Партнеры этого боятся: Зеленский рассказал, что тормозит завершение войны

Для завершения войны необходимо, чтобы была создана почва для того, чтобы не только Украина и партнеры, но и Путин искали выход из ситуации.

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Партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в войне / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что партнеры Украины боятся проигрыша России в войне из-за того, что это будет иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики.

"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Потому что это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика", - сказал он во время встречи с журналистами.

При этом, президент подчеркнул, что на самом деле "так не работает".

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"Чтобы Украина победила, нам надо дать все то, с чем побеждают", - подчеркнул глава государства.

В частности, по словам Зеленского, для завершения войны необходимо, чтобы была создана почва для того, чтобы не только Украина и партнеры, но и Путин искали выход из ситуации.

"Потому что сейчас у него нет дискомфорта. Потому что - куда мы стреляем? Что мы можем атаковать? Чем? Насколько экономически нам будут помогать? Санкции дожмем - не дожмем? Трибунал будет - не будет? Надо ответить себе на каждый из этих вопросов. И ежедневно работать и продвигаться по каждому из этих направлений", - отметил президент.

В то же время, он поднял тему олимпийского перемирия, к которой отнесся скептически.

"У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск - кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать ближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю детали. Для меня пока это звучит, как неживая история", - подытожил Зеленский.

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин меняет стратегию войны против Украины уже даже не надеясь на значительные военные успехи на поле боя.

По словам экс-заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, союзники Украины помогут одержать победу в войне, если ускорят многие инициативы. В частности, развернуть более дальнобойные вооружения для достижения стратегического эффекта.

НАТО может непосредственно принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши или нападения на Молдову.

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