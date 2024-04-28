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Мощные удары по целям в Крыму: Италия присоединилась к поставкам ракет Украине

Алексей Тесля
28 апреля 2024, 15:19
За все время ВС Италии, по неофициальным данным, получили 200 ракет Storm Shadow.
Storm Shadow
Италия поставляет Украине ракеты Storm Shadow / Коллаж: Главред, Фото: gov.uk, Pixabay/StockSnap

Италия находится в числе стран, которые поставляют Украине дальнобойные ракеты ракеты Storm Shadow/SCALP EG, заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс.

Кроме того, ракеты Storm Shadow/SCALP EG поставляют Киеву также Лондон и Париже, подчеркнул он в ходе визита на производственную площадку MBDA UK, где проходит сборка и модернизация британских ракет Storm Shadow, пишет The Sunday Times.

"Я считаю, что Storm Shadow было чрезвычайным оружием. Великобритания, Франция и Италия готовят это оружие для использования, в частности, в оккупированном Крыму", — сообщил министр.

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Как уточняется, визит Шаппса на предприятие MBDA UK может свидетельствовать о возобновлении их сборника на территории Британии. Он также сообщил, что поскольку правительство планирует увеличить расходы на оборону, оно намерено инвестировать в ускорение производства крылатых ракет Storm Shadow.

Что известно о передаче Storm Shadow Украине

Обратим внимание, что официальный Рим не сообщал о передаче ракет этого типа в Украину, но, как считают некоторые западные эксперты, передача состоялась без какого-либо объявления.

Как известно, первый заказ на Storm Shadow Италия разместила в 1999 году, а за все время ВС Италии, по неофициальным данным, получили 200 ракет Storm Shadow.

Ракеты используются из ударных самолетов Panavia Tornado и истребителей EF-2000A Typhoon, которые являются основными носителями.

Ракеты Storm Shadow для Украины - последние новости по теме

Ранее были раскрыты цели для ракет Storm Shadow в Крыму. Storm Shadow / SCALP стали наиболее результативным противокорабельным вооружением Украины, заключают военные аналитики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эскадрилья Су-24 ВСУ может бить ракетами Storm Shadow. Российские оккупанты пытаются наносить удары по аэродрому в Староконстантинове, стремясь уничтожить авиацию ВСУ, способную нести дальнобойные ракеты Storm Shadow (SCALP).

Как сообщалось ранее, в ВСУ объяснили, могут ли россияне сбивать Storm Shadow. Дальнобойные ракеты Storm Shadow летят довольно низко, поэтому их трудно перехватить. Однако не стоит исключать, что Россия может их сбивать.

Что такое крылатая ракета?

Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

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Италия война России и Украины Ракеты Storm Shadow
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