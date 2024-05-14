УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Кремль меняет стратегию войны в Украине: Пономарев объяснил отставку Шойгу

Юрий Берендий
14 мая 2024, 16:14
255
Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев делает вывод, что отставка Шойгу свидетельствует о намерении Путина лично руководить войсками в войне против Украины.
Кремль меняет стратегию войны в Украине: Пономарев объяснил отставку Шойгу
Путин меняет стратегию войны против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин меняет стратегию войны против Украины уже даже не надеясь на значительные военные успехи на поле боя. Об этом в интервью "Главреду" рассказал координатор политического центра "Легион Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, комментируя отставку Сергея Шойгу с поста министра обороны РФ.

По его словам, назначение на должность министра обороны РФ человека с экономическим образованием не является главной причиной ротации в российском правительстве.

"Журналисты задали этот вопрос Пескову, он пробормотал на эту тему что-то совершенно невнятное, мол, министерству обороны нужны инновации. Но дело не в этом. Сейчас это не играет никакой роли, тем более, что "гражданские" министры уже были и до этого. Например, Анатолий Сердюков и даже Сергей Иванов (хотя он и имел "силовое" происхождение, но формально был гражданским министром). И в этом смысле здесь нет никакой новизны", - указывает Пономарев.

видео дня

Кроме того, он делает вывод, что назначение гражданского лица на должность министра обороны РФ может свидетельствовать о том, что российский диктатор Владимир Путин уже не надеется на значительные военные достижения и победы в войне против Украины.

"Во всяком случае, он не надеется, что министерство обороны непосредственно повлияет на громкие военные победы. Судя по всему, он сам окончательно решил быть великим военачальником. Тем более, что Герасимов тоже для него не является таким уж большим авторитетом. И, наверное, полководческие функции Путин теперь будет полностью забирать на себя. Я не могу представить себе Белоусова, который бы рулил непосредственно расположением войск", - резюмировал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев - российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Отставка Шойгу - что известно об изменениях в правительстве РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, Сергей Шойгу, который с 2012 года занимал должность министра обороны правительства Российской Федерации, станет секретарем Совета безопасности. На его место назначен Андрей Белоусов, который ранее был заместителем председателя правительства.

Владимир Путин представил Совету Федерации Андрея Белоусова на должность министра обороны Российской Федерации вместо Сергея Шойгу. Что известно о новом главе Министерства обороны РФ.

Российский диктатор Владимир Путин заменил главу Министерства обороны РФ Сергея Шойгу на Андрея Белоусова для усиления подготовки к длительной войне в Украине и, возможно, для подготовки к будущей конфронтации с НАТО. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Сергей Шойгу
Реклама

Главное за день

Конец войны в Украине: Шольц сделал важное заявление о саммите мира в Швейцарии

Конец войны в Украине: Шольц сделал важное заявление о саммите мира в Швейцарии

15:46 Украина
Угроза наступления РФ в Сумской области: в СНБО раскрыли вероятный сценарий

Угроза наступления РФ в Сумской области: в СНБО раскрыли вероятный сценарий

15:43 Украина
Польша не передаст Украине Patriot: Дуда выдал важное заявление

Польша не передаст Украине Patriot: Дуда выдал важное заявление

14:59 Украина
Все главные новости

Популярное

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов 76391

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка 22881

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка

Мария Яремчук родила сына от Александра Пономарева - СМИ 13238

Мария Яремчук родила сына от Александра Пономарева - СМИ

Путин назначил преемника, но его убьют 8871

Путин назначил преемника, но его убьют

Последние новости

16:36

Почему ноутбуки так быстро разряжаются и как справиться с этой напастью

16:14

Кремль меняет стратегию войны в Украине: Пономарев объяснил отставку Шойгу

16:03

Как спасти замерзшую картошку: что сделать, чтобы не погубить урожай

15:59

Осадчая рассказала, что делает, чтобы не поправляться и сколько набрала кг

15:58

"Была действительно толстая": Каменских с обидой ответила на хейт за лишние килоВидео

Путин готовится к затяжной войне с Украиной и блоком НАТО – Илья ПономаревПутин готовится к затяжной войне с Украиной и блоком НАТО – Илья Пономарев
15:56

Украина может сбивать ракеты с "ядеркой": генерал удивил выводами

15:46

Конец войны в Украине: Шольц сделал важное заявление о саммите мира в Швейцарии

15:43

Угроза наступления РФ в Сумской области: в СНБО раскрыли вероятный сценарий

15:39

Невыносимо, будем скучать: Заворотнюк пожаловалась на жизнь

Реклама
15:17

В Эстонии "завернули" заявление об отправке войск в Украину: что стряслось

15:11

Россия может ударить по Украине ядерным оружием: генерал-разведчик назвал условие

15:01

Как убрать зуд от укуса комара: средства, которые всегда под рукой

14:59

Польша не передаст Украине Patriot: Дуда выдал важное заявление

14:35

Угроза штурма на Сумщине: в ВСУ предупредили о подготовке атаки РФ

14:30

Доллар резко взлетел: какой курс валют обещают украинцам

14:30

В Украине резко потеплеет: синоптик назвала регионы, где "ударит" тепло

14:18

Не могла связать двух слов: предательница Асти жестко оконфузилась на сценеВидео

14:07

Как правильно отдавать долги: 3 железных правила финансового успеха

13:29

В британской разведке назвали причину и цель наступления РФ на Харьковщине

13:25

Вы всю жизнь готовили неправильно: невероятный рецепт зеленого борщаВидео

Реклама
12:58

Чем очистить засаленную кожаную куртку: простые трюки помогут одежде ярко блестеть

12:49

Филя, тебе дать на штаны? Успенская дерзко унизила Киркорова

12:41

"Сорвана мирная сделка с РФ": Кулеба раскрыл информацию о переговорах 2022 годаВидео

12:33

ВСУ блокируют россиян: Буданов раскрыл вероятное направление штурма на СумщинеВидео

12:25

Внук Аллы Пугачевой "добил" россиян поступком и показал свою позицию

12:10

Встреча Блинкена и Зеленского в Киеве: названы главные темы переговоров

12:10

Это даже не ВСУ: еще один корабль РФ самоликвидировался

12:07

Требования Порошенко не помогать украинским беженцам, имея двух сыновей в Лондоне – лицемерие, - эксперт

11:53

Рассвирипевшая Волочкова пол часа унижала журналистку за неудобные вопросыВидео

11:42

Мария Яремчук родила сына от Александра Пономарева - СМИ

11:29

"Враг остановлен и уничтожается": в ВСУ рассказали о ловушке для РФ на Харьковщине

11:23

Третий Patriot и помощь на 7 млрд евро: Шольц объявил о военной помощи Украине в 2024 годуВидео

11:12

Как спасти клубнику от морозов: как не дать погоде погубить сладкие ягоды

11:00

Ядерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – Маломуж

10:58

"Серьезная борьба": Пономарев раскрыл, какие изменения происходят в КремлеВидео

10:51

Китайский гороскоп на завтра 15 мая: Быкам - сильное разочарование, Собакам - начало трудного периода

10:51

Серьезные прорывы армии РФ на Харьковщине маловероятны - Госдеп США

10:31

Церковный праздник 15 мая: что категорически запрещено делать в этот день

10:14

"Ситуация на грани": РФ может развернуться для атаки на Сумы – Буданов

10:12

"Встретимся и выясним": Позитив сделал громкое заявление о Потапе

Реклама
10:08

На Землю обрушится солнечная радиационная буря: названы опасные даты

09:56

Борьба за жизнь: у короля Чарльза диагностировали пугающий побочный эффект от лечения

09:41

Раненых вывозили скорые: в РФ дроны взорвали железнодорожный состав с топливомВидео

09:23

Устроила "голую" вечеринку: Ани Лорак разьярила россиян своей выходкой

09:11

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - новые впечатления, Водолеям - непосильная задача

08:58

РФ пытается создать на Харьковщине буферную зону, а не продвинуться внутрь - ISW

08:10

Новая тактика россиян на Харьковщине: что стоит знатьмнение

08:09

ВСУ зачистили плацдарм и отбили позиции на востоке: в ISW назвали направление

08:03

РФ ударила по Харькову двумя КАБами: был "прилет", есть пострадавшиеФото

07:48

Передал должность: принц Уильям и король Чарльз сделали официальное заявление

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять