Кремль меняет стратегию войны в Украине: Пономарев объяснил отставку Шойгу

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев делает вывод, что отставка Шойгу свидетельствует о намерении Путина лично руководить войсками в войне против Украины.

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Путин меняет стратегию войны против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин меняет стратегию войны против Украины уже даже не надеясь на значительные военные успехи на поле боя. Об этом в интервью "Главреду" рассказал координатор политического центра "Легион Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, комментируя отставку Сергея Шойгу с поста министра обороны РФ.

По его словам, назначение на должность министра обороны РФ человека с экономическим образованием не является главной причиной ротации в российском правительстве.

"Журналисты задали этот вопрос Пескову, он пробормотал на эту тему что-то совершенно невнятное, мол, министерству обороны нужны инновации. Но дело не в этом. Сейчас это не играет никакой роли, тем более, что "гражданские" министры уже были и до этого. Например, Анатолий Сердюков и даже Сергей Иванов (хотя он и имел "силовое" происхождение, но формально был гражданским министром). И в этом смысле здесь нет никакой новизны", - указывает Пономарев.

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Кроме того, он делает вывод, что назначение гражданского лица на должность министра обороны РФ может свидетельствовать о том, что российский диктатор Владимир Путин уже не надеется на значительные военные достижения и победы в войне против Украины.

"Во всяком случае, он не надеется, что министерство обороны непосредственно повлияет на громкие военные победы. Судя по всему, он сам окончательно решил быть великим военачальником. Тем более, что Герасимов тоже для него не является таким уж большим авторитетом. И, наверное, полководческие функции Путин теперь будет полностью забирать на себя. Я не могу представить себе Белоусова, который бы рулил непосредственно расположением войск", - резюмировал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев - российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Отставка Шойгу - что известно об изменениях в правительстве РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, Сергей Шойгу, который с 2012 года занимал должность министра обороны правительства Российской Федерации, станет секретарем Совета безопасности. На его место назначен Андрей Белоусов, который ранее был заместителем председателя правительства.

Владимир Путин представил Совету Федерации Андрея Белоусова на должность министра обороны Российской Федерации вместо Сергея Шойгу. Что известно о новом главе Министерства обороны РФ.

Российский диктатор Владимир Путин заменил главу Министерства обороны РФ Сергея Шойгу на Андрея Белоусова для усиления подготовки к длительной войне в Украине и, возможно, для подготовки к будущей конфронтации с НАТО. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны.

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