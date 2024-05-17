Слизни даже не будут приближаться к огороду: какие 2 средства надо оставить на грядках

Достаточно будет воспользоваться двумя средствами, которые есть у каждого дома, чтобы отпугнуть этих вредителей и заставить их не возвращаться на ваши грядки.

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Как избавиться от слизней/ коллаж: Главред, фото: скрин

Слизни способны вызвать на огороде и в саду настоящий хаос, ведь они любят лакомиться растениями, оставляя на них неприглядные повреждения. Однако есть простые и достаточно эффективные способы, как избавиться от слизней на грядках без особых усилий.

Обычно, когда появляется такая проблема, возникает желание сразу побежать в магазин и приобрести химические препараты от слизней. Но не обязательно это делать. От этих вредителей можно избавиться и без магазинных средств, ведь есть достаточно эффективные народные методы борьбы со слизнями.

Блогер @bilgemehmet23, который ведет свою страницу в TikTok и часто делится хитростями и советами по садоводству, рассказал на своем канале о проверенном методе изгнания слизней из своего сада и огорода, пишет The Mirror.

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В видео восторженный садовник Сэм объяснил, что люди всегда спрашивают его, что он делает, чтобы слизни не сеяли хаос на его участке. Он рассказал о методе из двух элементов, который помогает избавиться от этой проблемы.

Мужчина показал, как он борется с этой проблемой. Он вырезал дно пластикового горшка для растений, натер его верхний край вдоль вазелином, а затем щедро посыпал по вазелину солью. После этого он поставил горшок нижней частью в землю так, чтобы растение оказалось внутри горшка.

Таким образом слизни не смогут переползти полосу из вазелина и соли и не смогут никак навредить растению.

При этом при использовании такого метода становится более удобным индивидуальный полив каждого отдельного растения.

Доктор Гордон Порт, старший преподаватель Университета Ньюкасла, объяснил, что соль убивает слизней, поскольку она "по сути вытягивает воду из их кожи - эффект осмоса - и они погибают через несколько минут после обезвоживания".

Но при этом важно помнить, что соль может повредить растения и повлиять на баланс почвы, поэтому не следует рассыпать ее непосредственно в почву.

Смотрите видео, как избавиться от слизней:

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