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Слизни даже не будут приближаться к огороду: какие 2 средства надо оставить на грядках

Алёна Воронина
17 мая 2024, 11:17
174
Достаточно будет воспользоваться двумя средствами, которые есть у каждого дома, чтобы отпугнуть этих вредителей и заставить их не возвращаться на ваши грядки.
Слизни, как избавиться от слизней
Как избавиться от слизней/ коллаж: Главред, фото: скрин

Слизни способны вызвать на огороде и в саду настоящий хаос, ведь они любят лакомиться растениями, оставляя на них неприглядные повреждения. Однако есть простые и достаточно эффективные способы, как избавиться от слизней на грядках без особых усилий.

Обычно, когда появляется такая проблема, возникает желание сразу побежать в магазин и приобрести химические препараты от слизней. Но не обязательно это делать. От этих вредителей можно избавиться и без магазинных средств, ведь есть достаточно эффективные народные методы борьбы со слизнями.

Блогер @bilgemehmet23, который ведет свою страницу в TikTok и часто делится хитростями и советами по садоводству, рассказал на своем канале о проверенном методе изгнания слизней из своего сада и огорода, пишет The Mirror.

видео дня

В видео восторженный садовник Сэм объяснил, что люди всегда спрашивают его, что он делает, чтобы слизни не сеяли хаос на его участке. Он рассказал о методе из двух элементов, который помогает избавиться от этой проблемы.

Мужчина показал, как он борется с этой проблемой. Он вырезал дно пластикового горшка для растений, натер его верхний край вдоль вазелином, а затем щедро посыпал по вазелину солью. После этого он поставил горшок нижней частью в землю так, чтобы растение оказалось внутри горшка.

Таким образом слизни не смогут переползти полосу из вазелина и соли и не смогут никак навредить растению.

При этом при использовании такого метода становится более удобным индивидуальный полив каждого отдельного растения.

Доктор Гордон Порт, старший преподаватель Университета Ньюкасла, объяснил, что соль убивает слизней, поскольку она "по сути вытягивает воду из их кожи - эффект осмоса - и они погибают через несколько минут после обезвоживания".

Но при этом важно помнить, что соль может повредить растения и повлиять на баланс почвы, поэтому не следует рассыпать ее непосредственно в почву.

Смотрите видео, как избавиться от слизней:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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