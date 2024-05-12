"Абсурд": генерал ВСУ разнес обвинения в отсутствии укреплений на Харьковщине

Фортификации на переднем крае сооружают исключительно военные подразделения, пояснил Александр Яковец.

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В Минобороны рассказали о возведении фортификаций / Коллаж: Главред, Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, Facebook/А.Коваля

Глава администрации Государственной специальной службы транспорта Минобороны Украины бригадный генерал Александр Яковец прокомментировал ситуацию вокруг возведения фортификационных укреплений в Харьковской области.

Наиболее оборудованные фортификации, которые включают железобетонные сооружения и помещения для укрытия и проживания военных, находятся на расстоянии 17−35 километров от линии фронта. Фортификации на переднем плане сооружают исключительно военные подразделения, которые удерживают позиции, без привлечения тяжелой техники и гражданского персонала из-за постоянных обстрелов, подчеркнул он в эфире телемарафона.

По его словам, первый рубеж — это оборудованные военными укрытия. Они находятся на расстоянии от полутора до пяти-шести километров от границы с РФ в зависимости от условий местности, природных препятствий, господствующих высот и тому подобное.

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Украинский генерал пояснил, что второй рубеж могут обустраивать на расстоянии 15−17 километров от линии фронта, а наиболее подготовленным является третий оборонительный рубеж, который обустраивают на дальнем расстоянии.

"И именно он в инженерном отношении наиболее оборудован — с установлением железобетонных сооружений, как огневых, так и для укрытия и проживания личного состава", — уточнил он.

При этом представитель Минобороны прокомментировал заявление командира взвода разведки 1-го стрелкового батальона 57-й ОМПБ Дениса Ярославского об отсутствии фортификаций на границе в Харьковской области.

"Информационные вбросы о возможности оборудовать трехэтажные бетонные сооружения под огневым воздействием противника, мягко говоря, являются абсурдными. И обесценивают те усилия, которые сегодня действительно прилагают и военнослужащие инженерных подразделений, и гражданский персонал", — добавил Яковец.

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