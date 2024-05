'Рискованный шаг' РФ в Харьковской области: в ISW раскрыли, что там происходит

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин и российское военное командование могут воспринимать риски относительно наступательных операций на севере Харьковской области, исходя из предположения, что Украина не сможет освободить территории, захваченные российскими силами.

По информации Офиса директора национальной разведки США, Путин, вероятно, считает, что его армия остановила украинские попытки вернуть территории, а поддержка Украины со стороны США и Запада якобы является ограниченной, передает ISW.

Временные рамки российских наступательных операций на севере Харьковщины остаются неопределенными, но возможно, что российские силы планируют достичь своих оперативных целей вовсе не летом 2024 года.

Кремлевское военное командование может считать, что солдаты России будут удерживать любые ограниченные достижения на севере Харьковской области и в других областях всегда, поскольку оно убеждено, что Силы обороны Украины не будут идти в успешные контрнаступления в ближайшей перспективе.

Ограниченные российские операции на севере Харьковской области свидетельствуют о том, что восстановление безопасности помощи США не изменило расчеты Путина, или он начал харьковскую операцию без переоценки фундаментальных предположений об украинских возможностях на фоне восстановления помощи.

Российская армия атакует силами, которые значительно ниже заявленной численности, что является рискованным решением для Кремля. Пока она продвигается в нескольких районах, которые не предоставляют непосредственных путей продвижения в Харьков или других важных оперативных целей.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.