УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ остановили штурм РФ на Харьковщине и перешли в атаку: названо направление

Алексей Тесля
18 мая 2024, 15:13
375
Силы обороны продолжают сосредотачивать главные усилия на недопущении продвижения российских оккупантов.
всу
ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces/10 армейский корпус, deepstatemap.live

За минувшие сутки на линии фронта на востоке и юге Украины зафиксировано 116 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Всего с начала суток произошло 22 боевых столкновений, из которых восемь продолжаются, говорится в сообщении Генштаба в Telegram.

"Силы обороны продолжают сосредотачивать главные усилия на недопущении продвижения российских оккупантов в глубину нашей страны", - указывается в сообщении.

видео дня

Ситуация на Харьковском направлении

На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. С начала текущих суток враг совершил две атаки на украинские позиции в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Успеха не достиг. Украинские защитники пытаются оттеснить врага в направлении Глубокого.

"За текущие сутки потери агрессора составили 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники. За прошедшие сутки на этом направлении противник потерял – до 200 человек и 42 единицы военной техники", - отмечают в Генштабе.

Ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении подразделения украинских войск отражают две атаки противника в направлении населенного пункта Берестово. Ситуация контролируется. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Терны и имеют частичный успех в отдельных районах.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский провел ставку, посвященную наступлению РФ. Руководитель государства вместе с военачальниками и чиновниками обсудил, в частности, ситуацию с атаками страны-агрессора РФ на севере Харьковщины, перспективы боевых действий и потенциальные угрозы на фронте.

Напомним, на фоне наступления россиян в ОТУВ "Харьков" сменили командующего. Новым командующим стал генерал Михаил Драпатий, который помог освобождать Херсонщину.

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются окружить Волчанск, продвигаясь через несколько населенных пунктов на западе и востоке. Институт изучения войны утверждает, что захват любого из этих населенных пунктов перерезал бы наземные линии связи с Волчанском.

Screenshot
/ Главред

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Харьковская область Генштаб ВСУ война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Харькове прогремела серия взрывов: есть "прилет", ранены дети

В Харькове прогремела серия взрывов: есть "прилет", ранены дети

15:48 Украина
ВСУ смогут провести новое контрнаступление: Зеленский назвал условие и оценил дату

ВСУ смогут провести новое контрнаступление: Зеленский назвал условие и оценил дату

15:46 Украина
ВСУ остановили штурм РФ на Харьковщине и перешли в атаку: названо направление

ВСУ остановили штурм РФ на Харьковщине и перешли в атаку: названо направление

15:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ 55703

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ

За что штрафуют тех, кто самостоятельно пришли в ТЦК: объяснение юриста 25824

За что штрафуют тех, кто самостоятельно пришли в ТЦК: объяснение юриста

Все знают об этом : внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал громкое заявление 24357

"Все знают об этом": внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал громкое заявление

Ворвутся дожди с грозами: в каких областях будет бушевать непогода 14425

Ворвутся дожди с грозами: в каких областях будет бушевать непогода

Последние новости

15:48

В Харькове прогремела серия взрывов: есть "прилет", ранены дети

15:46

ВСУ смогут провести новое контрнаступление: Зеленский назвал условие и оценил дату

15:30

Когда пишут кровью вместо чернил: рецензия на фильм "Дом Слово: бесконечный роман"

15:13

ВСУ остановили штурм РФ на Харьковщине и перешли в атаку: названо направление

15:05

Уничтоженные МИГ-31 и не только: в разведке раскрыли детали атаки на аэродром Бельбек

Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана ТрампаВойна с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа
14:49

"Заговор генералов": Подоляк раскрыл план Путина об увольнении чиновников Кремля

14:37

Как избавится от пищевой моли навсегда: простой и действенный метод

14:31

Ударит +26 градусов: в Украине резко изменится погода на следующей неделе

14:15

Продолжается расследование: у победителей Евровидения-2024 отобрали хрустальный микрофон

Реклама
14:13

Наступление РФ на Харьковщине: Умеров рассказал, что нужно для удержания фронта

13:55

Антикоррупционер Шабунин присвоил предназначенное для фронта авто – журналистВидео

13:44

Давай признаемся: путинисты Лазарев и Кудрявцева воссоединились и отдохнули в Турции

13:32

Чем поливать денежное дерево, чтобы хорошо росло: раскрыт секрет цветоводов

13:31

"Придется считаться": Зеленский объяснил позицию Китая относительно войны в Украине

13:09

"Нужно 130 истребителей": Украина имеет лишь 25% необходимого для защиты неба - Зеленский

12:55

Россия пытается захватить весь Волчанск: в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию на границе

12:45

Британцы выдохнули: появились хорошие новости о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон

12:38

Перемирие во время Олимпийских игр: Зеленский жестко оценил идею Макрона

12:26

Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетникиВидео

12:00

Войска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – ГетьманВидео

Реклама
11:58

Россия подвергается мощным атакам по НПЗ: в Пентагоне раскрыли серьезные последствия

11:49

"Это была первая волна": Зеленский сделал заявление о наступлении РФ на Харьков

11:49

Эскортница Овсянникова платит Филиппу Киркорову миллионы за услуги - детали

11:42

Почему говорить "велике дякую" неправильно: какой распространенной ошибки стоит избегатьВидео

11:03

Церковный праздник 19 мая: что запрещено делать во второе воскресенье после Пасхи

10:48

Оккупанты могут начать 2-й этап наступления: генерал сказал, какой регион под угрозой

10:36

Китайский гороскоп на завтра 19 мая: Змеям - финансовые проблемы, Лошадям - гнев и обида

10:02

Сразу уехали домой: Андрей Данилко разозлил фанатов на концерте - причина

09:59

Гороскоп Таро на июнь 2024: Весам - счастье, Скорпионам - награда, Стрельцам - успехВидео

09:41

Это подрывает обороноспособность Украины: ISW - о запрете США бить по РФ западным оружием

09:09

Гороскоп на завтра 19 мая: Весам - истощение, Девы - проведите время с коллегой

08:55

"Буферная зона на Харьковщине": в ISW раскрыли коварный план наступления Путина

08:27

Гороскоп Таро на июнь 2024: Ракам - радость, Львам - деньги, Девам - разочарованиеВидео

08:24

РФ ночью атаковала дронами 5 областей Украины, были атакованы 2 энергообъекта: детали

08:00

Трамп не даст Путину водить его за нос в Украинемнение

07:42

Украина хочет бить американским оружием по РФ и попросила разрешения у США - WSJ

07:10

Загадка для самых внимательных: надо найти число 56 среди 55 за 10 секунд

06:36

Наступление на Киев 2.0: есть ли повод для паники?мнение

05:43

Носки будут как новые: мужчина поделился лайфхаком, как отбелить старые носкиВидео

05:10

Почему нельзя говорить "нижня білизна": какую распространенную ошибку часто делают украинцыВидео

Реклама
04:35

Когда начнутся переговоры о мире и причем тут Китай: эксперт дал ответ

03:15

Как зарядить iPhone без зарядки: мужчина показал гениальный метод с батарейкойВидео

02:35

"Будут очень болезненные удары": полковник анонсировал мощные "прилеты" в РФ

02:00

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ

01:47

Загорелось 8000 кв. м, есть жертвы: подробности ракетной атаки в Одесской областиФотоВидео

01:30

Китай "нарывается на санкции": когда Пекин может пойти на уступки – мнение

00:02

Победа Украины не обезопасит НАТО: генерал заявил, что РФ будет угрозой на долгие годы

17 мая, пятница
23:10

На территории военной академии в Петербурге произошел загадочный взрыв: что случилось

22:58

В Туапсе остановился НПЗ после атаки беспилотников - Reuters

22:50

Хитро и гениально: зачем кладут губку для посуды в отсек стиралки и в барабанВидео

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять