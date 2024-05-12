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"Абсурд": генерал ВСУ разнес обвинения в отсутствии укреплений на Харьковщине

Алексей Тесля
12 мая 2024, 23:42
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Фортификации на переднем крае сооружают исключительно военные подразделения, пояснил Александр Яковец.
Фортификация
В Минобороны рассказали о возведении фортификаций / Коллаж: Главред, Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, Facebook/А.Коваля

Глава администрации Государственной специальной службы транспорта Минобороны Украины бригадный генерал Александр Яковец прокомментировал ситуацию вокруг возведения фортификационных укреплений в Харьковской области.

Наиболее оборудованные фортификации, которые включают железобетонные сооружения и помещения для укрытия и проживания военных, находятся на расстоянии 17−35 километров от линии фронта. Фортификации на переднем плане сооружают исключительно военные подразделения, которые удерживают позиции, без привлечения тяжелой техники и гражданского персонала из-за постоянных обстрелов, подчеркнул он в эфире телемарафона.

По его словам, первый рубеж — это оборудованные военными укрытия. Они находятся на расстоянии от полутора до пяти-шести километров от границы с РФ в зависимости от условий местности, природных препятствий, господствующих высот и тому подобное.

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Украинский генерал пояснил, что второй рубеж могут обустраивать на расстоянии 15−17 километров от линии фронта, а наиболее подготовленным является третий оборонительный рубеж, который обустраивают на дальнем расстоянии.

"И именно он в инженерном отношении наиболее оборудован — с установлением железобетонных сооружений, как огневых, так и для укрытия и проживания личного состава", — уточнил он.

При этом представитель Минобороны прокомментировал заявление командира взвода разведки 1-го стрелкового батальона 57-й ОМПБ Дениса Ярославского об отсутствии фортификаций на границе в Харьковской области.

"Информационные вбросы о возможности оборудовать трехэтажные бетонные сооружения под огневым воздействием противника, мягко говоря, являются абсурдными. И обесценивают те усилия, которые сегодня действительно прилагают и военнослужащие инженерных подразделений, и гражданский персонал", — добавил Яковец.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов вражеских диверсантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация на севере обострилась, однако Харькову угрозы нет.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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