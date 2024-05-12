Вся семья оказалась под завалами, есть жертва: оккупанты ударили по Волчанску на Харьковщине

Хозяин дома смог выбраться из-под завалов самостоятельно, еще двух мужчин достали спасатели. 73-летняя женщина погибла.

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В результате атаки РФ по Волчанску целая семья оказалась под завалами/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Харьковской области, Олег Синегубов

Российские оккупанты утром 12 мая ударили по городу Волчанск в Харьковской области. В результате атаки подверглись разрушениям десятки частных и многоэтажных жилых зданий.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины. Отмечается, что под завалами одного из домов находилась семья из четырех человек.

Хозяин дома смог самостоятельно выбраться из-под завалов еще до того, как прибыли спасатели.

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Еще двух мужчин достали спасатели. 73-летняя женщина погибла.

"К месту происшествия немедленно прибыли спасатели, правоохранители и медицинский расчет Национального университета гражданской защиты Украины... Чрезвычайники из-под обломков разрушенных конструкций спасли двух мужчин. Женщина 1950 года рождения погибла. Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь, эвакуировали в более безопасный населенный пункт и передали бригаде экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По сообщению председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате ударов российских оккупантов по Харьковщине 11 мая и утром 12 мая погибли три человека. Захватчики наносили артиллерийские и минометные удары по 27 населенным пунктам Харьковщины. В городе Волчанск в результате вражеского обстрела утром 12 мая погибла 73-летняя женщина. В ночь на воскресенье в селе Глубокое Харьковского района в результате артобстрела погиб мужчина 63 лет. Также днем 11 мая в Волчанске из-за обстрела погиб 51-летний мужчина.

Удар РФ по Волчанску на Харьковщине/ скрин

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, где ведутся контрударные действия на Харьковщине. Президент Украины дважды заслушал доклады главкома ВСУ, на Харьковщине усиливают украинские подразделения.

Напомним, у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Россия накапливала ресурсы для наступления, подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее в ISW отмечали, что наступлением на Харьковщине оккупанты преследуют 3 цели. Российские захватчики пытаются продвинуться вперед в Харьковской области, чтобы достичь трех целей.

Также в ISW отмечали, что РФ пошла на "рискованный шаг" РФ в Харьковской области. Кремлевское военное командование считает, что солдаты России будут удерживать любые ограниченные достижения на севере Харьковской области.

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