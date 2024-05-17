Крыс и мышей в саду больше не будет: чем нужно обработать участок

Три "полностью натуральных" ингредиента можно превратить в домашний спрей-отпугиватель, который будет держать крыс подальше и будет безопасным для растений.

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Как избавиться от грызунов в саду - лучший способ борьбы с крысами / Коллаж Главред, фото: pixabay

Появление крыс в вашем саду может вызвать беспокойство, поскольку они не только распространяют болезни и уничтожают растения, подкапывая корни, но и, если не принять быстрых мер, это может привести к заражению, сообщает Express.

Многие люди используют ловушки или яд, чтобы избавиться от грызунов, но Тоби Бейтсон, эксперт компании Hammer, занимающейся борьбой с вредителями, объясняет, что такие методы могут быть чрезвычайно жестокими.

"Обычная борьба с вредителями может нанести вред и страдания грызунам, а также вызвать попадание ядов в пищевую цепь. Это может побудить людей искать естественные средства отпугивания крыс. Они могут быть более безопасными для окружающей среды и домашних животных, а также вызывать меньше страданий крысам", - сказала она в видео на YouTube.

Крысы имеют очень чувствительные носы, и их легко отпугнуть от садов, содержащих запахи, которые они считают невыносимыми, поскольку это сделает окружающую среду менее привлекательной для них, что может убедить их в том, что поблизости нет пищи или что территория может быть потенциально опасной.

Какие запахи отпугивают крыс от сада

Один из лучших способов удержать крыс подальше от вашего сада - это использование эфирных масел, которые имеют сильные ароматы растений, естественным образом отпугивают грызунов.

Смотрите видео о том, как изгнать крыс из сада:

Мята перечная

Мятное масло может влиять на обоняние крыс, поэтому лучший способ его использования - смешать несколько капель мятного масла с водой в пустой бутылке и разбрызгать по участкам сада, где, как вы подозреваете, могут быть крысиные норы.

"Мятное масло - это натуральное средство от крыс, которое многие люди считают эффективным. Его можно смешать с водой и опрыскать места, где крысы создают проблемы. Запах может исчезнуть через несколько дней, поэтому, возможно, вам придется регулярно наносить его повторно", - сказала эксперт.

Цитронела

Цитронелла является очень популярным и эффективным естественным методом отпугивания комаров, что делает ее идеальным средством отпугивания летом.

"Цитронела - еще одно эфирное масло, которое можно использовать для отпугивания крыс. Его лимонный аромат может дезориентировать грызунов и замаскировать их следы. Чередование различных масел может быть более эффективным, чем постоянное использование одного и того же масла. Крысы - неофобы, поэтому все новое их расстраивает, но со временем они могут привыкнуть к изменениям. Это хорошая причина, чтобы немного смешивать вещи", - указывает Тоби.

Эвкалипт

Крыс также отпугивает интенсивный запах эвкалипта, поэтому вы можете купить эвкалипт в виде масла или разбросать эвкалиптовые листья в местах, где, как вы подозреваете, могут быть крысы.

"Эвкалиптовое масло - еще один резкий ингредиент, который можно использовать для отпугивания крыс. Используйте его в виде спрея или намочите ватные шарики и оставьте там, где грызуны проводят время, и, надеемся, они подумают дважды и покинут эту территорию", - сказала Тоби.

Какие естественные методы никогда не следует использовать для борьбы с крысами

Один из популярных, но негуманных советов в Интернете для отпугивания грызунов - попробовать использовать кайенский перец или хлопья красного перца.

Никогда не используйте ничего чрезвычайно острого, чтобы отпугнуть крыс, поскольку это может обжечь глаза грызунов, и они не смогут их очистить, указывают эксперты.

Это может привести к тому, что крысы запаникуют, нанесут себе вред, пытаясь остановить жжение, и в целом это очень жестоко, поскольку причинит им сильную боль.

Кроме того, кайенский перец также вредит другим местным диким животным, домашним животным или соседским собакам и кошкам, что делает его опасным для вашей окружающей среды.

Зато есть много других естественных способов удержать крыс подальше, например, выращивание определенных растений в вашем саду, а также другие репелленты, такие как посыпание лавандой вокруг ваших границ, без необходимости обращаться к ядохимикатам.

Однако один из самых эффективных способов избежать появления крыс в вашем саду - это просто убедиться, что там нет источников пищи и воды, где они могли бы жить.

Убедитесь, что в вашем саду нет мисок для домашних животных, наполненных едой, или кормушек для птиц возле земли, подбирайте плоды, опадающие с растений, а также держите мусор закрытым, и крысы, естественно, будут держаться подальше от вашей собственности в кратчайшие сроки, резюмируют эксперты.

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