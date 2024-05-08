Россия до сих пор не может успокоиться из-за слов Макрона про западные войска в Украине.

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Захарова несет чепуху о французских войсках в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Россия после угроз в сторону Великобритании, позволившей Украине наносить удары своим оружием по территории страны-агрессора, снова обратилась к Франции. Пресс-атташе МИД РФ Мария Захарова называет французские войска "целью" для оккупантов в случае их появления в Украине.

Слова Макрона о возможности отправки в Украину западных войск Захарова назвала "безрассудством" и "легкостью".

"Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для ВС РФ", - пригрозила Захарова. видео дня

Но сразу же пожаловалась, что Париж якобы использует "стародавний миф о российской военной угрозе для Франции и всей Европе".

Французские войска в Украине - главное

Макрон уже не впервые заявляет о готовности рассмотреть отправку своих войск в Украину в случае получения соответствующего запроса от Зеленского или прорыва линии фронта и похода ВС РФ на Киев.

Более того, Макрон также не исключает формирования ядерного щита над Европой, в том числе за счет ядерного потенциала Франции.

В свою очередь, СМИ пишут о двух "красных линиях", переступив которые Россия рискует получить оплеуху от НАТО - это вступление в боевые действия против Украины Беларуси, вооруженной провокации против стран Альянса либо нападение на Молдову.

Кто такая Мария Захарова Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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