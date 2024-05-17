Бои за Волчанск: ВСУ проводят зачистку и не дают врагу закрепиться - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение с оккупантами, из них 11 - на Харьковщине.

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В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Волчанске / Коллаж: Главред, фото: Громадське радіо, ОК "Запад"

Защитники Украины осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска Харьковской области, не давая противнику закрепиться. Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение - это на полсотни больше, чем неделю назад.

На Харьковском направлении российские оккупанты совершил 11 атак. Бои шли в частности в районах населенных пунктах Липцы, Старица, Волчанск.

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Лиховий добавил, что за минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла на этом направлении более 320 человек убитыми и ранеными, а также 43 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении враг совершил 10 атак на позиции ВСУ.

На Лиманском направлении защитники отбили 10 атак оккупантов, в том числе и в Серебрянском лесничестве на Луганщине.

На Северском направлении защитники отбили 5 атак противника, на Краматорском - 22 атаки, на Покровском - 41 атаку, на Кураховском - 16 атак, на Времовском - 12 атак.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают пытаться вытеснить украинские силы с левобережья Днепра. Здесь было зафиксировано 13 атак оккупантов.

За минувшие сутки защитники нанесли удары по 2 пунктам управления оккупантов, 2 артиллерийским системам, 1 пункту управления БПЛА и 12 районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Ситуацию на Харьковщине удалось стабилизировать - Зеленский

Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 17 мая.

По словам президента, самая глубокая точка продвижения оккупантов – 10 километров. На направлениях некоторых бригад армии РФ продвижения нет и не было.

Также Силы обороны усилили несколько направлений по отдельным батальонам. Для этого задействовали резервы, добавил Зеленский.

Бои за Волчанск 2024

15 мая полицейский Денис Ярославский сообщил, что ситуация в Волчанске Харьковской области крайне сложная - враг занимает позиции на улицах города.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

Российские оккупанты начали брать в плен и допрашивать гражданских местных жителей в городе Волчанск Харьковской области. Об этом рассказал глава Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. Он отметил, что известно об удерживании оккупантами в подвалах около 40 человек.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что российские оккупанты пытаются продвигаться в Волчанске в Харьковской области. Однако это не та цель, которую они хотят достичь. По его словам, враг хочет отодвинуть украинские силы и полностью уничтожить город. При этом россияне хотят закрепиться на 2-3 километра южнее Волчанска.

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