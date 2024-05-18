Съедают листья бешеными темпами: топ-садовод предупредил о скрытых вредителях

Эксперт по садоводству Монти Дон предостерегает садоводов обращать внимание на лилейных жуков на листьях лилий и фритиллярий. Эти жуки известны своей ярко-красной окраской верхней части тела, но нижняя сторона имеет более незаметный коричневый цвет, сообщает Express.
Монти Дон отмечает, что если они чувствуют опасность, то падают и ложатся на землю на спину, таким образом они полностью маскируются, что делает их трудно заметными.
Как только эти жуки начинают питаться, они могут быстро уничтожить листья, стебли, бутоны и цветы лилий и фритилярий, что приводит к задержке роста и потенциально может привести к гибели растений, если не принять меры.
К сожалению, пока не существует естественных хищников или биологических средств контроля, которые могли бы эффективно управлять популяцией лилейного жука.
По словам Монти Дона, единственный способ избавиться от этих жуков - ручной труд.
"Не существует ни одного известного хищника, поэтому единственный контроль - это собирать их вручную и утилизировать", - указывает эксперт.
Кроме регулярных проверок, садоводы могут принимать профилактические меры, такие как использование мелкой сетки для защиты уязвимых растений и создание менее благоприятной для жуков среды в саду, избегая перенаселенности и обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха вокруг растений.
Для тех, кто столкнулся с сильным заражением, садоводческие масла и инсектициды на основе нима могут принести некоторое облегчение, но их следует использовать в крайнем случае из-за потенциального воздействия на других полезных насекомых.
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