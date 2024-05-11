'Россияне с белорусами могут пойти в атаку': эксперт раскрыл угрозу в Сувальском коридоре

Михаил Жирохов считает, что поляки вкладывают миллиарды в свою оборону, потому что они поняли, что возможен сценарий, при котором они останутся с Россией сами.

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Что происходит в Сувальском коридоре / коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

В интервью Главреду историк, военный эксперт Михаил Жирохов оценил, действительно ли возможна военная операция России в Сувальском коридоре.

Западные аналитики считают, что Сувальский коридор - самый проблемный участок в Европе. Польша в Сувальском коридоре концентрирует огромное количество войск и проводит минирование, потому что Варшава видит реальную угрозу реализации такого сценария.

"Поляки вкладывают миллиарды в свою оборону, потому что они поняли, что возможен сценарий, при котором они останутся с Россией фактически один на один. Пока НАТО будет реагировать 10 дней, а американцы будут разворачивать войска в Германии, россияне с белорусами могут пойти в атаку и прорваться. Дальше будут идти боевые действия, но реакция все равно будет уже запоздалой", - заявил Жирохов. видео дня

Начало полномасштабной войны России против Украины стало наглядным примером нерешительности НАТО.

"Польша и отдельные государства передавали нам вооружение, а Альянс не поддерживал решение о помощи, пока россияне не отошли с севера страны. И после того, как мы отстояли Киев, в блоке решили, что Украине нужна военная помощь", - добавил военный эксперт.

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Напомним, что Польша готовится к войне с Россией и Беларусью. Министр обороны Польши сообщил, что планируют укрепить границы с РФ и Беларусью и провести комплексную подготовку государственных механизмов и населения к вероятной войне с Россией.

Генерал Виктор Ягун заявил, что НАТО "отрежет" Калининград, а РФ может пойти на Сувалкский коридор. Россия может попытаться организовать прорыв к Сувалкскому коридору, однако перспективы у россиян там очень сомнительны, считает эксперт.

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