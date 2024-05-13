На фоне наступления россиян в ОТУВ 'Харьков' сменили командующего: что о нем известно

Новым командующим стал генерал Михаил Драпатий, который помог освобождать Херсонщину.

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Командующего ОТУВ "Харьков" сменили / Колаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, facebook.com/MinistryofDefence.UA

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину. Об этом сообщили "РБК-Украина" в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

"Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировки войск (ОТУВ) "Харьков", - рассказали в ОСГВ "Хортица".

В то же время Драпатый останется в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Что известно о Михаиле Дарпатом

Михаил Драпатий - бывший командир 2-го механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады. Он в мае 2014 года вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения, которые отражали штурм террористов и освободить заложников.

После этого он поступил в Национальный университет обороны Украины в 2014 году, а затем перевелся на заочную форму обучения и вернулся в зону АТО как начальник штаба 30-й отдельной механизированной бригады. В 2016 году он возглавлял 58-ю отдельную мотопехотную бригаду.

В апреле 2019 года Михаилу Драпатому было присвоено воинское звание полковника, а в августе того же года он передал руководство 58-й бригадой и начал двухлетнее обучение в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

До января 2024 года он возглавлял оперативную группировку "Херсон" и известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области в 2022 году. В феврале 2024 года Михаила Драпатого назначили заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

Наступление РФ в Харьковской области - последние новости по теме

Напомним, российское наступление в Харьковской области продолжается. Враг оккупировал несколько сел и приближается к городу Волчанск. Бои происходят в Лукьянцах и Липцах. Аналитики DeepState добавили, что враг продвинулся возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, к западу от Семеновки, к востоку от Новопокровского и оккупировал села: Морозовец, Олейниково и Зеленое.

Также битва за Волчанск может стать первой большой битвой нового наступления России на севере. ВСУ готовы к развитию событий, боевые подразделения уже в городе, пишет Forbes.

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются окружить Волчанск, продвигаясь через несколько населенных пунктов на западе и востоке. Институт изучения войны утверждает, что захват любого из этих населенных пунктов перерезал бы наземные линии связи с Волчанском.

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