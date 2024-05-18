ВСУ остановили штурм РФ на Харьковщине и перешли в атаку: названо направление

За минувшие сутки на линии фронта на востоке и юге Украины зафиксировано 116 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Всего с начала суток произошло 22 боевых столкновений, из которых восемь продолжаются, говорится в сообщении Генштаба в Telegram.
"Силы обороны продолжают сосредотачивать главные усилия на недопущении продвижения российских оккупантов в глубину нашей страны", - указывается в сообщении.
Ситуация на Харьковском направлении
На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. С начала текущих суток враг совершил две атаки на украинские позиции в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Успеха не достиг. Украинские защитники пытаются оттеснить врага в направлении Глубокого.
"За текущие сутки потери агрессора составили 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники. За прошедшие сутки на этом направлении противник потерял – до 200 человек и 42 единицы военной техники", - отмечают в Генштабе.
Ситуация на Купянском направлении
На Купянском направлении подразделения украинских войск отражают две атаки противника в направлении населенного пункта Берестово. Ситуация контролируется. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Терны и имеют частичный успех в отдельных районах.
Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме
Ранее Владимир Зеленский провел ставку, посвященную наступлению РФ. Руководитель государства вместе с военачальниками и чиновниками обсудил, в частности, ситуацию с атаками страны-агрессора РФ на севере Харьковщины, перспективы боевых действий и потенциальные угрозы на фронте.
Напомним, на фоне наступления россиян в ОТУВ "Харьков" сменили командующего. Новым командующим стал генерал Михаил Драпатий, который помог освобождать Херсонщину.
Как сообщал Главред, оккупанты пытаются окружить Волчанск, продвигаясь через несколько населенных пунктов на западе и востоке. Институт изучения войны утверждает, что захват любого из этих населенных пунктов перерезал бы наземные линии связи с Волчанском.
Наступление России 2024 – бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
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