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"Серая зона" стала полем боя: Зеленский сделал заявление о Харьковской области

Андрей Ганчук
12 мая 2024, 19:31
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Покровское направление – самое тяжелое, воины Украины делают все возможное и невозможное, чтобы остановить вражеские штурмы, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, армия Украины
Задача армии - нанести оккупантам максимальные потери - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Гострі картузи, скриншот Офис президента

Населенные пункты на севере Харьковской области превратились из "серой зоны" в участки боевых действий, там идут оборонительные бои. Оккупанты агрессора России на одних участках пытаются закрепиться, другие – использовать для дальнейшего продвижения. Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении, там зафиксировано 30 боестолкновений за сутки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего вечернего видеообращения в воскресенье, 12 мая, он рассказал о том, что задача ВСУ на Харьковщине – наносить россиянам как можно больше потерь.

"Особое внимание - Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения. Я хочу поблагодарить наших воинов, которые удерживают позиции и уничтожают оккупанта. Артиллерия, дроны - все, кто задействован, и задействован точно, - я вас благодарю. Задача наша очевидна: надо нанести оккупанту как можно большие потери", - отметил президент.

видео дня

Ситуация на Донбассе и Купянском направлении

На ряде направлений в Донецкой области идут тяжелые бои. Самая сложная ситуация на Покровском направлении. Удар в Харьковской области – попытка ослабить оборонительные способности Сил обороны, отметил украинский гарант.

"Неизменное внимание также другим направлениям боевых действий - не менее обостренные сейчас донецкие направления. Собственно, замысел ударов на Харьковщине в том, чтобы растянуть наши силы и подорвать моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться. Покровское направление, несмотря на все, - наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие Лиманское, Времовское направления, Краматорское, Купянское", - добавил президент.

Угроза нового наступления на Харьков

Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist.

Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

Армия Украины прикладывает максимальные усилия, чтобы остановить врага.

"Наши воины достойно отвечают оккупанту и делают все возможное, часто и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать - отвечать оккупанту огнем", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Наступление РФ на севере Харьковской области – главные новости:

Российские оккупанты пошли на прорыв границы на севере Харьковской области ночью 10 мая. Они продолжают наступление и захватили Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Плетеневку и Огурцово – приграничные села. Ситуация может стать критической.

Армия Украины проводит оборонительную операцию в Харьковской области в районе населенных пунктов Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Плетеневка, рассказал спикер группировки Хортица Назар Волошин. Противник активно применяет пехоту, бронетехнику и дроны.

Украина удержит Харьковскую область и линию фронта на востоке, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил проблемы ВСУ из-за затягивания американцами военной помощи и подчеркнул, что Запад продолжит оказывать поддержку. Союзники работают над тем, чтобы как можно скорее доставить оружие.

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ВСУ Владимир Зеленский Харьковская область войска России Покровск война России и Украины
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