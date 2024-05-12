ГУР мощно поразило три военных объекта в России: источники рассказали детали

Перечисленные российские объекты ранее уже были атакованы украинскими спецслужбами.

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В России масштабная "бавовна"" / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, pexels

На территории страны-агрессора России в ночь на 12 мая были атакованы три важных промышленных объекта. Известно, что за этой операцией стояло Главное управление разведки Минобороны.

Как отмечают источники РБК-Украина, этой ночью был атакован Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, была атакована нефтебаза "Калуганефтепродукт" в населенном пункте Людиново, а также Новолипецкий металлургический комбинат.

По словам источников, военные цели поражены. Эти все атаки - операция ГУР.

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Стоит добавить, что указанные российские объекты ранее уже были атакованы украинскими спецслужбами. К примеру, Новолипецкий металлургический комбинат по меньшей мере дважды был под прицелом украинских беспилотников.

Что такое "хлопок" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (прежде всего - газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ регулярно начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, вероятно, по указанию Кремля, не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решил скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов. Потому что на украинском растение "хлОпок" называется "хлопок". "Хлопок сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Напомним, что в ночь на 12 мая дроны атаковали Волгоградский НПЗ в России. Беспилотники упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, после чего там вспыхнул пожар. Очевидцы сообщили, что несколько громких взрывов прозвучали около 2:30 ночи.

В Калужской области прогремели мощные взрывы на НПЗ 10 мая. Источники в украинской спецслужбе ГУР рассказали, что в целом объект атаковали несколько дронов-камикадзе. На месте попадания дронов начался сильный пожар.

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