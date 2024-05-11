УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Россияне с белорусами могут пойти в атаку": эксперт раскрыл угрозу в Сувальском коридоре

Юлия Закрепа
11 мая 2024, 05:05
196
Михаил Жирохов считает, что поляки вкладывают миллиарды в свою оборону, потому что они поняли, что возможен сценарий, при котором они останутся с Россией сами.
'Россияне с белорусами могут пойти в атаку': эксперт раскрыл угрозу в Сувальском коридоре
Что происходит в Сувальском коридоре / коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

В интервью Главреду историк, военный эксперт Михаил Жирохов оценил, действительно ли возможна военная операция России в Сувальском коридоре.

Западные аналитики считают, что Сувальский коридор - самый проблемный участок в Европе. Польша в Сувальском коридоре концентрирует огромное количество войск и проводит минирование, потому что Варшава видит реальную угрозу реализации такого сценария.

"Поляки вкладывают миллиарды в свою оборону, потому что они поняли, что возможен сценарий, при котором они останутся с Россией фактически один на один. Пока НАТО будет реагировать 10 дней, а американцы будут разворачивать войска в Германии, россияне с белорусами могут пойти в атаку и прорваться. Дальше будут идти боевые действия, но реакция все равно будет уже запоздалой", - заявил Жирохов.

видео дня

Начало полномасштабной войны России против Украины стало наглядным примером нерешительности НАТО.

"Польша и отдельные государства передавали нам вооружение, а Альянс не поддерживал решение о помощи, пока россияне не отошли с севера страны. И после того, как мы отстояли Киев, в блоке решили, что Украине нужна военная помощь", - добавил военный эксперт.

Кто такой Михаил Жирохов?

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Напомним, что Польша готовится к войне с Россией и Беларусью. Министр обороны Польши сообщил, что планируют укрепить границы с РФ и Беларусью и провести комплексную подготовку государственных механизмов и населения к вероятной войне с Россией.

Генерал Виктор Ягун заявил, что НАТО "отрежет" Калининград, а РФ может пойти на Сувалкский коридор. Россия может попытаться организовать прорыв к Сувалкскому коридору, однако перспективы у россиян там очень сомнительны, считает эксперт.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО новости Польши Михаил Жирохов
Реклама

Главное за день

РФ нужен плацдарм для наступления на Харьков: что они будут делать - прогноз

РФ нужен плацдарм для наступления на Харьков: что они будут делать - прогноз

06:34 Украина
Это очень опасный шторм: в Украину ворвалась самая сильная 9-балльная магнитная буря

Это очень опасный шторм: в Украину ворвалась самая сильная 9-балльная магнитная буря

05:45 Синоптик
"Россияне с белорусами могут пойти в атаку": эксперт раскрыл угрозу в Сувальском коридоре

"Россияне с белорусами могут пойти в атаку": эксперт раскрыл угрозу в Сувальском коридоре

05:05 Мир
Все главные новости

Популярное

Россияне рвут и мечут: внук Пугачевой вышел на связь и сообщил радостную новость 40067

Россияне рвут и мечут: внук Пугачевой вышел на связь и сообщил радостную новость

Гороскоп на сегодня 11 мая: Львам - безнадежность, Водолеям - интригующее сообщение 7919

Гороскоп на сегодня 11 мая: Львам - безнадежность, Водолеям - интригующее сообщение

Показал пример: Монатик попался ТЦК и полиции - детали 6699

Показал пример: Монатик попался ТЦК и полиции - детали

Пара ночью услышала странные звуки из духовки: то, что было внутри поразило всех 5728

Пара ночью услышала странные звуки из духовки: то, что было внутри поразило всех

Последние новости

06:34

РФ нужен плацдарм для наступления на Харьков: что они будут делать - прогноз

06:06

Мы продолжаем жить так, будто нам некуда спешитьмнение

05:45

Это очень опасный шторм: в Украину ворвалась самая сильная 9-балльная магнитная буря

05:05

"Россияне с белорусами могут пойти в атаку": эксперт раскрыл угрозу в Сувальском коридоре

04:02

Джоли обвинили в попытке рассорить детей с Брэдом Питтом

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – ЖироховРФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов
03:40

Можно ли заниматься уборкой 11 мая: строгие запреты на Светлую субботу

03:30

РФ может продвинуться на фронте в ближайшие недели: в США сделали важное заявление

03:00

Все как с Королевой: брак Игоря Николаева и Проскуряковой на грани краха

02:20

Древний, но действенный способ: как "омолодить" старую мебель - станет как новая

Реклама
01:35

Лишь один шаг России заставит НАТО решительно ответить - Жирохов

00:53

Ведутся бои за 5 населенных пунктов: Генштаб раскрыл детали наступления на Харьков

00:13

Спасибо, что жива: Илона Гвоздева попала ДТП и показала, что с ней

10 мая, пятница
23:51

Меган Маркл приоткрыла немного информации о младшей дочке

23:38

В оккупированных Ровеньках на Луганщине мощные "прилеты": горит нефтебазаВидео

23:31

Основные силы РФ еще не задействованы, техника подтягивается: детали штурма Харьковщины

22:55

Россияне все "стирают с лица земли": офицер раскрыл ситуацию на Харьковщине

22:53

В Минэнерго говорят о новом тарифе: почему цену для населения могут увечилить

22:49

Приревновал к Мозговой: продюсер рассказал, как на него набросился с кулаками ПономаревВидео

22:40

РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага

22:11

"Боруссия" приблизила "Шахтер" к прямому выходу в Лигу чемпионов: что случилось

Реклама
22:03

"Тяжелые бои": Зеленский - об усилении позиций на Харьковщине

21:48

РФ запускает рои дронов, потери серьезные: Плетенчук рассказал о боях за Нестригу

21:17

США объявили новый пакет помощи: туда вошло много оружия

21:11

Забытый салат из СССР, который был в каждом доме: рецепт с секретомВидео

20:46

Пенсии в Украине: кому в Украине их пересчитают летом "задним числом"

20:30

Настоящее чудо: в Белополье икона остановила осколок вражеского снарядаВидео

20:18

"Путин может потерять связь с реальностью": Жирохов о риске ядерного удара по Украине

20:06

"В черепе есть план": Публицист спрогнозировал, решится ли Путин использовать ядерное оружие

20:01

Причина неочевидна: вот почему на самом деле люди всегда заходят в самолет слева

19:57

Блефует ли Путин, угрожая ударить ядерным оружиеммнение

19:34

Как уничтожить все яйца колорадского жука: профессор из США назвал лучший метод

19:15

Ситуация сложная, похоже на имитацию: ЦПД рассказал о наступлении РФ на Харьковщине

19:05

Налог на недвижимость 2024 - как платить и сколько за каждый "квадрат"

18:48

Будут лить дожди и заморозки: в каких областях будет холоднее всего

18:42

Зубы будут перламутрово белые: стоматолог назвал лучшее время для чистки зубов

18:10

За Аллу горой: Максим Галкин перешел на украинский язык и отреагировал на слова Гордона

17:58

"Ударит в голову" моментально: чем нельзя закусывать водку - золотое правилоВидео

17:51

Россияне "безумно" давят на позиции ВСУ: Павлюк оценил риск потери Часового Яра

17:37

Ядерные угрозы Путина: эксперт дал прогноз о катастрофических последствиях для РФ

17:03

Россияне рвут и мечут: внук Пугачевой вышел на связь и сообщил радостную новость

Реклама
17:00

"Техника РФ может заезжать на Харьковщину": в ОГА сказали об "опасности" для Харькова

16:56

Как правильно сделать настойку из малины: что сделать, чтобы сладость разлилась по всему телу

16:51

Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр СотникВидео

16:46

"Служба - это обязанность": посол сказал, будет ли Польша возвращать силой украинцев

16:37

Всего за 5 секунд нужно найти бабочку: загадка для тех, у кого "орлиное зрение"

16:18

В каждом саду живет почти 15 000 слизней: эксперт рассказал, как от них избавитьсяВидео

16:07

Войска РФ атаковали границу под Харьковом: Reuters – о планах Путина

15:58

Мужчина превратил тусклую траву в пышный газон за 4 недели: он назвал 5 простых шагов

15:55

Скоро наступит критическая фаза войны: ВСУ готовят бригады для защиты Киева - генерал

15:34

"Смертельная позиция": украинки alyona alyona и Jerry Heil шокировали заявлением перед финалом Евровидения

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять