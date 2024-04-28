В бой бросили спецназ ГУР: оккупантов выбили с позиций у Часового Яра

Враг пытается взять Часов Яр в тактическое окружение, рассказали в 92-й ОШБр.

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ВСУ выбивают врага на востоке / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

Южнее населенного пункта Ивановское Донецкой области украинским защитникам удалось выбить российских оккупантов с позиций, рассказал заместитель командира батальона 92-й ОШБр Олесь Маляревич.

Как подчеркнул он в эфире "Апостроф TV" возле Часового Яра враг не прекращает попыток штурмов, однако враг успехов не имеет.

"Пока территориальных и тактических успехов он не имеет. Позавчера (26 апреля — ред.) были даже возвращены силами нашей бригады позиции южнее Ивановского. Задача — не допустить захват Часового Яра", — указа украинский военный.

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Вместе с тем он отметил, что враг наносит удары с помощью управляемых авиабомб, а также из артиллерии, после чего идет на штурм. Оккупанты пытаются взять Часов Яр в тактическое окружение.

"Если посмотреть географию Часового Яра, его пытаются взять в тактическое окружение, пытаются "штурмовать в лоб", потому что там есть часть канала, где канал идет в трубы, а не просто естественным путем, поэтому там и пытаются фронтально двигаться, увеличили там напор. Но все, что приближается к каналу в сторону Часового Яра, все уничтожается", - добавил Маляревич.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Спецназ ГУР перебросили в Часов Яр

В свою очередь военный журналист Андрей Цаплиенко пишет о том, что для усиления в Часов Яр был переброшен спецназ ГУР.

По его словам, подразделения ГУР направили в Часов Яр около двух недель назад.

"Наши информаторы считают, что, отчасти, благодаря этому ситуация там стабилизировалась, и плохих новостей оттуда поменьше, но, к сожалению, они поступают теперь из других направлений", - написал Цаплиенко.

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Ранее сообщалось, что Украина может восстановить силы для мощного контрнаступления. Вооруженные силы Украины получат ресурс для сдерживания оккупантов во время их летнего наступления.

Напомним, офицер ВСУ ранее оценил угрозу окружения Часового Яра. Российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Часового Яра с нескольких направлений при этом применяя авиацию.

Как сообщалось ранее, в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов. Страна-агрессор Россия, скорее всего, добьется тактических успехов на фронте в ближайшие недели, пока Украина ждет прибытия военной помощи от США.

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