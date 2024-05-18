ВСУ остановили штурм РФ на Харьковщине и перешли в атаку: названо направление

Силы обороны продолжают сосредотачивать главные усилия на недопущении продвижения российских оккупантов.

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ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces/10 армейский корпус, deepstatemap.live

За минувшие сутки на линии фронта на востоке и юге Украины зафиксировано 116 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Всего с начала суток произошло 22 боевых столкновений, из которых восемь продолжаются, говорится в сообщении Генштаба в Telegram.

"Силы обороны продолжают сосредотачивать главные усилия на недопущении продвижения российских оккупантов в глубину нашей страны", - указывается в сообщении.

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Ситуация на Харьковском направлении

На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. С начала текущих суток враг совершил две атаки на украинские позиции в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Успеха не достиг. Украинские защитники пытаются оттеснить врага в направлении Глубокого.

"За текущие сутки потери агрессора составили 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники. За прошедшие сутки на этом направлении противник потерял – до 200 человек и 42 единицы военной техники", - отмечают в Генштабе.

Ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении подразделения украинских войск отражают две атаки противника в направлении населенного пункта Берестово. Ситуация контролируется. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Терны и имеют частичный успех в отдельных районах.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский провел ставку, посвященную наступлению РФ. Руководитель государства вместе с военачальниками и чиновниками обсудил, в частности, ситуацию с атаками страны-агрессора РФ на севере Харьковщины, перспективы боевых действий и потенциальные угрозы на фронте.

Напомним, на фоне наступления россиян в ОТУВ "Харьков" сменили командующего. Новым командующим стал генерал Михаил Драпатий, который помог освобождать Херсонщину.

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются окружить Волчанск, продвигаясь через несколько населенных пунктов на западе и востоке. Институт изучения войны утверждает, что захват любого из этих населенных пунктов перерезал бы наземные линии связи с Волчанском.

/ Главред

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