимает решения и решает вопросы.

Также в этом году у Овна открываются отличные возможности для личностного роста. В первой половине года следует быть внимательнее к своему здоровью, избегая перегрузок, чтобы не подвергнуть себя риску болезней и травм. Вторая половина года более гармонична, поэтому умеренные физические нагрузки и здоровый образ жизни будут весьма благоприятны.

2024 год обещает Овну новые знакомства и свидания, особенно в июле. В целом, год будет средним, не выдающимся, но и несмотря на возможные сложности в супружеских отношениях во второй половине года, благоприятный период на работе наступит в конце года.

Главное предостережение для Овна в 2024 году: избегать судебных разбирательств, чтобы не подвергнуть себя риску быть подставленным. К концу года ожидается дружественная атмосфера на работе, помощь от коллег и улучшение отношений с начальством, особенно в ноябре и декабре.

Рак

Для Рака 2024 год станет годом ответственных выборов. Хотя этот период не слишком сложен, все четыре затмения года будут оказывать существенное влияние на знак, ставя перед ним кармические задачи. Год будет неоднозначным для Рака.

С января по май произойдет укрепление социальных связей, новые знакомства и улучшение отношений с единомышленниками. Это благоприятный период для карьерного роста, важной ролью будет играть коммуникабельность.

В начале 2024 года Раку следует быть внимательным на дорогах, так как есть риск ДТП. Также не рекомендуется покупка и продажа автомобилей в этот период.

В семейных делах могут возникнуть неблагоприятные ситуации, ссоры и разногласия с родителями. Раку стоит помнить, что 2024 год не подходит для операций с недвижимостью, ремонта жилья и строительства.

Июль 2024 года принесет Раку повышение заработка благодаря усилиям и социальному взаимодействию в начале года. Лето и осень будут хорошими периодами, а к зиме Рак преуспеет в саморазвитии, полон сил и энергии. Важно уделять внимание эмоциональным потребностям и быть осторожным в финансовых делах.

Лев

2024 год обещает Льву насыщенность, хотя его успехи не будут чрезмерными, но и трудностей не предвидится. В январе Льва могут поджидать финансовые трудности, поэтому важно избегать сомнительных сделок и экспериментов с деньгами, чтобы избежать серьезных неприятностей. Осторожность при заключении сделок также будет ключевым моментом.

Транзит Венеры в конце января и начале февраля будет благоприятным для Льва, принося положительные эмоции в любовных и семейных отношениях. Этот период станет благоприятным для укрепления отношений с близкими, вступления в интимные связи и заключения выгодных долгосрочных договоров с надежными партнерами.

Апрель 2024 года обещает Льву благоприятный период для путешествий и отдыха, приобретая силы на весь год. С мая по июнь Лев будет процветать в работе, благодаря транзиту Юпитера через дом его гороскопа, что откроет множество возможностей для карьерного роста. С мая по август, когда Солнце будет в знаке Льва, профессионализм Льва будет высоко оценен окружением и начальством.

С августа по конец года Лев ощутит благоприятный период для новых связей и знакомств, а также участия в групповых проектах, что поможет укрепить финансовую стабильность. Концовка года может стать удачным временем для инвестирования в недвижимость.

Важно, чтобы Лев не забывал о родных и близких, особенно родителях, и уделял им внимание. Завершение года для Льва может быть связано с восстановлением большой семьи.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Стрелец

Для Стрельца 2024 год обещает быть годом плодотворной работы, не слишком удачным и не слишком неудачным, а скорее средним. Начало года пройдет бодро, с хорошим самочувствием и приливом энергии. С января по март предвидится повышение общего тонуса, благоприятно повлияющее на завершение дел.

В первой половине 2024 года Стрелец разовьется в профессиональной сфере благодаря хорошим взаимоотношениям в коллективе, что приведет к успехам и свершениям в работе и проектах. Однако во второй половине года Стрельцу стоит быть осторожнее и не рисковать, особенно весной и летом, когда динамика жизни может измениться.

Ранней весной Стрелец может получить выгодные предложения и повысить финансовый потенциал, но в апреле и мае следует быть более внимательным, избегая необдуманных решений. В последней половине года Стрелец встретит любовь, а семейные отношения установятся, даже если до этого были трудности.

Весьма успешным будет осенний период для налаживания новых связей и сделок. В ноябре могут быть выгодные сделки и покупки, приносящие долгое удовлетворение Стрельцу.

Смотрите видеоверсию гороскопа астролога Влада Росса на 2024 год для всех знаков зодиака:

Козерог

Для Козерога 2024 год станет годом раскрытия творческого потенциала и событий в семейной жизни. Год будет средним, не являясь ни хорошим, ни плохим. В первой половине года акцент будет сосредоточен на детях, творчестве и любви.

Период благоприятен для творческих начинаний и успехов в шоу-бизнесе. Посещение культурных мероприятий и участие в конкурсах придаст энергии Козерогу. Весной стоит уделить внимание семье и дому, заниматься ремонтом или приобретением недвижимости.

Летом возможны трудности в отношениях с друзьями, требующие очистки контактов. Риски разрушения деловых связей и бизнеса с партнерами могут сказаться также на отношениях с братьями и сестрами.

Во второй половине года Козерогу следует уделить внимание карьере и профессиональному развитию. Не рекомендуется менять сферу деятельности или запускать новые проекты в конце года. Вместо этого, уделите время обучению и повышению квалификации.

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