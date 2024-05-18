ВСУ смогут провести новое контрнаступление: Зеленский назвал условие и оценил дату

Силы обороны Украины имеют перспективы для проведения нового масштабного контрнаступления на фронте. Однако, прежде всего нужно остановить активную фазу российского наступления и стабилизировать фронт. Об заявил президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью AFP.
"Есть перспективы. Для этого надо прежде всего стабилизировать ситуацию на фронте. Сейчас она нестабильна. Сейчас их очередь. Их надо остановить. Мы их остановим, и потом надо иметь соответствующую укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, контрнаступательные и т.д.", - заявил глава государства.
Комментируя вопрос о возможности проведения контрнаступления ВСУ в 2025 году Зеленский отметил, что знает когда оно состоится, однако говорить об этом не будет.
"Не могу сказать. Но знаю (когда будет, - ред.), но не могу (сказать, - ред.)", - резюмировал Зеленский.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Контрнаступление ВСУ в 2025 году - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, после того, как США приняли решение о предоставлении военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, украинские войска работают над планами для нового контрнаступления в 2025 году. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Однако, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что для проведения контрнаступления в 2025 году Вооруженные Силы Украины должны вскоре восстановить стратегическую инициативу на фронте, поскольку преимущество России в 2024 году может стать серьезной угрозой. Об этом говорится
Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что 10 мая российские оккупационные войска активно наступают на севере Харьковской области, пытаясь использовать задержки в поставках вооружения для украинских войск. Однако, несмотря на это, Силы обороны Украины удерживают свои позиции на Харьковщине.
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