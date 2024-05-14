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Конец войны в Украине: Шольц сделал важное заявление о саммите мира в Швейцарии

Юрий Берендий
14 мая 2024, 15:46
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Шольц отметил, что в ходе саммита мира не будут вестись переговоры по окончанию войны в Украине, однако будут обсуждать ряд других тем.
Конец войны в Украине: Шольц сделал важное заявление о саммите мира в Швейцарии
Шольц назвал ключевые темы Глобального саммита мира в Швейцарии / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента

В ходе проведения Глобального саммита мира в Швейцарии не будут обсуждать процесс окончания агрессивной войны РФ против Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает n-tv.

"Ни у кого не должно быть завышенных ожиданий: Мы не ведем переговоры об окончании войны", - заявил Шольц.

Он отметил, что в Глобальный саммит мира, который пройдет в июне в Швейцарии может стать началом процесса, что в дальнейшем может привести к проведению прямых переговоров между Россией и Украиной.

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Он также отметил, что в Швейцарии будут обсуждать безопасность атомных электростанций, экспорт зерна, обмен пленными и необходимость запрета на использование ядерного оружия.

"Еще раз повторю: все это пока находится в зачаточном состоянии", - подчеркнул Шольц.

Кроме того, канцлер заявил, что его разочаровывает недостаточная поддержка Украины со стороны европейских стран.

"К сожалению, подражателей все еще недостаточно. Это удручает, потому что Украине срочно нужно больше систем противовоздушной обороны", - сказал Шольц.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - что известно о Глобальном саммите мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин попытается помешать проведению Глобального саммита мира, запланированного на 15-16 июня в Бюргенштоке, близ города Люцерн в Швейцарии. По словам Зеленского, на этом мероприятии страны-участницы рассмотрят вопрос обмена пленными по формату "всех на всех", вопрос освобождения гражданских украинцев, которых незаконно удерживает Россия, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что страны-участники Глобального саммита мира планируют согласовать общую переговорную позицию по войне в Украине и передать ее России.

Зеленский также отметил, что путь к мирному и справедливому завершению войны может начаться уже в июне. Украина готовится к проведению Глобального саммита мира, на котором будут обсуждаться механизмы принуждения страны-агрессора России к принятию мирных инициатив.

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