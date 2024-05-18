Перемирие во время Олимпийских игр: Зеленский жестко оценил идею Макрона

Президент Владимир Зеленский выразил скептицизм относительно идеи перемирия на время проведения Олимпийских игр в Париже, утверждая, что Россия может использовать этот период в своих интересах. Он отметил, что когда речь идет о перемирии, диктатору Путину нельзя доверять, поскольку он не придерживается никаких договоренностей. Об этом президент Украины заявил в интервью AFP.
Президент Украины рассказал, что в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном он дал понять, что России нельзя доверять когда речь идет о вопросе прекращения огня на фронте. Зеленский подчеркнул, что российских диктатор Путин не придерживается никаких договоренностей.
"Я сказал: Эммануэль, мы не можем в это поверить. Давайте представим, что существует какое-то прекращение огня. Во-первых, мы не доверяем Путину. Во-вторых, он не выведет своих войск", - сказал Зеленский.видео дня
Он также заявил, что российские оккупационные войска попытаются воспользоваться временным прекращением огня. Зеленский отметил, что вероятно, РФ сможет использовать этот период для накопления войск и атаки на Украину с новыми силами.
"Третье... скажите мне, - сказал я Эммануэлю, - кто может гарантировать, что Россия не воспользуется этим временем, чтобы перебросить свои войска на нашу территорию? Мы против любого перемирия, которое играет на руку врагу", - заявил президент Украины.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Перемирие на фронте во время Олимпийских игр - что известно об идее Макрона
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на достижение соглашения о прекращении огня в основных конфликтах мира на период летних Олимпийских игр. Он надеется на поддержку в этом различных партнеров, в частности руководства Китая.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский категорически заявил, что не верит в возможность такого формата перемирия с Российской Федерацией. Он также добавил, что подобные попытки уже проводились в рамках нормандского формата, однако, они не выполнялись Россией.
Зеленский считает, что партнеры Украины обеспокоены возможными последствиями поражения России в войне из-за ее непредсказуемых последствий для геополитики мира.
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