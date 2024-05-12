УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Вся семья оказалась под завалами, есть жертва: оккупанты ударили по Волчанску на Харьковщине

Алёна Воронина
12 мая 2024, 11:21
147
Хозяин дома смог выбраться из-под завалов самостоятельно, еще двух мужчин достали спасатели. 73-летняя женщина погибла.
Удар РФ по Волчанску на Харьковщине
В результате атаки РФ по Волчанску целая семья оказалась под завалами/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Харьковской области, Олег Синегубов

Российские оккупанты утром 12 мая ударили по городу Волчанск в Харьковской области. В результате атаки подверглись разрушениям десятки частных и многоэтажных жилых зданий.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины. Отмечается, что под завалами одного из домов находилась семья из четырех человек.

Хозяин дома смог самостоятельно выбраться из-под завалов еще до того, как прибыли спасатели.

видео дня

Еще двух мужчин достали спасатели. 73-летняя женщина погибла.

"К месту происшествия немедленно прибыли спасатели, правоохранители и медицинский расчет Национального университета гражданской защиты Украины... Чрезвычайники из-под обломков разрушенных конструкций спасли двух мужчин. Женщина 1950 года рождения погибла. Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь, эвакуировали в более безопасный населенный пункт и передали бригаде экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По сообщению председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате ударов российских оккупантов по Харьковщине 11 мая и утром 12 мая погибли три человека. Захватчики наносили артиллерийские и минометные удары по 27 населенным пунктам Харьковщины. В городе Волчанск в результате вражеского обстрела утром 12 мая погибла 73-летняя женщина. В ночь на воскресенье в селе Глубокое Харьковского района в результате артобстрела погиб мужчина 63 лет. Также днем 11 мая в Волчанске из-за обстрела погиб 51-летний мужчина.

Удар РФ по Волчанску на Харьковщине
Удар РФ по Волчанску на Харьковщине/ скрин

Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, где ведутся контрударные действия на Харьковщине. Президент Украины дважды заслушал доклады главкома ВСУ, на Харьковщине усиливают украинские подразделения.

Напомним, у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Россия накапливала ресурсы для наступления, подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее в ISW отмечали, что наступлением на Харьковщине оккупанты преследуют 3 цели. Российские захватчики пытаются продвинуться вперед в Харьковской области, чтобы достичь трех целей.

Также в ISW отмечали, что РФ пошла на "рискованный шаг" РФ в Харьковской области. Кремлевское военное командование считает, что солдаты России будут удерживать любые ограниченные достижения на севере Харьковской области.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Харьковская область вторжение России
Реклама

Главное за день

"Не ставится под сомнение": Шольц сказал, будут ли высылать украинских мужчин из Германии

"Не ставится под сомнение": Шольц сказал, будут ли высылать украинских мужчин из Германии

12:19 Украина
DeepState: россияне подобрались к Волчанску, ситуация грозит стать критической

DeepState: россияне подобрались к Волчанску, ситуация грозит стать критической

11:47 Украина
Вся семья оказалась под завалами, есть жертва: оккупанты ударили по Волчанску на Харьковщине

Вся семья оказалась под завалами, есть жертва: оккупанты ударили по Волчанску на Харьковщине

11:21 Украина
Все главные новости

Популярное

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря 84577

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря

Бахнул об сцену: победитель Евровидения 2024 разбил хрустальный кубок во время выступления 19147

Бахнул об сцену: победитель Евровидения 2024 разбил хрустальный кубок во время выступления

Киркоров пристыдил сына Орбакайте 16353

Киркоров пристыдил сына Орбакайте

Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024 9795

Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024

Последние новости

12:19

"Не ставится под сомнение": Шольц сказал, будут ли высылать украинских мужчин из Германии

11:47

DeepState: россияне подобрались к Волчанску, ситуация грозит стать критической

11:34

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая: Рыбам - лень, Девам - ценный подарок

11:21

Вся семья оказалась под завалами, есть жертва: оккупанты ударили по Волчанску на ХарьковщинеВидео

10:22

ГУР мощно поразило три военных объекта в России: источники рассказали детали

Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр СотникПутин понял, что может проиграть войну, потому грозит «ядеркой» – Александр Сотник
10:18

"Путину не могут сказать "нет": РФ может напасть на Сувалкский коридор - Жирохов

10:12

"Случится заморозка войны": когда закончатся боевые действия в Украине - важный прогнозВидео

10:01

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 мая: Ракам - экономить, Девам - гармония в семье

09:44

"Рискованный шаг" РФ в Харьковской области: в ISW раскрыли, что там происходит

Реклама
09:26

Гороскоп на завтра 13 мая: Весам - день испытаний, Скорпионам - невероятная удача

09:00

Дроны атаковали Волгоградский НПЗ в России: вспыхнул сильный пожарВидео

09:00

Чего ждать Украине от 2024-го?мнение

08:30

Отыскать воробья за 7 секунд смогут только люди со "зрением ястреба": сложная загадка

07:59

Наступлением на Харьковщине оккупанты преследуют 3 цели: в ISW описали, чего хочет РФ

06:12

Заявление Путина ставит мир на порог ядерной войнымнение

04:32

Как избавиться от налета на чашках за 5 минут: опытные хозяйки поделились способом

03:04

Победитель Евровидения-2024: кто он и что о нем известноВидео

03:03

Судьба Сибири и война: эксперт спрогнозировал ход переговоров Путина и Си Цзиньпина

02:23

Только каждый пятый решит головоломку: нужно найти билет за 30 секунд

02:12

Бахнул об сцену: победитель Евровидения 2024 разбил хрустальный кубок во время выступленияВидео

Реклама
01:46

Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024Видео

01:45

Евровидение-2024: кто победил - неожиданный финалВидео

01:41

Показала высший класс: победительница Евровидения 2023 удивила своим выступлением

01:30

В чем замочить рассаду перед посадкой: копеечное средство спасет весь урожайВидео

01:10

Кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024: неожиданный выбор

00:08

В Украине вырастут тарифы на свет: в Минэнерго назвали причину подорожания

11 мая, суббота
23:52

"Ночь будет очень сложная": военные говорят о серьезном продвижении РФ на Харьковщине

23:28

Финал Евровидения 2024: София Ротару призвала голосовать за Украину

23:02

В Броварах прогремел взрыв: мужчина бросил гранату в полицейскогоВидео

22:55

"Порвали" зал: как alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения 2024

22:54

Финал Евровидения-2024: alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурсаВидео

22:45

Эден Голан, представляющую Израиль на Евровидении 2024, внесли в базу "Миротворец"

22:39

РФ может пойти в наступление на Сумщину: эксперт сказал, где враг формирует группировку

21:49

Происхождение путинизма из 90-х: как диктатор построил свой режиммнение

21:47

"Мобилизоваться надо всей стране": в Минобороны высказались о законе о мобилизации

21:34

Без чего нельзя идти на кладбище: мольфар назвал основное правило поминальных днейВидео

20:32

"Укрепляем позиции на Харьковщине": Зеленский сказал, где ведутся контрударные действия

20:00

Евровидение-2024 финал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляцияВидео

19:35

Налетит холодина и дожди: синоптики объявили І уровень опасности

19:31

Оккупанты забрасывают Харьковщину КАБами: в ОВА назвали количество жертвВидео

Реклама
18:59

Прекращение огня и переговоры с РФ: СМИ узнали новые детали "плана Трампа"

18:51

Взрыв слышали все Сумы: РФ атаковала город ракетой, есть жертвы

18:33

Поздравления с Днем матери - обворожительные картинки и теплые слова

18:30

"Путин постарается нанести максимальный ущерб": Сотник назвал цели ядерных ударов РФВидео

18:16

Британия передает Украине крупнейший в истории пакет военной помощи

17:57

"Грачу" подрезали крылья: ВСУ сбили на востоке российский штурмовик Су-25

17:28

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря

17:25

Умер легендарный украинский спортивный журналист и комментатор

17:05

Лилия Ребрик впервые показала лицо младшей дочери

16:57

У Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять