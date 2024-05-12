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Что происходит на Харьковщине: генерал ВСУ сделал заявление о ситуации у границы

Андрей Ганчук
12 мая 2024, 21:00
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Территория, которую занял противник, локализована – украинская армия наносит по позициям огневые удары, сказал генерал-лейтенант Артур Горбенко.
ВСУ, войска рф
Украинские бойцы отражают атаки противника в приграничье Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: 125-я ОбрТРО, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Ситуация в зоне ответственности 125-й Отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области сложная, но все под контролем. Враг достиг условных успехов, за которые заплатил огромными потерями в военной технике и живой силе. Об этом заявил командир бригады ТРО, генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.

На странице 125-й ОБр в Facebook говорится, что подразделения бригады отбивают атаки противника, которые превосходит ее в численности сил.

Бойцы наносят удары по вражеским силам, которые заняли приграничные населенные пункты.

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"Населенные пункты, в которые зашел враг, находились в постоянной "серой зоне", а потому успех противника является достаточно условным и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе. Территория, занятая противником, локализована и по нему осуществляется постоянное огневое поражение", - подчеркнул Артур Горбенко.

Наступление России в Харьковской области – главные новости по теме:

Силы обороны Украины в Харьковской области ведут бои с российскими оккупантами в районе сел Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Плетеневка, сообщил представитель группировки Хортица Назар Волошин. Противник атакует, применяя пехоту, бронетехнику и дроны.

Россия атакует в Харьковской области, чтобы растянуть оборону ВСУ и подорвать способности защищаться, сказал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что на некоторых участках севера Харьковщины враг создает серые зоны, а другие использует для дальнейшего продвижения.

Военная разведка Украины знала о планах РФ по наступлению в Харьковской области, сказали в ГУР. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, оккупанты начали наступать "по известному графику", а все сведения, которыми владели разведчики, они передали соответствующим органам.

Угроза нового наступления на Харьков

Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist.

Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

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