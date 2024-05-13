Путин готовится к затяжной войне с Украиной и блоком НАТО – Илья Пономарев

Назначение министром обороны РФ гражданского лица говорит о том, что Путин решил быть военачальником и готовится к затяжной войне, считает экс-депутат Госдумы.

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Путин окончательно решил быть военачальником, он готовится к затяжной войне – Илья Пономарев / Главред

Российский диктатор Владимир Путин провел ряд кадровых перестановок в правительстве РФ. Первым под раздачу попал министр обороны Сергей Шойгу, которого назначили секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева. В свою очередь, место Шойгу займет экс-зампред правительства Андрей Белоусов.

В интервью Главреду координатор политического центра "Легион Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, зачем Путин поставил экономиста главой Минобороны, почему Шойгу получил декоративную должность и куда пристроят Патрушева, а также на каких условиях российский диктатор будет торговаться с Трампом.

Если говорить о перестановках, как в целом вы бы их оценили – с какой целью они сейчас проведены?

Надо сказать, что мы ожидали перестановок в экономическом блоке правительства (в широком смысле), то есть в гражданской части правительства РФ, а главные сюрпризы оказались в силовой.

Этому предшествовала достаточно серьезная борьба кремлевских кланов, которая была нацелена на контроль за экономикой. Были поползновения у Патрушева-старшего продвинуть своего сына вплоть до позиции премьер-министра. Потому что многие считали, мол, если поменяется премьер-министр, то вот вам готовый преемник. Вокруг этого шла соответствующая борьба, довольно жесткая, и те посадки, которые произошли в Министерстве обороны, дело Тимура Иванова и так далее, связаны именно с этой борьбой.

Владимир Путин в этом смысле умеет удивлять, и кадровая история произошла совершенно неожиданно. Скажу прямо – я лично и никто из моих знакомых источников и друзей не ожидал именно такой рокировки.

То, что она случилась, на самом деле, говорит о многом. Потому что Белоусов – это человек, которого я лично и давно знаю. Мы пересекались с ним еще до начала войны в 2014 году, не очень хорошо пересекались, и у меня остался определенный осадок от общения с ним. Он хоть и экономист, но не тот, который типичен для путинского окружения и нынешнего состава правительства РФ. Там всегда были экономисты монетаристского, неолиберального толка, а Белоусов – это человек социал-демократического плана, кейнсианского с точки зрения экономической теории, который всегда выступал за увеличение роста государства и внутреннего спроса. Вся российская экономика сейчас работает именно через военные рельсы – по сути, реализована ровно та программа, о которой говорил Белоусов.

Смотрите видео интервью Ильи Пономарева Главреду о перестановках в правительстве РФ:

Поэтому его пересаживание в кресло министра обороны выглядит так: с одной стороны, Путин считает, что военное производство, его наращивание и оптимизация является ключом к победе, но с другой стороны это говорит о том, что он готовится к очень долгому милитаристскому периоду в России. И дело касается не только Украины, а скорее всего затяжной войны, в том числе и с Европой, с блоком НАТО.

Кто такой Андрей Белоусов в нынешний иерархии Кремля и почему выбор Путина пал именно на него?

Кто такой Андрей Белоусов Родился в 1959 году. Занимал пост первого заместителя председателя правительства РФ в 2020-2024 гг. Был министром экономического развития страны-агрессора в 2012-2013 гг. Являлся помощником президента РФ по экономическим вопросам в 2013-2020 гг. С 2022 года, из-за вторжения России в Украину, находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США и ряда других государств, пишет Википедия.

Белоусов в экономическом плане человек, особо приближенный к Владимиру Путину. Вообще, Путин любит таких людей, которые с его точки зрения являются экономически грамотными и могут критиковать действия правительства.Так сказать, открывать глаза, смотреть на ситуацию с другой стороны, чем то, как это делают правительственные чиновники. Именно в таком качестве он когда-то у Путина и появился – до этого такую роль выполнял Андрей Илларионов. Но он был, что называется, более радикальным либералом, чем правительство, а Белоусов, наоборот, был человеком более государственнического взгляда. Путин также пользовался услугами Сергея Глазьева, но он был явно неким пугалом для правительства из более левого, социалистического фланга.

Белоусов же был действительно доверенным человеком, которого Путин слушал и которому еще до назначения на пост вице-премьера в правительстве Мишустина поручались стратегические для Путина проекты. Когда-то он создавал агентство стратегических инициатив, потом курировал ряд других "любимых детей" Путина. Поэтому это человек для вождя особо доверенный, но именно как экономист.

То есть он больше относится лично к Путину, чем к одной из "башен" Кремля?

В этом смысле он абсолютно самостоятелен. Конечно, есть определенные связи, но в целом Белоусов равноудален.

Он пользуется доверием Путина еще и потому, что российское правительство, а особенно его экономический блок, крайне скептически настроено к войне. Члены правительства выполняют команды, говорят, что они технократы "вне политики", но по их лицам видно, что эта война никому не нравится – ни Мишустину, ни Набиуллиной, ни многим другим. Но они не восстают против, а вот Белоусов – тот человек, который активно поддержал войну с самого начала. По большому счету, из всех высокопоставленных российских экономистов он был единственным, кто ее полностью поддержал.

Хотя мне кажется, что основной мотивацией Белоусова была не животная ненависть к украинцам, а то, что он увидел в этом возможность реализации своих экономических воззрений. Потому что он всегда говорил о внутреннем промышленном производстве, внутреннем спросе, а тяжелую промышленность лучше всего поднимает война.

А зачем, учитывая то, что уже прошло два с лишним года полномасштабной войны в Украине и уже рассматривают возможность большой войны на Западе, Путину понадобился гражданский с экономическим образованием на посту министра обороны? Как Путин планирует это использовать?

Это не было главным фактором для его назначения. Журналисты задали этот вопрос Пескову, он пробормотал на эту тему что-то совершенно невнятное, дескать министерству обороны нужны инновации. Но дело не в этом. Сейчас это не играет никакой роли, тем более, что "гражданские" министры уже были и до этого. Например, Анатолий Сердюков и даже Сергей Иванов (хотя он и имел "силовое" происхождение, но формально был гражданским министром). И в этом смысле тут нет никакой новизны.

То, что Белоусов гражданский – скорее, иллюстрация того, что Путин вряд ли надеется на какие-то новые победы. Во всяком случае, он не надеется, что министерство обороны непосредственно повлияет на громкие военные победы. Судя по всему, он сам окончательно решил быть великим военачальником. Тем более, что Герасимов тоже для него не является таким уж большим авторитетом. И, наверное, полководческие функции Путин теперь будет полностью забирать на себя. Я не могу представить себе Белоусова, который бы рулил непосредственно расположение войск.

Шойгу назначили секретарем Совбеза РФ вместо Патрушева. С учетом того, что ранее первый зам Шойгу был задержан, почему, по-вашему, Путин не стал полностью убирать его из силового блока?

В этом случае происходит совершенно обычный для Путина баланс сил. Группировка Патрушева нанесла очень сильный удар по плану Ковальчуков. И чтобы не ссориться с Николаем Платоновичем, Путин сделал шаг по повышению его сына – он, конечно, не дал ему пост премьера (я с самого начала говорил, что этого не произойдет ни при каких условиях), но его немного повысили до поста вице-премьера. При этом за ним сохранили контроль за министерством сельского хозяйства, и как вице-премьера его наделили рядом курирующих функций.

А раз повысили, то где отнять, да и вообще наказать за попытки забежать поперед батьки и лоббировать своих людей на посты. В отношении Патрушева это, конечно, наказание. Но я думаю, что он не выпадет из обоймы, да и Песков сказал, что через несколько дней будет назначение Патрушева на другое место. Никаких инсайдов на этот счет у меня данный момент нет, но позиция секретаря Совбеза достаточно декоративная. Поэтому в назначении Шойгу на место Патрушева в понимании Путина есть некая легкая издевка. Мол, на Шойгу "наехали" как раз с этой позиции и теперь ее отдали Шойгу.

Какие варианты в принципе есть у Патрушева – куда его могут пристроить?

Честно скажу – не знаю. Это точно будет позиция силового характера. Но он довольно сильно болел, и его физические возможности не очень-то большие. Патрушев, наверное, наиболее физически немощен из всех нынешних руководителей России, поэтому это не должно быть что-то сильно напряжное.

Как вы считаете, кадровые перестановки – это максимум, который Путин может выжать из своей ситуации, либо все-таки стоит ждать еще каких-либо перестановок в российском руководстве, пусть и не таких глобальных?

Ну, он же там кровати вместе с девочками переставляет, то есть не занимается серьезным обновлением. Скамья у него довольно короткая, и вообще Путин придерживается очень консервативной кадровой политики, что является одним из факторов стабильности его режима. То есть все чувствуют себя вот такой номенклатурой, и те, кто попали в обойму, уже из нее не выпадут.

И если сохраняют лояльность, то их куда-нибудь да пристроят, хотя сам Путин хочет обновления и даже проводит определенные назначения в нынешнем правительстве. Например, Михаила Дегтярева назначили министром спорта. И это вроде как непонятное министерство, да и человек во главе непонятный, но так Дегтярева вознаградили за то, что он подвергал себя едва ли не физическому риску в Хабаровском крае после протестов по Фургалу. Назначили и Алиханова, которого многие называли перспективным. К тому же, он из той же чемезовской обоймы, что и Мантуров, его предшественник на посту министра промышленности. Следовательно, какие-то назначения есть, но они очень аккуратные и точечные, что указывает на то, что Путин не хочет сильно обновлять состав правительства.

По той причине, что боится последствий резких перестановок?

Во-первых, это свойство характера Путина – он подлинный консерватор с точки зрения своей политики. Это касается не только кадров, но и всего остального – он не любит экспериментов. Наоборот, он любит повторять то, что работает и не стремится изобрести какие-то принципиальные новации. Во-вторых, номенклатурный принцип действительно важен, особенно в условиях войны и неопределенности. Персональная лояльность – это в том числе личная безопасность, которая опирается на принцип, который знают абсолютно все представители российской правящей верхушки: "Пока ты лоялен, можешь как угодно косячить". И если с точки зрения Путина играют по правилам, то, мол, все будет нормально. Просто не бери на себя слишком много, не воруй по-крупному, а самое главное – не прояви политическую нелояльность.

Нынешняя российская политическая элита понимает, куда теперь движется Россия и насколько она готова мириться с этим? Есть ли варианты того, что в какой-то момент путинская система разбалансируется?

Во всяком случае в моем по-прежнему сохраняющемся круге общения в России (который вряд ли является полностью репрезентативным, так как там в том числе есть люди, которые с точки зрения режима выглядят абсолютно лояльными), осознание того, что это "Титаник", присутствует. Но как вы помните, с "Титаника" многие спаслись, и примерно так же думают и российские элитарии – мол, им-то шлюпки хватит. Все эгоцентрики считают себя незаменимыми и все время исходят из принципа "а нас за что". И это то, что сильно укрепляет элиту.

Если бы международное сообщество (и Украина прежде всего, потому что она задает правила игры с точки зрения санкционной и прочей политики) действовало бы в этом смысле более гибко, мы могли бы многих людей выбить из этой обоймы и переманить на сторону добра. Но поскольку с одной стороны, на них всех сейчас давят, а с другой стороны это давление не очень опасное, то в итоге никто никуда не отваливается – все стремятся выполнять указания, не быть "лучшими учениками", чтобы не выбиться на уголовные международные суды, но в то же время оставаться в той самой колее.

Каким вы видите развитие ситуации ближайшее время после этих перестановок? Что может делать Путин и насколько он готов повышать ставки в плане расширения войны за пределы Украины?

До президентских выборов в США ничего происходить не будет. До того момента главная ставка Путина будет сделана на максимальное увеличение зоны контроля на территории Донецкой области. Потому что Путин настроен на торговлю – он считает, что к власти придет Трамп и будет усаживать Украину за стол переговоров. Значит, нужно будет торговаться и обеспечить себе максимальную переговорную позицию.

Я не верю, что нынешнее наступление в Харьковской области направлено на захват Харькова – в РФ неоднократно говорили о том, что хотят создать "санитарную зону" вдоль границы, чтобы осложнить обстрелы Белгорода. На самом деле, это ровно ни на что не повлияет, потому что дроны ВСУ достают уже на 1500 километров. Может быть, россияне будут пытаться отодвинуть от границы другие виды вооружения, но даже эту задачу они вряд ли выполнят.

Назначение Белоусова нам подсказывает, что в РФ думают не о ярких кавалерийских атаках, а про длительную стратегию милитаризации.

Если произойдет некое перемирие или остановка боевых действий в Украине, то, конечно, после этого россияне будут заниматься перегруппировкой, переоснащением войск. Скорее всего, это будет недолго, и следующее направление достаточно понятное – страны Балтии и Польша.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

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