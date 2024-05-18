Перемирие во время Олимпийских игр: Зеленский жестко оценил идею Макрона

Владимир Зеленский отметил, что российские войска используют период Олимпийского перемирия для накопления ресурсов и нового удара по Украине.

https://glavred.info/ukraine/peremirie-vo-vremya-olimpiyskih-igr-zelenskiy-zhestko-ocenil-ideyu-makrona-10566119.html Ссылка скопирована

Зеленский сделал категорическое заявление о перемирии на фронте / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ОК "Запад"

Президент Владимир Зеленский выразил скептицизм относительно идеи перемирия на время проведения Олимпийских игр в Париже, утверждая, что Россия может использовать этот период в своих интересах. Он отметил, что когда речь идет о перемирии, диктатору Путину нельзя доверять, поскольку он не придерживается никаких договоренностей. Об этом президент Украины заявил в интервью AFP.

Президент Украины рассказал, что в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном он дал понять, что России нельзя доверять когда речь идет о вопросе прекращения огня на фронте. Зеленский подчеркнул, что российских диктатор Путин не придерживается никаких договоренностей.

"Я сказал: Эммануэль, мы не можем в это поверить. Давайте представим, что существует какое-то прекращение огня. Во-первых, мы не доверяем Путину. Во-вторых, он не выведет своих войск", - сказал Зеленский. видео дня

Он также заявил, что российские оккупационные войска попытаются воспользоваться временным прекращением огня. Зеленский отметил, что вероятно, РФ сможет использовать этот период для накопления войск и атаки на Украину с новыми силами.

"Третье... скажите мне, - сказал я Эммануэлю, - кто может гарантировать, что Россия не воспользуется этим временем, чтобы перебросить свои войска на нашу территорию? Мы против любого перемирия, которое играет на руку врагу", - заявил президент Украины.

Перемирие на фронте во время Олимпийских игр - что известно об идее Макрона

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на достижение соглашения о прекращении огня в основных конфликтах мира на период летних Олимпийских игр. Он надеется на поддержку в этом различных партнеров, в частности руководства Китая.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский категорически заявил, что не верит в возможность такого формата перемирия с Российской Федерацией. Он также добавил, что подобные попытки уже проводились в рамках нормандского формата, однако, они не выполнялись Россией.

Зеленский считает, что партнеры Украины обеспокоены возможными последствиями поражения России в войне из-за ее непредсказуемых последствий для геополитики мира.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред