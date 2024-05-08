Россия после угроз в сторону Великобритании, позволившей Украине наносить удары своим оружием по территории страны-агрессора, снова обратилась к Франции. Пресс-атташе МИД РФ Мария Захарова называет французские войска "целью" для оккупантов в случае их появления в Украине.
Слова Макрона о возможности отправки в Украину западных войск Захарова назвала "безрассудством" и "легкостью".
"Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для ВС РФ", - пригрозила Захарова.видео дня
Но сразу же пожаловалась, что Париж якобы использует "стародавний миф о российской военной угрозе для Франции и всей Европе".
Французские войска в Украине - главное
Макрон уже не впервые заявляет о готовности рассмотреть отправку своих войск в Украину в случае получения соответствующего запроса от Зеленского или прорыва линии фронта и похода ВС РФ на Киев.
Более того, Макрон также не исключает формирования ядерного щита над Европой, в том числе за счет ядерного потенциала Франции.
В свою очередь, СМИ пишут о двух "красных линиях", переступив которые Россия рискует получить оплеуху от НАТО - это вступление в боевые действия против Украины Беларуси, вооруженной провокации против стран Альянса либо нападение на Молдову.
Кто такая Мария Захарова
Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ.
Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.
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