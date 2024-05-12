УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Рискованный шаг" РФ в Харьковской области: в ISW раскрыли, что там происходит

Юлия Закрепа
12 мая 2024, 09:44
649
Кремлевское военное командование считает, что солдаты России будут удерживать любые ограниченные достижения на севере Харьковской области.
'Рискованный шаг' РФ в Харьковской области: в ISW раскрыли, что там происходит
Что происходит на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Минобороны РФ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин и российское военное командование могут воспринимать риски относительно наступательных операций на севере Харьковской области, исходя из предположения, что Украина не сможет освободить территории, захваченные российскими силами.

По информации Офиса директора национальной разведки США, Путин, вероятно, считает, что его армия остановила украинские попытки вернуть территории, а поддержка Украины со стороны США и Запада якобы является ограниченной, передает ISW.

Временные рамки российских наступательных операций на севере Харьковщины остаются неопределенными, но возможно, что российские силы планируют достичь своих оперативных целей вовсе не летом 2024 года.

видео дня

Кремлевское военное командование может считать, что солдаты России будут удерживать любые ограниченные достижения на севере Харьковской области и в других областях всегда, поскольку оно убеждено, что Силы обороны Украины не будут идти в успешные контрнаступления в ближайшей перспективе.

"Путин предполагает, что российские войска будут продолжать делать захватнические и неоспоримые наступления по всей линии фронта в течение следующих месяцев или даже лет, и таким образом можно заставить Украину подчиниться России", - сообщили аналитики.

Ограниченные российские операции на севере Харьковской области свидетельствуют о том, что восстановление безопасности помощи США не изменило расчеты Путина, или он начал харьковскую операцию без переоценки фундаментальных предположений об украинских возможностях на фоне восстановления помощи.

Российская армия атакует силами, которые значительно ниже заявленной численности, что является рискованным решением для Кремля. Пока она продвигается в нескольких районах, которые не предоставляют непосредственных путей продвижения в Харьков или других важных оперативных целей.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на Харьковщине: что известно

Напомним, что войска РФ атаковали границу под Харьковом. Оккупанты продвинулись на 1 километр возле Волчанска во время наземной атаки в Харьковской области, они намерены продвинуться дальше, пишут журналисты Reuters. Армия Украины работает над тем, чтобы сдержать оккупантов.

На Харьковщине массово эвакуируют людей из-за риска прорыва линии обороны ВСУ. Город Волчанск оказался под шквальным и массированным огнем российских оккупантов. Из города и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения.

Генштаб раскрыл детали наступления РФ на Харьков. ВСУ осуществляют огневое поражение, чтобы сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, который вклинился в украинскую оборону, отметили в Генеральном штабе ВСУ. В то же время продолжаются бои за контроль над населенными пунктами в приграничных районах.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова ВСУ Харьковская область
Реклама

Главное за день

ГУР мощно поразило три военных объекта в России: источники рассказали детали

ГУР мощно поразило три военных объекта в России: источники рассказали детали

10:22 Мир
"Путину не могут сказать "нет": РФ может напасть на Сувалкский коридор - Жирохов

"Путину не могут сказать "нет": РФ может напасть на Сувалкский коридор - Жирохов

10:18 Мир
"Рискованный шаг" РФ в Харьковской области: в ISW раскрыли, что там происходит

"Рискованный шаг" РФ в Харьковской области: в ISW раскрыли, что там происходит

09:44 Украина
Все главные новости

Популярное

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря 73602

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря

Бахнул об сцену: победитель Евровидения 2024 разбил хрустальный кубок во время выступления 17253

Бахнул об сцену: победитель Евровидения 2024 разбил хрустальный кубок во время выступления

Киркоров пристыдил сына Орбакайте 13860

Киркоров пристыдил сына Орбакайте

Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024 8996

Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024

Последние новости

10:22

ГУР мощно поразило три военных объекта в России: источники рассказали детали

10:18

"Путину не могут сказать "нет": РФ может напасть на Сувалкский коридор - Жирохов

10:12

"Случится заморозка войны": когда закончатся боевые действия в Украине - важный прогнозВидео

10:01

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 мая: Ракам - экономить, Девам - гармония в семье

09:44

"Рискованный шаг" РФ в Харьковской области: в ISW раскрыли, что там происходит

Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр СотникПутин понял, что может проиграть войну, потому грозит «ядеркой» – Александр Сотник
09:26

Гороскоп на завтра 13 мая: Весам - день испытаний, Скорпионам - невероятная удача

09:00

Дроны атаковали Волгоградский НПЗ в России: вспыхнул сильный пожарВидео

09:00

Чего ждать Украине от 2024-го?мнение

08:30

Отыскать воробья за 7 секунд смогут только люди со "зрением ястреба": сложная загадка

Реклама
07:59

Наступлением на Харьковщине оккупанты преследуют 3 цели: в ISW описали, чего хочет РФ

06:12

Заявление Путина ставит мир на порог ядерной войнымнение

04:32

Как избавиться от налета на чашках за 5 минут: опытные хозяйки поделились способом

03:04

Победитель Евровидения-2024: кто он и что о нем известноВидео

03:03

Судьба Сибири и война: эксперт спрогнозировал ход переговоров Путина и Си Цзиньпина

02:23

Только каждый пятый решит головоломку: нужно найти билет за 30 секунд

02:12

Бахнул об сцену: победитель Евровидения 2024 разбил хрустальный кубок во время выступленияВидео

01:46

Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024Видео

01:45

Евровидение-2024: кто победил - неожиданный финалВидео

01:41

Показала высший класс: победительница Евровидения 2023 удивила своим выступлением

01:30

В чем замочить рассаду перед посадкой: копеечное средство спасет весь урожайВидео

Реклама
01:10

Кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024: неожиданный выбор

00:08

В Украине вырастут тарифы на свет: в Минэнерго назвали причину подорожания

11 мая, суббота
23:52

"Ночь будет очень сложная": военные говорят о серьезном продвижении РФ на Харьковщине

23:28

Финал Евровидения 2024: София Ротару призвала голосовать за Украину

23:02

В Броварах прогремел взрыв: мужчина бросил гранату в полицейскогоВидео

22:55

"Порвали" зал: как alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения 2024

22:54

Финал Евровидения-2024: alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурсаВидео

22:45

Эден Голан, представляющую Израиль на Евровидении 2024, внесли в базу "Миротворец"

22:39

РФ может пойти в наступление на Сумщину: эксперт сказал, где враг формирует группировку

21:49

Происхождение путинизма из 90-х: как диктатор построил свой режиммнение

21:47

"Мобилизоваться надо всей стране": в Минобороны высказались о законе о мобилизации

21:34

Без чего нельзя идти на кладбище: мольфар назвал основное правило поминальных днейВидео

20:32

"Укрепляем позиции на Харьковщине": Зеленский сказал, где ведутся контрударные действия

20:00

Евровидение-2024 финал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляцияВидео

19:35

Налетит холодина и дожди: синоптики объявили І уровень опасности

19:31

Оккупанты забрасывают Харьковщину КАБами: в ОВА назвали количество жертвВидео

18:59

Прекращение огня и переговоры с РФ: СМИ узнали новые детали "плана Трампа"

18:51

Взрыв слышали все Сумы: РФ атаковала город ракетой, есть жертвы

18:33

Поздравления с Днем матери - обворожительные картинки и теплые слова

18:30

"Путин постарается нанести максимальный ущерб": Сотник назвал цели ядерных ударов РФВидео

Реклама
18:16

Британия передает Украине крупнейший в истории пакет военной помощи

17:57

"Грачу" подрезали крылья: ВСУ сбили на востоке российский штурмовик Су-25

17:28

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря

17:25

Умер легендарный украинский спортивный журналист и комментатор

17:05

Лилия Ребрик впервые показала лицо младшей дочери

16:57

У Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине

16:31

"Сюрпризов враг не принес": в ОВА раскрыли детали тяжелых боев на Харьковщине

15:59

Антипасха 2024: что нельзя делать 12 мая, чтобы не разгневать умерших

15:57

Дроны ГУР взорвали НПЗ в Волгограде: источник раскрыл детали спецоперации

15:39

"Пэтэушник молодец": путинист Емельяненко получил на орехи за высказывание об Олимпиаде

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Интересное
Украинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять