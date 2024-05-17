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Ситуация на Харьковщине стабилизирована: Зеленский назвал главную цель оккупантов

Анна Ярославская
17 мая 2024, 11:12
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Самая глубокая точка продвижения российской оккупационной армии - 10 километров, рассказал президент.
Владимир Зеленский, ВСУ
Главная цель врага - это город Волчанск, сказал Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК Запад, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российских войск на севере Харьковской области.

По его словам, глубже всего оккупанты продвинулись вглубь Украины на 10 километров. На некоторых направлениях продвижения РФ не было.

"Главное на сегодня - нашими Силами обороны ситуация стабилизирована... На сегодня наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения - 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения - и не было", - сказал глава государства на встрече с журналистами.

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Президент добавил, что главная цель врага - это город Волчанск. Кроме того, они хотят захватить зону в 10 километров.

Сейчас на Харьковщине сейчас действуют "очень мощные бригады", несколько направлений здесь усилили отдельными батальонами. Эти силы забрали из резерва и с других направлений.

Зеленский подчеркнул, что до "бетонной линии обороны" враг не дошел. Оккупантам удалось добраться только до первой линии.

"Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная - не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов", - рассказал глава государства.

Наступление РФ 2024 - бои на Харьковщине

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

17 мая представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий сообщил, что защитники Украины осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска Харьковской области, не давая противнику закрепиться.

Российские оккупанты начали брать в плен и допрашивать гражданских местных жителей в городе Волчанск Харьковской области. Об этом рассказал глава Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. Он отметил, что известно об удерживании оккупантами в подвалах около 40 человек.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

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