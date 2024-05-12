Что происходит на Харьковщине: генерал ВСУ сделал заявление о ситуации у границы

Территория, которую занял противник, локализована – украинская армия наносит по позициям огневые удары, сказал генерал-лейтенант Артур Горбенко.

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Украинские бойцы отражают атаки противника в приграничье Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: 125-я ОбрТРО, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Ситуация в зоне ответственности 125-й Отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области сложная, но все под контролем. Враг достиг условных успехов, за которые заплатил огромными потерями в военной технике и живой силе. Об этом заявил командир бригады ТРО, генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.

На странице 125-й ОБр в Facebook говорится, что подразделения бригады отбивают атаки противника, которые превосходит ее в численности сил.

Бойцы наносят удары по вражеским силам, которые заняли приграничные населенные пункты.

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"Населенные пункты, в которые зашел враг, находились в постоянной "серой зоне", а потому успех противника является достаточно условным и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе. Территория, занятая противником, локализована и по нему осуществляется постоянное огневое поражение", - подчеркнул Артур Горбенко.

Наступление России в Харьковской области – главные новости по теме:

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