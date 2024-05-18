Съедают листья бешеными темпами: топ-садовод предупредил о скрытых вредителях

Каждому садоводу знаком ужас, когда он обнаруживает вокруг растений в саду следы укусов - эксперт предупредил об особом жуке, которого следует остерегаться.

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Скрытые вредители, съедающие листья - что известно о лилейных жуках / Колаж Главред, фото: pixabay

Эксперт по садоводству Монти Дон предостерегает садоводов обращать внимание на лилейных жуков на листьях лилий и фритиллярий. Эти жуки известны своей ярко-красной окраской верхней части тела, но нижняя сторона имеет более незаметный коричневый цвет, сообщает Express.

Монти Дон отмечает, что если они чувствуют опасность, то падают и ложатся на землю на спину, таким образом они полностью маскируются, что делает их трудно заметными.

Как только эти жуки начинают питаться, они могут быстро уничтожить листья, стебли, бутоны и цветы лилий и фритилярий, что приводит к задержке роста и потенциально может привести к гибели растений, если не принять меры.

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К сожалению, пока не существует естественных хищников или биологических средств контроля, которые могли бы эффективно управлять популяцией лилейного жука.

По словам Монти Дона, единственный способ избавиться от этих жуков - ручной труд.

"Не существует ни одного известного хищника, поэтому единственный контроль - это собирать их вручную и утилизировать", - указывает эксперт.

Кроме регулярных проверок, садоводы могут принимать профилактические меры, такие как использование мелкой сетки для защиты уязвимых растений и создание менее благоприятной для жуков среды в саду, избегая перенаселенности и обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха вокруг растений.

Для тех, кто столкнулся с сильным заражением, садоводческие масла и инсектициды на основе нима могут принести некоторое облегчение, но их следует использовать в крайнем случае из-за потенциального воздействия на других полезных насекомых.

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