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Ситуация на севере Харьковщины: идут бои в районе 6 сел, вводятся резервы – ВСУ

Андрей Ганчук
12 мая 2024, 17:39
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Силы обороны и безопасности Украины делают все для того, чтобы удержать оборонительные рубежи в Харьковской области, сказал спикер ОСГВ Хортица Назар Волошин.
Север Харьковщины
Украинская армия отражает атаки оккупантов на севере Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Гострі Картузи

Силы обороны ведут оборонительные операции в районах населенных пунктов Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Плетеневка на севере Харьковской области. Подключатся резервы. Параллельно врагу наносится огневое поражение. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин.

Как сообщает LIGA.net, он рассказал о том, что ВСУ разворачивают резервы в районах, где враг пробил оборону. Оккупанты применяют большое количество бронетехнику, значительные силы пехоты и множество дронов.

"Продолжаются оборонные операции в районах сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Плетеневка – все эти населенные пункты являются пограничными. Украинские военные проводят контрударные действия, россияне в свою очередь перебрасывают резервы, применяя значительные силы пехоты, бронетехнику и существенное количество дронов", - сказал Волошин.

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Также Назар Волошин подчеркнул, что украинские войска делают все для того, чтобы удержать рубежи обороны и позиции, и параллельно наносят врагу поражение.

Наступление РФ в Харьковской области – главные новости по теме:

Войска России 10 мая прорвались на север Харьковской области. В ходе дальнейшего продвижения они захватили 6 населенных пунктов – Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Плетеневку и Огурцово, сообщили в DeepState. Ситуация может стать критической.

Вдоль границы Украины и РФ в Харьковской области идут бои, ситуация сложная, рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

"На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение", - сказано в сводке на 12 мая.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Волчанск, Липцы и все населенные пункты на севере региона под постоянными обстрелами оккупантов. Идет эвакуация.

Долгосрочная цель войск РФ – окружить Харьков, считает военный эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, оккупанты попытаются создать так называемую серую или буферную зону, но если увидит перспективы, будут намереваться взять Харьков в полуокружение.

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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