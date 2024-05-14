Украина может сбивать ракеты с "ядеркой": генерал удивил выводами

Украина насыщает свою ПВО западными системами.

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Россия может применить ядерное оружие, но это не повлияет на бои / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео kremlin.ru

Украинские силы ПВО способны сбивать ракеты, которые несут тактический ядерный заряд. Более того, ВСУ это уже делают, ведь давно уничтожают "Кинжалы" во время воздушных атак, рассказал в интервью Главреду бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Сочетание технологичного зенитно-ракетного вооружения типа Patriot и французских систем могут сбивать любую баллистику, включая Кинжалы и Цирконы, отметил генерал.

"Крылатые и баллистические ракеты другого типа могут сбиваться другими системами, которые сегодня уже есть на вооружении ВСУ. Сейчас эти системы усиливаются: нам передают дополнительные Patriot, Iris и тому подобное", - добавил он.

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Поэтому эффективная защита нашего неба – дело времени. Сбивать большинство их мы точно можем уже сейчас, отметил Маломуж.

Зоны поражения от ядерного удара / Инфографика Главреда

В крайнем случае ВСУ смогут сбить и ракету с ядерным боезарядом. Тогда применение РФ ядерного вооружения не будет иметь стратегического влияния на ход войны.

"Если рассматривать крайний случай, то есть что Россия попытается нанести тактический ядерный удар по Украине, мы эти ракеты точно не допустим на территорию нашей страны или собьем ближе к городам, например, Киеву, где есть западные системы. Отдельные случаи попадания могут быть, и это будет серьезный террористический удар, но он не будет иметь стратегического значения для ВСУ и хода войны", - подчеркнул генерал.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Украинская ПВО - главное

ПВО Украины имеет разветвленную систему с интегрированными в нее как советскими средствами, такими как С-300, так и передовыми западными ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Последние полгода противовоздушная оборона ВСУ переживает дефицит в имеющихся установках ЗРК и снарядах. Тем не менее, как писал Главред, Германия нашла у стран НАТО еще 6 систем Patriot для Украины. Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что НАТО дал понять, что системы, имеющиеся в странах-членах Альянса, могут передать для повышения обороноспособности Украины.

Более того, в Германии уже на официальном уровне предлагают защищать Украину от атак дронов России средствами стран НАТО. Речь идет о ПВО Польши или Румынии для "прикрытия" неба над Западом Украины.

Это, по мнению экспертного круга, позволило бы создать на украинской границе безопасную зону шириной до 70 километров. А это, в свою очередь, помогло бы разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.

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