После заявлений о французской армии в Украине Макрон заговорил о "ядерке"

Ядерное оружие могло бы сдержать Россию, считает Макрон.

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Макрон сделал еще одно резкое заявление по России / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, pixabay

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает усиливать резкую риторику в отношении России. Теперь иностранный лидер убеждает общественность, что готов рассматривать французское ядерное оружие как щит для Европы от России.

Макрон отметил, что готов "открыть дискуссию" о роли ядерного оружия в общеевропейской обороне, цитирует "Европейская правда" материал AFP.

Он пояснил, что общеевропейская оборона должна включать как средства ПВО, так и ядерное оружие.

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"Я выступаю за открытие этой дискуссии, которая должна включать противоракетную оборону, средства для дальнобойного ведения огня, ядерное оружие для тех, кто его имеет или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории. Давайте положим все это на стол и посмотрим, что действительно защищает нас надежным образом", - высказался Макрон.

Он добавил, что Франция готова сделать больший вклад в защиту европейской земли.

Сейчас Франция - единственная страна-член ЕС, имеющая ядерное оружие в Европе.

Ранее Макрон назвал Россию "экзистенциальной угрозой", отпугнуть которую способно ядерное оружие.

"Доктрина Франции заключается в том, что мы можем применить его, когда наши жизненно важные интересы окажутся под угрозой. Я уже говорил, что эти жизненно важные интересы имеют европейское измерение", - приводит слова Макрона "ЕП".

Ядерное оружие - страны, которые владеют ЯО - в инфографике Главреда

Ядерное оружие - последние новости

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО , и этот вопрос является темой переговоров с США.

Он обратил внимание, что Россия усиливает милитаризацию района Кенигсберга (Калининградской области РФ). В последнее время она перемещает свое ядерное оружие в Беларусь.

Но у Североатлантического альянса нет никаких планов, которые касались бы расширения количества стран с ядерным оружием.

Напомним, как рассказал в интервью Главреду генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун, Россия может использовать Сувалкский коридор как точку прорыва для дальнейшей агрессии против Европы. По его словам, союзники, в частности Польша и Литва, готовятся к опасным сценариям путем строительства заграждений и проведения совместных учений.

Риторика Макрона относительно войны в Украине резко изменилась Французский лидер Эммануэль Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал очень "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, постоянно призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США, Макрон переключился на "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют рост давления на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

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