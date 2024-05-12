Чтобы защитить Украину: в одной из стран НАТО предложили неожиданное решение

Украина все еще нуждается в западных комплексах ПВО для отражения атак россиян.

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НАТО ужесточает риторику в отношении России / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

В Германии уже на официальном уровне предлагают защищать Украину от атак дронов России средствами стран НАТО. Речь идет о ПВО Польши или Румынии для "прикрытия" неба над Западом Украины.

Как пишет DW, такого развития не исключают представители ряда немецких политических партий, в том числе правящих Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза 90"/Зеленые".

Идея сбивать над Западом Украины российские беспилотники с использованием систем ПВО Альянса принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, а также бывшему помощнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Хорсту-Хайнриху Браусу.

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Это, по мнению экспертного круга, позволило бы создать на украинской границе безопасную зону шириной до 70 километров. А это, в свою очередь, помогло бы разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.

Идея прикрыть часть украинского неба якобы дополняет слова Макрона о возможной отправке в Украину западных войск, пишут немецкие СМИ.

Война в Украине - Запад усиливает риторику в отношении России

НАТО может непосредственно принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши или нападения на Молдову, писала Repubblica.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявлял о готовности рассмотреть отправку своих войск в Украину в случае получения соответствующего запроса от Зеленского или прорыва линии фронта и похода ВС РФ на Киев.

При этом на данный момент у коллективного блока безопасности Запада нет оперативных планов, которые предусматривали бы ввод войск в Украину. Впрочем, проводится оценка вероятности прямого участия НАТО в войне в случае пересечения Россией красных линий.

Как писал Главред, ранее командующий Вооруженными силами Эстонии Мартин Херема предложил готовиться к возможной блокаде в Балтийском море. По его словам, у его страны для этого есть все возможности - как морские мины, так и противокорабельные ракеты.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

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