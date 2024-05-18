ВСУ смогут провести новое контрнаступление: Зеленский назвал условие и оценил дату

По словам Владимира Зеленского, Украина может провести новое контрнаступление после стабилизации ситуации на фронте и доукомплектования боевых бригад.

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Зеленский назвал условия для проведения нового контрнаступления ВСУ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 38 отдельная бригада морской пехоты

Силы обороны Украины имеют перспективы для проведения нового масштабного контрнаступления на фронте. Однако, прежде всего нужно остановить активную фазу российского наступления и стабилизировать фронт. Об заявил президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью AFP.

"Есть перспективы. Для этого надо прежде всего стабилизировать ситуацию на фронте. Сейчас она нестабильна. Сейчас их очередь. Их надо остановить. Мы их остановим, и потом надо иметь соответствующую укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, контрнаступательные и т.д.", - заявил глава государства.

Комментируя вопрос о возможности проведения контрнаступления ВСУ в 2025 году Зеленский отметил, что знает когда оно состоится, однако говорить об этом не будет.

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"Не могу сказать. Но знаю (когда будет, - ред.), но не могу (сказать, - ред.)", - резюмировал Зеленский.

Контрнаступление ВСУ в 2025 году - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, после того, как США приняли решение о предоставлении военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, украинские войска работают над планами для нового контрнаступления в 2025 году. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Однако, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что для проведения контрнаступления в 2025 году Вооруженные Силы Украины должны вскоре восстановить стратегическую инициативу на фронте, поскольку преимущество России в 2024 году может стать серьезной угрозой. Об этом говорится

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что 10 мая российские оккупационные войска активно наступают на севере Харьковской области, пытаясь использовать задержки в поставках вооружения для украинских войск. Однако, несмотря на это, Силы обороны Украины удерживают свои позиции на Харьковщине.

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