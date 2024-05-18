Уничтоженные МИГ-31 и не только: в разведке раскрыли детали атаки на аэродром Бельбек

В отчете британской разведки отмечается, что в результате удара по аэродрому Бельбек в Крыму было уничтожено по меньшей мере 2 российских самолета МИГ-31.

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В результате атаки было уничтожено по меньшей мере 2 МИГ-31 / Колаж Главред, фото: скриншот из видео

Атаки на аэродром "Бельбек", который находится на территории временно оккупированного Крыма и повреждение или уничтожение военных объектов РФ ухудшит способность российских войск оборонять воздушное пространство вокруг полуострова. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что ночью 14 мая Силы обороны Украины нанесли удар по военным объектам РФ на территории Крыма. В результате атаки на аэродром "Бельбек" получили повреждения элементы российской системы ПВО С-400 "Триумф", в частности радар 92N6 и пусковые установки. Также, было уничтожено по меньшей мере 2 российских самолета МИГ-31, находившихся в момент удара на аэродроме

Британская разведка отмечает, что эта атака на объекты РФ во временно оккупированном Крыму является уже четвертым случаем за последний месяц, когда противовоздушная оборона РФ на полуострове несет потери.

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"Совокупный эффект этих ударов привел к общему снижению способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма и одновременно продемонстрировал способность Украины влиять на операции российской ПВО", - говорится в сводке.

По оценкам британской разведки, существует большая вероятность того, что России придется рассредоточить воздушные средства для обеспечения живучести своей противовоздушной обороны. В противном случае РФ рискует потерять больше самолетов, а также будет вынуждена перебрасывать средства противовоздушной обороны из других мест.

"Уменьшение зоны покрытия самолетов A-50 и рассредоточение их с крымских аэродромов, вероятно, приведет к увеличению часов налета и частоты вылетов патрульных истребителей, чтобы заполнить пробелы в зоне покрытия, что приведет к увеличению проблем с обслуживанием их флотов", - считают в британской разведке.

Аэродром Бельбек Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе временно оккупированного Севастополя. С 2014 года пассажирские рейсы не осуществляются. Аэродром обслуживает только самолеты ВКС РФ, пишет Википедия. Аэродром расположен на берегу моря, на территории Нахимовского района Севастополя. Примыкает вплотную к микрорайону Любимовка, где размещается одноименный военный городок. На аэродроме дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, имеющий 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, 3 Су-27УБ и 5 Су-30М2. Также на аэродроме дислоцируется Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС России.

Удар по аэродрому Бельбек - что известно о взрывах в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные в ночь на 15 мая атаковали аэродрома Бельбек во временно оккупированном Крыму. В результате удара были уничтожены 2 российских МИГ-31, ЗРК С-400, а также склад с топливом.

На свежих спутниковых снимках аэродрома "Бельбек" во временно оккупированном Крыму видны следы пожара в районе стоянки самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31.

Военный эксперт Роман Свитан указал, что украинские военные будут активно атаковать аэродром "Бельбек" еще в течение 1,5-2 недель, но этот срок будет зависеть от наличия достаточного количества средств для поражения. Он пояснил, что главной целью таких атак является обеспечение воздушного преимущества перед появлением самолётов F-16, что предшествует более масштабным наступательным операциям с использованием воздушных сил.

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